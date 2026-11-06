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Gần 1.000 nghệ sĩ tham gia Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội

tác giả
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG

Nếu lấy mốc năm 1010 khi vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư về Đại La và đổi tên thành Thăng Long, Hà Nội tới nay đã hơn 1.000 năm tuổi. Một thành phố cả nghìn năm tuổi, bao nhiêu câu chuyện đã kể, liệu còn điều gì có thể khiến người ta phải ngỡ ngàng?

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Chợ Đồng Xuân là một trong những điểm đến của Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 - Ảnh: BTC

Câu hỏi được các nghệ sĩ, nghệ nhân bền bỉ trả lời gián tiếp qua Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội đi qua các mùa. Năm nay, Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội trở lại với tên gọi Thăng Long K Ngh, chủ đề Kinh tế Sáng to diễn ra từ ngày 13 tới ngày 28-11.

Hà Ni vn có th khiến người ta phi "ng ngàng"

Tại họp báo công bố lễ hội chiều 6-11, kiến trúc sư Đoàn Kỳ Thanh chia sẻ, từ năm 2021 đến nay, Hà Nội đã có rất nhiều thay đổi về hoạt động, chính sách. Thành phố đã chuyển từ việc tổ chức các sự kiện (event) riêng lẻ dần sang việc xây dựng hệ sinh thái.

"Đây là bước chuyển đúng đắn mà Hà Nội vẫn đang kiên trì thực hiện để phát triển hệ sinh thái sáng tạo", ông nói.

Theo ông, từ năm 2026, định hướng tiếp theo là đưa nhu cầu tiêu thụ nghệ thuật, sản phẩm sáng tạo và việc tham gia các hoạt động sáng tạo trở thành nếp sống thường nhật hàng ngày của người dân, thay vì chỉ dừng lại ở các sự kiện kỳ/cuộc.

Nhắc đến đề án Ng ngàng Hà Ni thuộc khuôn khổ lễ hội năm nayông Đoàn Kỳ Thanh nói bản chất của đề án là sử dụng nghệ thuật đường phố để thay đổi và chuyển hóa các không gian tầm thường trong môi trường đô thị.

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Kiến trúc sư Đoàn Kỳ Thanh

Đề án hướng tới việc huy động chính cộng đồng người dân - những người sở hữu các khu đất, góc phố, bức tường hay con đường trong thành phố. Họ sẽ kết hợp cùng các nghệ sĩ (hoặc tự thân cộng đồng) sử dụng nghệ thuật đường phố để cải tạo hình ảnh và cảnh quan nghệ thuật ngay tại khu vực sinh sống của mình.

Liên hệ điều kiến trúc sư nói, có rất nhiều không gian tưởng chừng bình dị, thậm chí tầm thường của Hà Nội nếu biến thành những không gian sáng tạo cũng sẽ khiến người ta phải "ngỡ ngàng". Và Hà Nội còn rất nhiều dư địa để khiến người ta đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.

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Nghệ sĩ Vladimír Strejček (Cộng hòa Séc) đang thực hiện tác phẩm Cầu Đông tại Cầu thang số 13, Chợ Đồng Xuân. Tác phẩm thuộc Chạm Đồng Xuân, cụm triển lãm nghệ thuật đa giác quan diễn ra tại chợ Đồng Xuân trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 - Ảnh: BTC

Hà Nội chuyển từ tổ chức lễ hội sang xây dựng hệ sinh thái sáng tạo

Bà Lê Thị Ánh Mai - Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội - phát biểu, theo định hướng của thành phố, lễ hội năm nay hướng tới mục tiêu chuyển từ "tổ chức lễ hội" sang "xây dựng hệ sinh thái sáng tạo đô thị".

Đây không chỉ là sự kiện văn hóa trong 16 ngày cao điểm tháng 11 mà còn là kết quả của quá trình chuẩn bị, kết nối và đồng kiến tạo xuyên suốt cả năm.

Lễ hội dự kiến tổ chức với 150 hoạt động, với sự tham gia của gần 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ và nhà sáng tạo trong nước, quốc tế đến từ 21 nước, tại 5 cụm khu vực chính: Quảng trường Sáng tạo; chợ Đồng Xuân; đình và di tích Phố Cổ; công viên Thống Nhất; rạp hát và sân khấu cộng đồng.

Bà Mai nói thêm, lễ hội hướng tới chuyển hóa các giá trị văn hóa, di sản, tri thức và năng lực sáng tạo thành những tài sản có khả năng phát triển lâu dài; góp phần tạo sinh kế, việc làm, thúc đẩy hợp tác và đưa công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng của thủ đô.

Trailer Chuyện đình trong phố - một trong những không gian của mùa lễ hội năm nay - Video: BTC

Bà Phạm Thị Thanh Hường - Trưởng Ban Văn hóa, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam - chia sẻ với vị thế là thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực thiết kế, Hà Nội có cơ hội quý báu để cho thấy văn hóa và sáng tạo có thể đóng góp vào một tương lai đô thị bao trùm và bền vững hơn như thế nào.

"Điều này không chỉ đòi hỏi việc bảo tồn di sản, mà còn cần những cách tiếp cận mới để đưa di sản vào đời sống đương đại và mở rộng cơ hội cho các cộng đồng sáng tạo", bà nói.

- Ảnh 4.Đi lễ hội thiết kế ở chợ Đồng Xuân và bãi giữa sông Hồng

Chợ Đồng Xuân và bãi giữa sông Hồng sẽ trở thành trung tâm của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2026, theo kế hoạch của ban tổ chức là Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội và tạp chí Kiến Trúc.

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    Chủ đề: kinh tế sáng tạo Di sản lễ hội thiết kế sáng tạo hà nội

    Dòng sự kiện: Phát triển công nghiệp văn hóa

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