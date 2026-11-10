Green Concert khép lại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 trong không khí sôi động

Với những màn trình diễn trẻ trung, giàu năng lượng của dàn ca sĩ Kang Hii, Thoại Nghi, Đặng Hồng Hải và DILLAN, Green Concert mang đến không gian âm nhạc sôi động, thu hút đông đảo khán giả trong đêm bế mạc Ngày hội Việt Nam Xanh 2026.

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