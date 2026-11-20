Hà mã Fiona thưởng thức chiếc bánh sinh nhật đặc biệt nhân dịp tròn 3 tuổi - Ảnh: AP

Theo Đài CNN, hà mã Fiona nổi tiếng toàn thế giới của Vườn thú Cincinnati (bang Ohio, Mỹ), đã qua đời ở tuổi lên 9, sau khi nuốt phải một chiếc mũ len vô tình rơi vào chuồng.

Tuổi thọ trung bình của hà mã là từ 40-50 năm trong tự nhiên và có thể lên tới 50-60 năm trong môi trường nuôi nhốt.

Đội ngũ bác sĩ thú y và nhân viên chăm sóc đã túc trực 24/24h, áp dụng nhiều phương pháp điều trị nhưng không thể cứu sống con vật.

"Chúng tôi vẫn đang bàng hoàng và không hề lường trước kết cục này. Fiona đã chiến đấu đến khi không còn đủ sức", Giám đốc Vườn thú Cincinnati Dave Jenike chia sẻ trong thông cáo ngày 19-11.

Giám đốc truyền thông Michelle Curley của vườn thú cho biết chiếc mũ len bị tung lên không trung tại khu vực phía trước chuồng hơn một tuần trước. Sau đó, cánh quạt trần cuốn chiếc mũ và hất nó qua khe hở rộng khoảng 30cm phía trên vách kính quan sát cao 3,6m.

Theo tiến sĩ Gabriella Flacke - bác sĩ thú y tại Vườn thú Miami, động vật nuốt phải dị vật có nguy cơ cao bị tắc ruột. Fiona từng được nội soi đại tràng và kết quả siêu âm cho thấy ruột co cụm, dấu hiệu có vật thể đang di chuyển qua ruột non.

Bác sĩ Flacke giải thích khi dị vật mắc kẹt, phần ruột xung quanh có thể bị hoại tử do áp lực từ khối tắc nghẽn làm căng thành ruột, cản trở nguồn cung cấp máu.

Bà Flacke cũng cho rằng vườn thú quyết định không phẫu thuật một phần vì trọng lượng và kích thước khổng lồ của hà mã khiến vết mổ rất khó lành. Ngoài ra, loài này còn có lớp da dày bất thường, vốn giúp giữ nhiệt và bảo vệ cơ thể.

Fiona trở thành hiện tượng toàn cầu khi chào đời sớm sáu tuần vào năm 2017, chỉ nặng 13,2kg, trong khi hà mã sơ sinh thường nặng gần 45kg. Quá nhỏ bé để đi lại hay đứng bú mẹ, Fiona được nhiều nhân viên vườn thú thay phiên chăm sóc đặc biệt, lập thành nhóm mang tên "Team Fiona" (Đội Fiona).

Khi sức khỏe của Fiona dần cải thiện, vườn thú bắt đầu đăng hình ảnh và video về cô hà mã lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của công chúng khắp thế giới.

Hashtag #TeamFiona nhanh chóng lan rộng, trở thành thương hiệu riêng của vườn thú với nhiều sản phẩm lưu niệm như nam châm và áo thun. Cả thành phố cũng nhiệt tình ủng hộ linh vật mới khi một xưởng bia địa phương sản xuất loại bia đặc biệt vinh danh Fiona, hãng thời trang Cincy Shirts thiết kế áo thun riêng để gây quỹ cho vườn thú.

Fiona thu hút hàng nghìn du khách đổ về Cincinnati, có người đi từ tận Úc, Đức, Brazil và Nhật Bản chỉ để nhìn thấy cô hà mã.