Lâm Chí Nguyên lúc bị bắt - Ảnh: Công an cung cấp

Chiều 17-11, Công an xã Hiệp Phước (TP.HCM) cho biết đang củng cố hồ sơ, xử lý Lâm Chí Nguyên (21 tuổi, quê Cà Mau) liên quan vụ việc vờ mua vàng rồi cầm theo 2 chiếc nhẫn lên xe bỏ chạy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h50 cùng ngày, Nguyên chạy xe máy đến tiệm vàng trên đường Nguyễn Văn Tạo, xã Hiệp Phước, giả vờ mua trang sức.

Tại đây, Nguyên yêu cầu chủ tiệm là bà N.T.H.T. cho xem hai chiếc nhẫn vàng, trị giá khoảng 200 triệu đồng.

Sau khi cầm hai chiếc nhẫn trên tay, Nguyên nói với chủ tiệm rằng sẽ ra xe lấy tiền thanh toán.

Tuy nhiên, lợi dụng lúc chủ tiệm sơ hở, người này bất ngờ lên xe đã nổ máy sẵn, rồ ga bỏ chạy về hướng Khu công nghiệp Hiệp Phước.

Nhận tin báo, Công an xã Hiệp Phước lập tức triển khai các tổ công tác truy bắt nghi phạm. Đặc điểm nhận dạng của người này, phương tiện cùng hướng tẩu thoát được thông báo khẩn đến cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để phối hợp truy tìm.

Các chốt chặn được nhanh chóng triển khai tại những nút giao thông trọng yếu. Trong khi đó, các tổ tuần tra tổ chức truy đuổi theo hướng nghi phạm bỏ chạy. Công an xã cũng trích xuất hệ thống camera an ninh để xác định lộ trình, hỗ trợ điều phối lực lượng và thông báo đến Trung tâm chỉ huy Công an TP.HCM cùng các đơn vị nghiệp vụ phối hợp.

Sau khi chạy về hướng Khu công nghiệp Hiệp Phước, Nguyên tiếp tục di chuyển trên đường Nguyễn Hữu Thọ theo hướng về xã Nhà Bè. Khi đến giao lộ Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Tạo, nghi phạm gặp chốt chặn của công an nên hoảng hốt quay đầu xe, chạy ngược lại đường Nguyễn Văn Tạo.

Lúc này, các tổ công tác phối hợp cùng lực lượng tuần tra, kiểm soát trật tự kịp thời khép vòng vây, khống chế Nguyên. Làm việc với công an, Nguyên thừa nhận hành vi cướp hai chiếc nhẫn vàng. Lực lượng chức năng đã tạm giữ phương tiện, thu hồi toàn bộ số vàng trị giá khoảng 200 triệu đồng.

Theo Công an xã Hiệp Phước, việc nhanh chóng truy xét, bắt giữ nghi phạm chỉ sau khoảng 30 phút là kết quả của sự phối hợp giữa lực lượng công an chính quy, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và việc khai thác hiệu quả hệ thống camera an ninh trên địa bàn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Chiến công bắt giữ đối tượng chỉ sau khoảng 30 phút gây án của Công an xã Hiệp Phước là minh chứng rõ nét cho hiệu quả công tác tuyên truyền hướng dẫn nhân dân, cơ quan, doanh nghiệp trong xử lý tình huống và phương án bố trí, phối hợp lực lượng của Công an xã Hiệp Phước và lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở. Bên cạnh đó, hiệu quả sử dụng hệ thống camera an ninh trật tự đã góp phần quán xuyến chặt địa bàn, từ đó phát huy hiệu quả trong xử lý nhanh các tình huống phát sinh, lập thành tích trong thực hiện phong trào thi đua "3 nhất", góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Lâm Chí Nguyên vờ mua nhẫn rồi bỏ chạy - Ảnh: Công an cung cấp

Tang vật thu giữ - Ảnh: Công an cung cấp

Lâm Chí Nguyên quay lại hiện trường - Ảnh: Công an cung cấp

Lâm Chí Nguyên thực nghiệm hiện trường - Ảnh: Công an cung cấp