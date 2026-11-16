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Giám đốc công ty cố tình hô biến Salbutamol thành ‘vitamin B4’ trộn vào thức ăn cho heo

tác giả
TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

Công an TP Hải Phòng bước đầu làm rõ một giám đốc công ty thức ăn chăn nuôi tại Bắc Ninh chỉ đạo nhân viên trộn Salbutamol tạo nạc vào thức ăn cho heo dưới vỏ bọc “vitamin B4”.

Giám đốc công ty chỉ đạo trộn chất tạo nạc vào thức ăn cho heo dưới mác ‘Vitamin B4’ - Ảnh 1.

Đàn heo tại cơ sở giết mổ Hoàng Sĩ Đức ở xã Nghi Dương, TP Hải Phòng được phát hiện dương tính với chất Salbutamol - Ảnh: Công an TP Hải Phòng

Ngày 16-11, Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Hải (44 tuổi, trú phường Võ Cường, TP Bắc Ninh), Giám đốc Công ty cổ phần Dinh dưỡng Hải Thịnh, để điều tra hành vi liên quan đến việc đưa Salbutamol tạo nạc vào chuỗi thức ăn chăn nuôi và giết mổ heo.

Theo thông tin ban đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hải Phòng kiểm tra cơ sở giết mổ Hoàng Sĩ Đức, thuộc xã Nghi Dương đầu tháng 11-2026. 

Qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện đàn heo tại đây dương tính với Salbutamol - loại chất còn được biết đến với tên gọi chất tạo nạc.

Từ kết quả này, cơ quan công an mở rộng xác minh, truy tìm nguồn gốc đàn heo và xác định số heo có nguồn gốc từ một trang trại ở tỉnh Thái Nguyên. 

Trang trại này sử dụng thức ăn chăn nuôi do Công ty cổ phần Dinh dưỡng Hải Thịnh, có địa chỉ tại Cụm công nghiệp Đoan Bái, phường Hiệp Hòa, TP Bắc Ninh cung cấp.

Làm việc với cơ quan điều tra, Lê Văn Hải - Giám đốc Công ty cổ phần Dinh dưỡng Hải Thịnh, khai nhận mua chất tạo nạc không rõ nguồn gốc trên thị trường. Để che giấu bản chất của chất này, Hải còn tự đặt tên giả là "Vitamin B4", sau đó chỉ đạo nhân viên pha trộn vào thức ăn chăn nuôi nhằm trục lợi.

Cũng theo Công an TP Hải Phòng, khi vụ việc bị phát giác, những người liên quan còn tìm cách tiêu hủy tài liệu, đốt chứng từ nhằm phi tang, gây khó khăn cho quá trình xác minh, điều tra.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Hải để tiếp tục làm rõ hành vi và trách nhiệm của những người liên quan.

Giám đốc công ty cho trộn Salbutamol tạo nạc vào thức ăn của heo, gắn mác ‘Vitamin B4’ - Ảnh 3.“Chất tạo nạc” gây hại cho sức khỏe như thế nào?

Salbutamol (hay còn gọi là chất tạo nạc) bị dùng trái phép trong chăn nuôi không trực tiếp gây bệnh ung thư, nhưng nếu ăn phải thực phẩm chứa tồn dư chất này cao, người ăn sẽ bị nhiễm độc, gây nhức đầu, run tay chân, nhịp tim nhanh...


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TIẾN THẮNG
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    Chủ đề: thức ăn chăn nuôi tạo nạc Salbutamol Hải Phòng giám đốc công ty

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