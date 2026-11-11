Giám đốc Sở Tài chính Đồng Nai giữ chức Phó chủ tịch UBND TP Đồng Nai

Giám đốc Sở Tài chính Đồng Nai Trương Thị Hương Bình được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND TP Đồng Nai - Ảnh: H.M.

Sáng 11-11, tại kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) khóa 1, nhiệm kỳ 2026 - 2031, các đại biểu Hội đồng nhân dân đã bầu bà Trương Thị Hương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ TP Đồng Nai, Giám đốc Sở Tài chính, làm Phó chủ tịch UBND TP Đồng Nai.

Bà Trương Thị Hương Bình sinh năm 1981, là đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Bình trưởng thành từ Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai.

Tháng 3-2023, bà Bình được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai.

Khi Sở Tài chính cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai được hợp nhất tháng 3-2025, bà Bình tiếp tục giữ chức Giám đốc Sở Tài chính Đồng Nai cho đến nay.