Tại Quyết định số 2292/QĐ-TTg, Thủ tướng giải thể Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở cấp Trung ương.



Ban chỉ đạo trước đây được thành lập theo Quyết định số 841/QĐ-TTg ngày 8-7-2019 của Thủ tướng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 20-11.

Theo Quyết định số 841/QĐ-TTg, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở cấp Trung ương có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá việc tổ chức thực hiện đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của các bộ, ngành và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đồng thời, tổ chức phối hợp các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện đề án; hướng dẫn, chỉ đạo việc lồng ghép, phối hợp các chương trình, kế hoạch, nguồn nhân lực của các bộ, ngành và địa phương trong quá trình thực hiện đề án theo những yêu cầu, mục tiêu chung.

Ban chỉ đạo cũng có nhiệm vụ tổng hợp và định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo Thủ tướng về tình hình thực hiện đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.