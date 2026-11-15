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Giá nhà sắp tới có giảm không, cơ hội nào cho người mua?

tác giả
DIỆU LINH
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DIỆU LINH
DIỆU LINH
T.D.V.
T.D.V.

Chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng về điều tiết giá đất, giá nhà và đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê đang đặt giá bất động sản trở thành tâm điểm chú ý. Trong khi đó, thị trường căn hộ TP.HCM cũng ghi nhận sự phân hóa rõ nét về mặt bằng giá.

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Báo điện tử Tuổi Trẻ tổ chức chương trình Cà phê Tuổi Trẻ với chủ đề "Giá nhà sắp tới có giảm không?" - Ảnh: BTC

Tại các phiên thảo luận của Quốc hội trong tháng 10-2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu Nhà nước tăng cường điều tiết giá đất, giá nhà đồng thời đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và kiểm soát tình trạng đầu cơ bất động sản. Thủ tướng cho rằng khi các giải pháp này được triển khai đồng bộ, giá bất động sản sẽ có xu hướng giảm.

Theo báo cáo thị trường bất động sản quý 3-2026 của CBRE Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm, TP.HCM ghi nhận 14.028 căn hộ mở bán mới, trong đó hơn 8.400 căn tập trung tại khu vực Bình Dương trước đây. Giá bán sơ cấp bình quân đạt khoảng 75 triệu đồng/m².

Tuy nhiên, tỷ lệ hấp thụ nguồn cung mới trong quý 3 chỉ đạt 45%, cho thấy người mua đang có xu hướng cân nhắc kỹ hơn về giá bán, vị trí và khả năng khai thác của từng dự án trước khi đưa ra quyết định. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy thị trường đang từng bước chuyển sang giai đoạn lựa chọn dựa trên giá trị thực.

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Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc Tiếp thị Nhà ở CBRE Việt Nam - Ảnh: BTC

Lý giải về mặt bằng giá căn hộ, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc Tiếp thị Nhà ở CBRE Việt Nam, cho rằng trong khoảng 5 năm qua, nguồn cung tại khu vực TP.HCM trước sáp nhập sụt giảm mạnh, trong khi nhu cầu mua nhà tại trung tâm vẫn cao. Điều này tạo áp lực lên mặt bằng giá, đồng thời đặt ra yêu cầu mở rộng không gian phát triển đô thị, bổ sung nguồn cung tại các khu vực có hạ tầng kết nối thuận lợi.

Theo ông Kiệt, giá chào bán căn hộ mới tại khu vực lõi trung tâm hiện dao động khoảng 80-85 triệu đồng đến 150 triệu đồng/m², trong khi các khu vực vùng ven phổ biến khoảng 40-60 triệu đồng/m².

Giá nhà sắp tới có giảm không, cơ hội nào cho người mua? - Ảnh 3.

Ông Đinh Thế Hiển, chuyên gia Tài chính - Ngân hàng - Ảnh: BTC

Ở góc độ tài chính, ông Đinh Thế Hiển, chuyên gia Tài chính - Ngân hàng cho rằng thị trường đang có sự phân hóa trong quyết định của người mua. Không phải cứ có sản phẩm được chào bán là sẽ có thanh khoản tốt. 

Người mua cần cân nhắc giữa việc sở hữu nhà, tiếp tục thuê hay chờ đợi thêm diễn biến của thị trường. Điều quan trọng là lựa chọn phải phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính thực tế.

Bên cạnh giá bán và khả năng chi trả, tính minh bạch thông tin cũng là yếu tố ảnh hưởng đến quyết định xuống tiền. Ông Hoàng Đình Tiến, Quyền Chánh văn phòng VARS, Phó chủ tịch VARS miền Nam, cho biết nhu cầu tìm kiếm bất động sản vẫn hiện hữu, người mua ngày càng quan tâm nhiều hơn đến tính pháp lý, mức giá và khả năng khai thác của sản phẩm.

Xu hướng này cho thấy khách hàng đang chủ động trang bị thông tin, đánh giá kỹ lưỡng trước khi xuống tiền, qua đó thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng chuyên nghiệp và minh bạch hơn.

Ông Tiến nhận định: "Một trong những nỗi đau của thị trường bất động sản đó chính là nỗi đau về thông tin không minh bạch".

Theo ông, hệ thống thông tin nhà ở uvà thị trường bất động sản theo Nghị định 357/2025 cần được bổ sung dữ liệu từ cơ quan quản lý, sàn giao dịch và chủ đầu tư để thông tin được cập nhật đầy đủ, qua đó tạo cơ sở cho người dân đánh giá thị trường.

Giá nhà sắp tới có giảm không, cơ hội nào cho người mua? - Ảnh 4.

Ông Hoàng Đình Tiến, Quyền Chánh văn phòng VARS, Phó chủ tịch VARS miền Nam - Ảnh: BTC

Từ định hướng điều hành của Chính phủ đến diễn biến thực tế, câu chuyện giá nhà không chỉ nằm ở việc điều chỉnh mặt bằng giá, mà còn liên quan đến cơ cấu nguồn cung, khả năng chi trả và khả năng tiếp cận thông tin của người mua.

Những góc nhìn này được các chuyên gia trao đổi tại chương trình Cà phê Tuổi Trẻ, với chủ đề "Giá nhà sắp tới có giảm không?".

Talkshow sẽ được đăng tải trên Báo Điện tử Tuổi Trẻ tại địa chỉ http://tuoitre.vn. Mời quý bạn đọc theo dõi.

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DIỆU LINH - T.D.V.
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    Chủ đề: giá nhà Bất động sản Cà phê Tuổi Trẻ

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