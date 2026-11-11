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Nhịp sống trẻ

Hà Nội chạm ngõ mùa đông, người dân xuống phố tận hưởng

tác giả
DANH KHANG
DANH KHANG
DANH KHANG

Những ngày gần đây tiết trời Hà Nội bắt đầu lạnh, mang đến cảm giác dễ chịu sau những ngày thời tiết oi nóng. Nhiều người dân và du khách đổ về khu vực hồ Gươm, dạo bộ, thưởng thức trà chanh, chụp ảnh và tận hưởng nhịp sống thủ đô trong những ngày đầu mùa lạnh.

Hà Nội chạm ngõ mùa đông 2026 , nhịp sống trẻ rộn ràng bên hồ Gươm - Ảnh 1.

Hồ Gươm trở thành điểm hẹn lý tưởng của nhiều bạn trẻ và du khách trong những ngày Hà Nội trở lạnh. Nhiều người ngồi quây quần ngay trên vỉa hè ven hồ, rôm rả chuyện trò, tận hưởng không khí đầu đông và những khoảnh khắc thư thả bên bạn bè - Ảnh: DANH KHANG

Cái rét đầu mùa dường như khiến Hà Nội trở nên dịu dàng, thong thả hơn. Tối 10-11, quanh hồ Gươm, dòng người dạo bước. Những nhóm bạn trẻ quây quần bên ly trà chanh, râm ran chuyện trò trên những hàng ghế ven phố nhỏ. 

Nhiều người tranh thủ thưởng thức kem Tràng Tiền, đó là món quà vặt quen thuộc của người Hà Nội, ngay cả trong những ngày trời lạnh.

Một số bạn trẻ diện áo dài, lưu lại những khoảnh khắc đẹp bên hồ và những góc phố quen thuộc. Những đôi bạn trẻ tay trong tay dạo phố, cùng tận hưởng tiết trời đầu đông. Du khách cũng thích thú hòa mình vào không khí ấy, đi bộ, ngắm cảnh và cảm nhận một Hà Nội bình yên, chậm rãi.

Giữa nhịp sống vốn hối hả, đôi khi chỉ cần một buổi tối dạo quanh hồ Gươm, thưởng thức que kem Tràng Tiền, nhâm nhi ly trà chanh hay tay trong tay cùng người thương dạo phố cũng đủ để cảm nhận nét riêng của Hà Nội khi mùa đông vừa chạm ngõ.

Bạn Bùi Kim Chi (19 tuổi, ngụ phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) chia sẻ: "Em rất thích thời tiết se lạnh như thế này. Hà Nội những ngày này cảm giác dễ chịu, đi dạo phố hay chụp ảnh cũng đẹp hơn. Em đã mong trời chuyển lạnh từ lâu rồi nên hôm nay rủ bạn diện áo dài lên phố, vừa chụp ảnh vừa tận hưởng không khí đầu đông. Em thấy đây là một trong những khoảng thời gian đẹp nhất trong năm ở Hà Nội".

Những khoảnh khắc bình yên khi Hà Nội bước vào mùa đông 

Hà Nội chạm ngõ mùa đông 2026 , nhịp sống trẻ rộn ràng bên hồ Gươm - Ảnh 2.
Hà Nội chạm ngõ mùa đông 2026 , nhịp sống trẻ rộn ràng bên hồ Gươm - Ảnh 3.

Kim Chi cùng bạn thân diện áo dài, rủ nhau lên phố chụp ảnh, tận hưởng tiết trời rét ngọt đặc trưng của Hà Nội những ngày đầu đông - Ảnh: DANH KHANG

Hà Nội chạm ngõ mùa đông 2026 , nhịp sống trẻ rộn ràng bên hồ Gươm - Ảnh 4.

Giữa dòng người tấp nập, những khoảnh khắc bình dị bên hồ Gươm tạo nên một Hà Nội vừa náo nhiệt, vừa có những khoảng lặng rất riêng - Ảnh: DANH KHANG

Hà Nội chạm ngõ mùa đông 2026 , nhịp sống trẻ rộn ràng bên hồ Gươm - Ảnh 5.

