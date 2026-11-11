Hà Nội chạm ngõ mùa đông, người dân xuống phố tận hưởng

Cái rét đầu mùa dường như khiến Hà Nội trở nên dịu dàng, thong thả hơn. Tối 10-11, quanh hồ Gươm, dòng người dạo bước. Những nhóm bạn trẻ quây quần bên ly trà chanh, râm ran chuyện trò trên những hàng ghế ven phố nhỏ.
Nhiều người tranh thủ thưởng thức kem Tràng Tiền, đó là món quà vặt quen thuộc của người Hà Nội, ngay cả trong những ngày trời lạnh.
Một số bạn trẻ diện áo dài, lưu lại những khoảnh khắc đẹp bên hồ và những góc phố quen thuộc. Những đôi bạn trẻ tay trong tay dạo phố, cùng tận hưởng tiết trời đầu đông. Du khách cũng thích thú hòa mình vào không khí ấy, đi bộ, ngắm cảnh và cảm nhận một Hà Nội bình yên, chậm rãi.
Giữa nhịp sống vốn hối hả, đôi khi chỉ cần một buổi tối dạo quanh hồ Gươm, thưởng thức que kem Tràng Tiền, nhâm nhi ly trà chanh hay tay trong tay cùng người thương dạo phố cũng đủ để cảm nhận nét riêng của Hà Nội khi mùa đông vừa chạm ngõ.
Bạn Bùi Kim Chi (19 tuổi, ngụ phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) chia sẻ: "Em rất thích thời tiết se lạnh như thế này. Hà Nội những ngày này cảm giác dễ chịu, đi dạo phố hay chụp ảnh cũng đẹp hơn. Em đã mong trời chuyển lạnh từ lâu rồi nên hôm nay rủ bạn diện áo dài lên phố, vừa chụp ảnh vừa tận hưởng không khí đầu đông. Em thấy đây là một trong những khoảng thời gian đẹp nhất trong năm ở Hà Nội".
Những khoảnh khắc bình yên khi Hà Nội bước vào mùa đông
Kim Chi cùng bạn thân diện áo dài, rủ nhau lên phố chụp ảnh, tận hưởng tiết trời rét ngọt đặc trưng của Hà Nội những ngày đầu đông - Ảnh: DANH KHANG
Những hàng ghế ven hồ trở thành điểm dừng chân để người dân và du khách nghỉ ngơi, trò chuyện sau khi dạo quanh hồ Gươm, xuýt xoa tận hưởng không khí se lạnh mới chạm ngõ - Ảnh: DANH KHANG
Thưởng thức kem Tràng Tiền, thong thả đi bộ bên hồ Gươm và rôm rả chuyện trò sau một ngày làm việc, những trải nghiệm bình dị làm nên nét riêng của Hà Nội - Ảnh: DANH KHANG
Trong khung cảnh phố Nhà Thờ lung linh khi đêm xuống, những ly trà chanh trở thành cái cớ để các bạn trẻ ngồi lại, trò chuyện và tận hưởng nhịp sống Hà Nội về đêm - Ảnh: DANH KHANG
Càng về đêm muộn, nhiệt độ Hà Nội càng giảm, có thời điểm xuống khoảng 17 độ C, khiến nhiều người phải che chắn cơ thể kỹ hơn và khoác thêm áo ấm khi dạo phố - Ảnh: DANH KHANG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận