FUTA Land đón đầu chu kỳ mới bằng công nghệ và hợp tác quốc tế

Diễn đàn đã quy tụ khoảng 300 đại biểu là chuyên gia kinh tế, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức uy tín trong lĩnh vực bất động sản, tài chính và công nghệ.

Kích hoạt chu kỳ mới

Chiều 11-11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội, Diễn đàn Bất động sản 2026 do Tạp chí TheLEADER tổ chức đã quy tụ khoảng 300 đại biểu là chuyên gia kinh tế, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức uy tín trong lĩnh vực bất động sản, tài chính và công nghệ.

Các phiên tham luận, tọa đàm tập trung phân tích những chuyển động của thị trường từ hành lang pháp lý, xu hướng dịch chuyển dòng tiền đến triển vọng tăng trưởng và sự thay đổi trong phương thức kinh doanh.

Trong bối cảnh chu kỳ mới dần định hình, chất lượng sản phẩm, tính minh bạch và hiệu quả vận hành được xem là những nền tảng quan trọng cho sự phát triển dài hạn.

Bà Trần Thị Hoa Xim - Tổng Giám đốc FUTA Land tham gia thảo luận tại Hội thảo

Tham gia phiên tọa đàm, bà Trần Thị Hoa Xim - Tổng Giám đốc FUTA Land nhấn mạnh rằng trong chu kỳ phát triển mới, bên cạnh năng lực đầu tư và chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp bất động sản cần chú trọng chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản trị và mở rộng kết nối quốc tế.

"Chúng tôi xác định chuyển đổi số và hợp tác quốc tế là hai định hướng quan trọng trong chiến lược phát triển.

Công nghệ giúp nâng cao năng lực quản trị, tối ưu hoạt động kinh doanh, trong khi hợp tác quốc tế mở ra cơ hội tiếp cận nguồn lực, kinh nghiệm và những mô hình phát triển mới", bà Trần Thị Hoa Xim chia sẻ.

Giới thiệu BĐS Online tại Hà Nội

Cụ thể hóa định hướng này, FUTA Land đã chính thức ra mắt ứng dụng BĐS Online vào cuối tháng 10-2026. Tại diễn đàn, nền tảng tiếp tục được giới thiệu đến cộng đồng chuyên gia, nhà đầu tư, doanh nghiệp và lực lượng môi giới tại Hà Nội, đánh dấu bước tiến trong hành trình mở rộng phạm vi tiếp cận thị trường.

Phát triển theo mô hình "Một nền tảng - Ba vai trò", BĐS Online tích hợp AI, kết nối khách hàng, môi giới và chủ đầu tư trên cùng một nền tảng. Ứng dụng hỗ trợ tìm kiếm, tư vấn bất động sản, quản lý khách hàng, marketing, phân tích dữ liệu và tối ưu vận hành.

Với định hướng "Nhanh hơn - Minh bạch hơn - Công bằng hơn", BĐS Online thể hiện nỗ lực chuyển đổi số của công ty, hướng đến nâng cao hiệu quả kinh doanh, tối ưu trải nghiệm khách hàng và xây dựng niềm tin trên thị trường.

Diễn đàn quy tụ hàng loạt chuyên gia và lãnh đạo uy tín.

Mở rộng hợp tác quốc tế, đón đầu cơ hội phát triển

Song hành với chuyển đổi số, doanh nghiệp chủ động mở rộng mạng lưới đối tác trong lĩnh vực đầu tư và công nghệ.

Hiện doanh nghiệp đang phát triển hơn 30 dự án và cụm dự án đa dạng loại hình, tiêu biểu như FUTA Residence - Đà Nẵng Times Square, FUTA Kim Phát và FUTA Kim An. Song song đó, doanh nghiệp đẩy mạnh hợp tác với các đối tác quốc tế như Hilton, CBRE nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và tiêu chuẩn quản lý vận hành.

Về công nghệ tài chính, doanh nghiệp đã ký kết Biên bản ghi nhớ với Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Đà Nẵng (DISSC), hợp tác với Basal Pay - nền tảng công nghệ tài chính ứng dụng blockchain trong chuyển đổi tài sản mã hóa và làm việc với Solana Foundation - tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Thụy Sĩ nhằm thúc đẩy phát triển hệ sinh thái blockchain Solana.

Những bước đi này mở ra cơ hội kết nối nguồn lực đầu tư quốc tế, tiếp cận công nghệ tài chính và nghiên cứu các mô hình kinh doanh mới trong lĩnh vực bất động sản.

Đại diện FUTA Land đã chia sẻ về app BĐS Online - Nền tảng BĐS trực tuyến được phát triển bởi FUTA Land

Trong bối cảnh Đà Nẵng thúc đẩy phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp nhận định những định hướng này có thể mở ra dư địa cho bất động sản đô thị, thương mại, lưu trú và dịch vụ, gắn với nhu cầu của doanh nghiệp, chuyên gia và nhà đầu tư quốc tế.

"Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng sự phát triển của Đà Nẵng, chủ động chuẩn bị về sản phẩm, công nghệ và năng lực hợp tác để đón đầu nhu cầu mới. Thông qua mạng lưới đối tác trong nước và quốc tế, chúng tôi kỳ vọng đưa những cơ hội đầu tư có giá trị thực đến gần hơn với các nhà đầu tư", bà Trần Thị Hoa Xim nhấn mạnh.

Sự đồng hành tại Diễn đàn Bất động sản 2026 tiếp tục khẳng định tầm nhìn dài hạn của FUTA Land, lấy chất lượng sản phẩm, đổi mới công nghệ và hợp tác quốc tế làm trọng tâm.

Trên nền tảng tiềm lực của Tập đoàn Phương Trang, doanh nghiệp hướng đến nâng cao năng lực cạnh tranh, kiến tạo giá trị bền vững và đồng hành cùng sự chuyển mình của thị trường bất động sản Việt Nam trong chu kỳ mới.