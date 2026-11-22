Công nhân Điện lực Trà My thi công cấp điện lưới quốc gia cho khu sắp xếp dân cư làng Ông Xuôi, xã Trà Leng - Ảnh: VĂN TRÍ

Ngày 16-11, Điện lực Trà My phối hợp nghiệm thu, đóng điện công trình cấp điện cho 35 hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại làng Long Rai, thôn Trà Linh, xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng.

Công trình do UBND xã Trà Linh làm chủ đầu tư, gồm hơn 1.200 m đường dây trung áp 22kV, gần 700 m đường dây hạ áp và 1 trạm biến áp một pha công suất 50kVA.

Trước khi đóng điện, Điện lực Trà My cùng chủ đầu tư kiểm tra kỹ thuật, nghiệm thu các hạng mục và rà soát điều kiện an toàn, bảo đảm công trình vận hành an toàn.

Ngày 18-11, Điện lực Trà My tiếp tục đóng điện, đưa vào vận hành công trình cấp điện cho 25 hộ dân khu sắp xếp dân cư làng Ông Xuôi, thôn Bằng Xim, xã Trà Leng.

Công trình do UBND xã Trà Leng đầu tư, gồm 895 m đường dây trung áp 22kV, 582 m đường dây hạ áp và 1 trạm biến áp một pha công suất 50kVA, cấp điện áp 22/0,23kV.

Làng Ông Xuôi hiện có 80 hộ dân; việc 25 hộ ở khu sắp xếp dân cư có điện góp phần hoàn thiện hạ tầng thiết yếu, giúp bà con từng bước ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Niềm vui của người dân làng Ông Xuôi khi có điện lưới quốc gia - Ảnh: VĂN TRÍ

Có điện lưới quốc gia, các hộ gia đình có thể dùng thiết bị điện cho sinh hoạt, học tập, sản xuất; trẻ em có ánh điện học bài buổi tối; bà con thuận tiện hơn trong tiếp cận thông tin.

Với địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn như Trà Linh, Trà Leng, mỗi công trình điện còn góp phần ổn định dân cư, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Cùng với việc đóng điện, Điện lực Trà My tuyên truyền, hướng dẫn bà con sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Người dân được lưu ý không chạm vào dây điện bị đứt, dây điện trần; không tự ý câu mắc, đấu nối, sửa chữa hệ thống điện khi không có chuyên môn; thường xuyên kiểm tra đường dây, thiết bị điện trong gia đình; tắt thiết bị khi không sử dụng và dùng điện đúng công suất để hạn chế nguy cơ quá tải, chập cháy.

Cán bộ Điện lực Trà My hướng dẫn người dân làng Long Rai sử dụng điện an toàn, tiết kiệm sau khi công trình được đóng điện - Ảnh: VĂN TRÍ

Hai công trình là kết quả của sự quan tâm đầu tư từ chính quyền địa phương và sự phối hợp triển khai, vận hành của ngành Điện.

Qua đó, Điện lực Trà My - Công ty Điện lực Đà Nẵng tiếp tục đồng hành cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, từng bước thu hẹp khoảng cách tiếp cận điện giữa miền núi và đồng bằng.