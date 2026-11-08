GITC 2026 Đại học Duy Tân: Mở rộng cơ hội hòa nhập cho người khuyết tật bằng công nghệ

Ông Oh Joon, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Quốc tế GITC; TS. Lê Nguyên Bảo - Giám đốc ĐH Duy Tân; TS. Anand Nayyar - Phó Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Khoa học, Trường Trí tuệ Nhân tạo & Thông tin (SDA), ĐH Duy Tân; và ông Nguyễn Văn Chương - Giám đốc Chương trình SwissEP Việt Nam phát biểu tại sự kiện (từ trái qua, trên xuống)

Không chỉ là sân chơi để thanh thiếu niên khuyết tật quốc tế kết nối và khẳng định năng lực số, sự kiện còn là diễn đàn học thuật và đề xuất các chính sách, giải pháp hỗ trợ thanh thiếu niên khuyết tật có thể nâng cao năng lực công nghệ trong kỷ nguyên số.

Trong đó, điểm nhấn nổi bật là Hội thảo "Từ chuyển đổi số đến AI hòa nhập: Mở rộng kỹ năng, quyền và cơ hội".

Sân chơi thúc đẩy năng lực số và sáng tạo

Khởi xướng tại Hàn Quốc từ năm 1992, đến nay Cuộc thi GITC đã thu hút 5.000 thanh niên khuyết tật đến từ hơn 40 quốc gia tham gia.

GITC 2026 có 81 thí sinh đến từ 9 quốc gia tham dự gồm: Việt Nam (đăng cai), Campuchia, Malaysia, Thái Lan, Philippines, Hàn Quốc, Mông Cổ, Bangladesh, và Indonesia.

Các thí sinh tranh tài ở 4 nội dung chính: e-Combination - Sản phẩm số kết hợp; e-Content - Nội dung số; e-Creative - Sáng tạo số; e-Interactive - Tương tác số.

Mang đến rất nhiều niềm cảm hứng cho các thí sinh của GITC 2026 chính là sự xuất hiện của anh Shin Ki-hun (giải Nhất GITC 2011) hiện đang làm nghiên cứu sinh ngành AI tại ĐH Quốc gia Pusan (Hàn Quốc).

Shin Ki-hun đã chia sẻ về hành trình của chính bản thân mình, từ một chàng trai mang khiếm khuyết cơ thể đến việc nuôi dưỡng niềm đam mê với công nghệ, theo đuổi Khoa học Máy tính và từng bước khẳng định năng lực, mở ra con đường phát triển sự nghiệp bằng chính tri thức và nghị lực của bản thân.

"GITC không chỉ mang đến cho chúng tôi những trải nghiệm đáng nhớ mà còn là cơ hội quý báu để học hỏi kiến thức về IT, tiếp cận các xu hướng công nghệ mới và giao lưu với bạn bè quốc tế.

Đặc biệt, thông điệp ý nghĩa nhất mà chúng tôi học được là: 'Sẽ không có bất kỳ ai bị bỏ lại phía sau'", thí sinh MD. Shakil Mia giành giải Nhất (Best Award) môn e-Content (Đồng đội) chia sẻ.

Đông đảo các nhà khoa học, doanh nghiệp cùng người khuyết tật tham gia hội thảo tại ĐH Duy Tân.

Hướng tới kiến tạo hệ sinh thái AI "hòa nhập"

"Công nghệ đang mở ra những cánh cửa mới, mang đến nhiều cơ hội để thanh thiếu niên khuyết tật được học tập và phát triển bản thân.

Điều chúng ta hướng đến là tạo dựng một hệ sinh thái Công nghệ và AI 'hòa nhập', nơi các bạn trẻ khuyết tật hoàn toàn có thể tự tin làm chủ công nghệ, chinh phục những cơ hội nghề nghiệp và đóng góp cho xã hội", ông Oh Joon, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Quốc tế GITC, Cựu Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền của Hàn Quốc tại Liên Hợp Quốc chia sẻ.

Hội thảo "Từ chuyển đổi số đến AI hòa nhập: Mở rộng kỹ năng, quyền và cơ hội" là một trong những điểm nhấn của sự kiện, thu hút sự tham gia của đông đảo lãnh đạo, nhà khoa học, doanh nghiệp và những người khuyết tật đã nỗ lực vươn lên, khẳng định vị trí trong công việc và sự nghiệp.

Các bên đã cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi góc nhìn và đề xuất những giải pháp, chính sách thiết thực nhằm hỗ trợ thanh thiếu niên khuyết tật nâng cao năng lực công nghệ, từ đó có thêm cơ hội học tập, việc làm và hòa nhập xã hội bền vững.

Các thí sinh tranh tài tại GITC 2026

Chị Nguyễn Thị Vân - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nghị Lực Sống - Doanh nghiệp Xã hội, chia sẻ tại hội thảo Mang đến diễn đàn câu chuyện đầy cảm hứng về hành trình vượt qua những khó khăn khi bị khuyết tật vận động bẩm sinh, cơ thể chỉ khoảng 20kg và không thể tự đi lại cho đến khi thành Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nghị Lực Sống - Doanh nghiệp Xã hội, Chủ tịch CLB Doanh nhân Trẻ tạo Tác động Xã hội, chị Nguyễn Thị Vân chia sẻ: "Công nghệ không làm khuyết tật của tôi biến mất nhưng giúp tôi vượt qua nhiều rào cản và mở ra những cơ hội mới. Trí tuệ Nhân tạo (AI) cũng vậy, sẽ mang đến nhiều triển vọng cho người khuyết tật nếu đi cùng kỹ năng, công cụ tiếp cận và cơ hội việc làm bình đẳng. Đôi khi, một dòng code hay một tính năng nhỏ cũng có thể mở ra cả một thế giới cơ hội cho người khác.

TS. Lê Nguyên Bảo - Giám đốc ĐH Duy Tân bày tỏ kỳ vọng vào vai trò của khoa học và công nghệ trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật: "Nhiều nghiên cứu khoa học và sản phẩm công nghệ mới đã mở ra triển vọng giúp người khuyết tật khắc phục những hạn chế trong sinh hoạt, học tập và nâng cao tính tự chủ.

Chẳng hạn, Blindsight - thiết bị cấy ghép não đang được Neuralink phát triển hướng đến hỗ trợ người khiếm thị có thể nhìn thấy thế giới không phải bằng mắt mà bằng công nghệ não ở nhiều bước sóng khác nhau.

Nếu nhìn ở góc độ đó thì khuyết tật chỉ là một phạm trù về việc bị giới hạn bởi khả năng tiếp cận thông tin đến đâu và người khuyết tật hoàn toàn có thể có những năng lực vượt hơn cả người bình thường khi có sự hỗ trợ của robot và AI".

Nhà giáo Ưu tú, Anh hùng Lao động Lê Công Cơ - Chủ tịch Hội đồng ĐH Duy Tân trao Best Award hạng mục e-Interactive cho đội Malaysia.

Hội thảo cũng mang đến nhiều những góc nhìn chuyên sâu qua tham luận "AI hòa nhập: Cơ hội, rủi ro và tương lai của sự tham gia" của ông Nguyễn Văn Chương - Giám đốc Chương trình SwissEP Việt Nam; "Robot thần kinh và những tiến bộ trong kỹ thuật phục hồi chức năng" của TS. Anand Nayyar - Phó Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Khoa học, Trường Trí tuệ Nhân tạo & Thông tin (SDA), ĐH Duy Tân,...

Các tham luận nhằm chia sẻ những kỹ năng AI cần thiết, các đề xuất để xóa bỏ các rào cản giúp người khuyết tật tiếp cận thêm nhiều cơ hội việc làm.

Shin Ki-hun - Giải Nhất GITC 2011 chia sẻ về hành trình vươn lên của bản thân.

Dấu ấn chiến thắng của các tài năng công nghệ

Khép lại kỳ thi, Ban Tổ chức đã trao các giải thưởng ghi nhận nỗ lực xuất sắc của các thí sinh:

Đoàn chủ nhà Việt Nam xuất sắc giành được 4 giải thưởng quốc tế quan trọng:

* Lê Mạnh Cường: Giải Đặc biệt (Super Challenger),

* Trần Trung Đức: Giải Nhất (Best Award) môn e-Combination (Bảng Khiếm thị),

* Nguyễn Trần Minh Đức: Giải Nhì (Excellent Awards) môn e-Combination (Bảng Khiếm thị)

* Hồ Nhã Linh: Giải Ba (Good Awards) môn e-Combination (Bảng Khiếm thị).

Niềm vui và tự hào của những người khuyết tật khi chinh phục đỉnh cao tại một cuộc thi công nghệ quốc tế

Các giải thưởng quốc tế tiêu biểu: * Global IT Leader (Quán quân toàn năng cao nhất giải): Song Youngchan (Hàn Quốc) - đồng thời đạt giải Nhất môn e-Combination (Bảng Khiếm thính). * Đồng giải Super Challenger: Naphapach Punbua (Thái Lan). * Giải Nhất đồng đội: Giải Nhất cá nhân e-Combination các bảng còn lại: Na Jeehyun (Bảng Vận động, Hàn Quốc) và Choi Hoyoung (Bảng Phát triển, Hàn Quốc). - Môn e-Creative: Đội Philippines - Môn e-Content: Đội Bangladesh - Môn e-Interactive: Đội Malaysia