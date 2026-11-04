Eaton và KPS ký kết hợp tác chiến lược

Ông Đinh Tấn Đạt - CEO KPS & Bà Trần Mai Hương - Tổng giám đốc Eaton Electric Việt Nam tại buổi ký kết

Công ty quản lý năng lượng thông minh Eaton vừa công bố hợp tác chiến lược với Công ty Cổ phần Hệ thống An ninh Khai Phát (KPS), đưa hệ thống thanh dẫn Busway và thiết bị đóng cắt, bảo vệ điện của tập đoàn Mỹ đến các tòa nhà, cơ sở y tế và trung tâm dữ liệu tại Việt Nam.

Thông qua quan hệ đối tác chiến lược với Eaton, KPS bước đầu tập trung đưa hệ thống thanh dẫn điện Busway và các thiết bị đóng cắt, bảo vệ điện đến các công trình và dự án trọng điểm trên toàn quốc.

Đây là nền tảng để KPS tiếp tục phát triển hợp tác sâu rộng với Eaton, từng bước mở rộng danh mục sản phẩm và giải pháp công nghệ, hướng tới cung cấp các giải pháp nguồn điện và quản lý năng lượng toàn diện hơn cho khách hàng, đồng thời hoàn thiện hệ sinh thái công nghệ tòa nhà của KPS.

"Việt Nam là thị trường tăng trưởng quan trọng của Eaton, với các khoản đầu tư ngày càng tăng vào phát triển thương mại, sản xuất, hạ tầng và công nghệ số," bà Trần Mai Hương, Giám đốc Quốc gia, Ngành hàng Điện, Eaton Việt Nam cho biết.

"Thông qua hợp tác với KPS, chúng tôi đang tăng cường năng lực hỗ trợ khách hàng bằng các giải pháp quản lý năng lượng tin cậy và hiệu quả, đồng thời mang lại giá trị lớn hơn thông qua chuyên môn tại địa phương và sự hỗ trợ kỹ thuật" - bà Hương nói.

Hệ thống thanh dẫn điện Busway của Eaton cung cấp giải pháp phân phối điện linh hoạt, phù hợp với các tòa nhà cao tầng, cơ sở công nghiệp và trung tâm dữ liệu, đồng thời đáp ứng nhu cầu mở rộng hệ thống trong tương lai.

Ngoài ra, KPS sẽ cung cấp danh mục thiết bị đóng cắt và bảo vệ điện của Eaton cho các ứng dụng dân dụng, thương mại và công nghiệp. Được thiết kế nhằm nâng cao an toàn điện và độ tin cậy của hệ thống, các giải pháp này giúp bảo vệ con người, thiết bị và công trình, đồng thời hỗ trợ quản lý năng lượng hiệu quả.

Nhu cầu về hạ tầng điện có những đặc thù riêng theo từng nhóm công trình. Với các tòa nhà, hệ thống phân phối điện cần linh hoạt để đáp ứng thay đổi công năng và mở rộng phụ tải.

Tại cơ sở y tế và trung tâm dữ liệu, độ tin cậy của nguồn điện và khả năng duy trì hoạt động liên tục là những yêu cầu quan trọng. Vì vậy, giải pháp phân phối và bảo vệ điện cần được lựa chọn phù hợp ngay từ giai đoạn thiết kế.

Bên cạnh phân phối sản phẩm, Eaton và KPS sẽ phối hợp trong tư vấn kỹ thuật, phát triển giải pháp và hỗ trợ triển khai dự án. Chuyên môn quản lý năng lượng của Eaton, kết hợp với kinh nghiệm của KPS qua hơn 800 dự án tại Việt Nam, giúp khách hàng lựa chọn giải pháp phù hợp với yêu cầu từng công trình.

"Chúng tôi hướng tới trở thành đối tác công nghệ tin cậy, đồng hành cùng chủ đầu tư, tư vấn và nhà thầu trong phát triển công trình" - ông Đinh Tấn Đạt - CEO Công ty KPS chia sẻ.

"Hợp tác với Eaton giúp KPS củng cố năng lực về hạ tầng điện, từ đó đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng trong các dự án tòa nhà, cơ sở y tế, trung tâm dữ liệu và dự án trọng điểm" - ông cho biết thêm.

KPS chính thức nhận Chứng nhận phân phối Eaton

Thông qua hợp tác, khách hàng có thể tiếp cận các giải pháp của Eaton cùng sự hỗ trợ kỹ thuật tại Việt Nam từ KPS, phục vụ nhu cầu xây dựng và vận hành công trình an toàn, tin cậy và hiệu quả.

Eaton là công ty quản lý năng lượng thông minh cam kết cải thiện chất lượng cuộc sống và bảo vệ môi trường cho con người ở khắp mọi nơi. Chúng tôi được dẫn dắt bởi cam kết kinh doanh đúng đắn, vận hành bền vững và giúp đỡ khách hàng quản lý năng lượng hôm nay và cả trong tương lai. Bằng cách tận dụng các xu hướng tăng trưởng toàn cầu về điện hóa và kỹ thuật số, chúng tôi đang góp phần giải quyết các thách thức quản lý năng lượng cấp thiết nhất của thế giới và xây dựng một xã hội bền vững hơn cho thế hệ hôm nay và mai sau. Được thành lập vào năm 1911, Eaton đã không ngừng phát triển để đáp ứng nhu cầu ngày càng thay đổi và mở rộng của các bên liên quan. Với doanh thu 27,4 tỷ USD vào năm 2025, công ty phục vụ khách hàng tại 180 quốc gia. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.eaton.com/vn. Theo dõi chúng tôi trên LinkedIn.

Với 16 năm hoạt động tại Việt Nam, KPS phát triển năng lực phân phối và tích hợp giải pháp công nghệ tòa nhà, đại diện phân phối hơn 20 thương hiệu trong các lĩnh vực an ninh tích hợp, báo cháy và chữa cháy, âm thanh - hình ảnh (AV), công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), điện và điều khiển tòa nhà. Tính đến năm 2026, KPS đã cung cấp giải pháp cho hơn 800 dự án quy mô vừa và lớn trên toàn quốc, bao gồm các công trình thương mại, chung cư, cơ sở công nghiệp, khách sạn, khu nghỉ dưỡng và hạ tầng trọng yếu. Bên cạnh phân phối sản phẩm, KPS chú trọng tư vấn kỹ thuật, phát triển giải pháp và hỗ trợ triển khai dự án, hướng tới trở thành đối tác công nghệ tin cậy của chủ đầu tư, tư vấn và tổng thầu. Trong năm 2026, KPS tiếp tục mở rộng sang các giải pháp hạ tầng cho trung tâm dữ liệu AI, hệ thống HVAC, phân phối điện và quản lý năng lượng thông minh, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái công nghệ tòa nhà. Thông tin thêm tại www.kps.com.vn. Và theo dõi chúng tôi trên LinkedIn

Thành viên Công ty KPS và Eaton cùng quyết tâm thực hiện mục tiêu