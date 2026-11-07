Hai chú cháu làm tại mỏ đá, bất ngờ rơi từ trên cao xuống đất tử vong

Mỏ đá nơi xảy ra vụ tai nạn lao động làm hai người tử vong - Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Tối 7-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, một lãnh đạo UBND xã Bạch Hà, Nghệ An xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại mỏ đá trên địa bàn xã khiến hai người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 15h chiều cùng ngày, hai người đàn ông đang làm việc tại khu vực trên cao trong mỏ đá ở xã Trù Sơn (cũ), nay là xã Bạch Hà thì bất ngờ rơi xuống đất. Cú ngã khiến một người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương rất nặng.

Nạn nhân bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đô Lương cấp cứu, nhưng sau đó cũng tử vong.

Hai nạn nhân được xác định là ông Đ.V.H. (41 tuổi) và Đ.V.H. (25 tuổi), cùng ngụ xóm Đại Huệ, xã Bạch Hà. Hai người có quan hệ chú cháu.

Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình mai táng.

Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương và Công an xã Bạch Hà có mặt tại hiện trường, phối hợp đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu, đồng thời bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Công an tỉnh Nghệ An đã cử lực lượng đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Mỏ đá nằm tại xóm Đại Huệ, xã Bạch Hà, có diện tích khai thác hơn 20ha.