Cái se lạnh này khiến nhiều người chọn xuống phố, thong thả tận hưởng một buổi tối Hà Nội dịu dàng hơn thường ngày - Ảnh: DANH KHANG

Hà Nội chạm ngõ mùa đông 2026 , nhịp sống trẻ rộn ràng bên hồ Gươm - Ảnh 6.
Hà Nội chạm ngõ mùa đông 2026 , nhịp sống trẻ rộn ràng bên hồ Gươm - Ảnh 7.
Hà Nội chạm ngõ mùa đông 2026 , nhịp sống trẻ rộn ràng bên hồ Gươm - Ảnh 8.
Hà Nội chạm ngõ mùa đông 2026 , nhịp sống trẻ rộn ràng bên hồ Gươm - Ảnh 9.

Những hàng ghế ven hồ trở thành điểm dừng chân để người dân và du khách nghỉ ngơi, trò chuyện sau khi dạo quanh hồ Gươm, xuýt xoa tận hưởng không khí se lạnh mới chạm ngõ - Ảnh: DANH KHANG

Hà Nội chạm ngõ mùa đông 2026 , nhịp sống trẻ rộn ràng bên hồ Gươm - Ảnh 10.

Du khách khoác áo ấm, thong thả dạo phố, ngắm nhìn nhịp sống Hà Nội và dừng chân ngắm một số mẫu thời trang tại một cửa hàng trên phố Tràng Tiền - Ảnh: DANH KHANG

Hà Nội chạm ngõ mùa đông 2026 , nhịp sống trẻ rộn ràng bên hồ Gươm - Ảnh 11.
Hà Nội chạm ngõ mùa đông 2026 , nhịp sống trẻ rộn ràng bên hồ Gươm - Ảnh 12.
Hà Nội chạm ngõ mùa đông 2026 , nhịp sống trẻ rộn ràng bên hồ Gươm - Ảnh 13.

Thưởng thức kem Tràng Tiền, thong thả đi bộ bên hồ Gươm và rôm rả chuyện trò sau một ngày làm việc, những trải nghiệm bình dị làm nên nét riêng của Hà Nội - Ảnh: DANH KHANG

Hà Nội chạm ngõ mùa đông 2026 , nhịp sống trẻ rộn ràng bên hồ Gươm - Ảnh 14.

Phố Nhà Thờ trở nên thơ mộng khi đêm xuống, ánh đèn vàng hòa cùng làn gió nhẹ tạo nên khung cảnh Hà Nội đầy lãng mạn - Ảnh: DANH KHANG

Hà Nội chạm ngõ mùa đông 2026 , nhịp sống trẻ rộn ràng bên hồ Gươm - Ảnh 15.
Hà Nội chạm ngõ mùa đông 2026 , nhịp sống trẻ rộn ràng bên hồ Gươm - Ảnh 16.

Trong khung cảnh phố Nhà Thờ lung linh khi đêm xuống, những ly trà chanh trở thành cái cớ để các bạn trẻ ngồi lại, trò chuyện và tận hưởng nhịp sống Hà Nội về đêm - Ảnh: DANH KHANG

Hà Nội chạm ngõ mùa đông 2026 , nhịp sống trẻ rộn ràng bên hồ Gươm - Ảnh 17.

Một nhóm bạn trẻ thích thú trải nghiệm chụp photobooth, lấy ngay những tấm ảnh in làm kỷ niệm trong buổi tối dạo chơi trên phố Nhà Thờ - Ảnh: DANH KHANG

Hà Nội chạm ngõ mùa đông 2026 , nhịp sống trẻ rộn ràng bên hồ Gươm - Ảnh 18.
Hà Nội chạm ngõ mùa đông 2026 , nhịp sống trẻ rộn ràng bên hồ Gươm - Ảnh 19.

Càng về đêm muộn, nhiệt độ Hà Nội càng giảm, có thời điểm xuống khoảng 17 độ C, khiến nhiều người phải che chắn cơ thể kỹ hơn và khoác thêm áo ấm khi dạo phố - Ảnh: DANH KHANG

Hà Nội chạm ngõ mùa đông 2026 , nhịp sống trẻ rộn ràng bên hồ Gươm - Ảnh 20.Thời tiết hôm nay 8-11: Không khí lạnh tràn về nước ta

Khoảng chiều tối nay 8-11, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng tới thời tiết phía Bắc nước ta, sau đó lan dần ra.


DANH KHANG
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    Chủ đề: hồ Gươm trời se lạnh dạo phố đi dạo phố Đầu đông

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