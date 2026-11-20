Chiều 20-11, đường Mai Chí Thọ khá thông thoáng nhưng vẫn có xe máy chạy vào làn đường ưu tiên cho xe đạp - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Chiều 20-11, ghi nhận tại đường Mai Chí Thọ, tình trạng xe máy lấn vào làn đường dành riêng cho xe đạp vẫn diễn ra khá phổ biến. Đáng chú ý, tại một số đoạn đường tương đối thông thoáng, nhiều người đi xe máy vẫn chạy vào làn này.

Có thời điểm, xe máy chạy sát phía sau xe đạp, tiềm ẩn nguy cơ va chạm, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP.HCM, thời gian tới, Đội CSGT Cát Lái sẽ duy trì lực lượng ứng trực từ sớm tại các nút giao trọng điểm trên tuyến Mai Chí Thọ như An Phú, Đồng Văn Cống, Nguyễn Cơ Thạch và các điểm thường xảy ra ùn tắc để phân luồng, điều tiết giao thông.

Lực lượng chức năng cũng sẽ tăng cường tuần tra, ghi hình tại những đoạn thường xảy ra tình trạng xe máy lấn làn xe đạp, nhất là trong giờ cao điểm sáng; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, không để hình thành thói quen "đông xe thì lấn làn".

Cơ quan chức năng đồng thời kiểm tra, bổ sung biển báo, vạch sơn phản quang và cọc tiêu phân tách làn xe đạp để người điều khiển phương tiện dễ quan sát, chấp hành.

Xe máy chạy vào làn dành riêng cho xe đạp trên đường Mai Chí Thọ chiều 20-11 dù giao thông khá thông thoáng - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Trước đó, tại cuộc họp báo kinh tế - xã hội chiều 19-11, Phòng CSGT cho biết tình trạng xe máy đi vào làn đường dành riêng cho xe đạp trên đường Mai Chí Thọ vẫn diễn ra, đặc biệt trong giờ cao điểm.

Theo Phòng CSGT, nguyên nhân có cả yếu tố khách quan và chủ quan. Khu vực quanh trục Mai Chí Thọ đang triển khai nhiều công trình trọng điểm như sửa chữa cầu Phú Mỹ, thi công nút giao Mỹ Thủy và tuyến đường Lương Định Của - Trần Não. Việc rào chắn, hạn chế lưu thông tại các trục kết nối khiến lượng lớn phương tiện chuyển hướng, dồn về Mai Chí Thọ trong cùng khung giờ cao điểm.

Tuy nhiên, Phòng CSGT xác định ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người tham gia giao thông vẫn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng lấn làn. Dù biển báo và vạch sơn phân tách làn xe đạp đã được lắp đặt đầy đủ, một số người đi xe máy vẫn cố tình chạy vào làn này khi dòng xe di chuyển chậm.

Qua tuần tra trực tiếp và trích xuất dữ liệu từ camera giám sát, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý 142 trường hợp, thu phạt 101,6 triệu đồng; đồng thời gửi thông báo phạt nguội 385 trường hợp xe máy đi vào làn đường dành riêng cho xe đạp.

Bên cạnh xử phạt, cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các chốt cũng kết hợp nhắc nhở, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định giao thông.

Hình ảnh xe máy chạy ngay sau xe đạp chiều 20-11, tiềm ẩn nguy cơ va chạm, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Giao thông trên đường Mai Chí Thọ thường xuyên căng thẳng, nhất là vào khung giờ cao điểm sáng. Ảnh chụp sáng 9-11 - Ảnh: TRÍ ĐỨC