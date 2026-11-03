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Dự kiến khởi công Học viện An ninh và Học viện Cảnh sát tại Hưng Yên vào dịp 3-2-2027

tác giả
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG

Ông Nguyễn Mạnh Quyền - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên - yêu cầu phấn đấu trong tháng 12 cơ bản hoàn thành các nội dung về quy hoạch, đề án và thủ tục chủ trương đầu tư. Qua đó, tạo điều kiện khởi công dự án Học viện An ninh nhân dân và Học viện Cảnh sát nhân dân dự kiến vào dịp 3-2-2027.

Dự kiến khởi công Học viện An ninh và Cảnh sát tại Hưng Yên vào dịp 3-2-2027 - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên - ông Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: TẤT ĐẠT

Ngày 3-11, UBND tỉnh Hưng Yên họp, nghe báo cáo công tác chuẩn bị các điều kiện triển khai dự án Học viện An ninh nhân dân và Học viện Cảnh sát nhân dân (Bộ Công an) tại tỉnh Hưng Yên.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hưng Yên, vị trí dự kiến dự án tại phường Phố Hiến, xã Tân Hưng, xã Hoàng Hoa Thám, với tổng diện tích khoảng 409,1ha.

Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Mạnh Quyền - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh việc triển khai 2 học viện có ý nghĩa quan trọng. Qua đó, góp phần tăng cường cơ sở đào tạo của lực lượng công an nhân dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đô thị hóa và hoàn thiện hạ tầng của tỉnh.

Tỉnh Hưng Yên thống nhất cao về chủ trương, địa điểm quy hoạch xây dựng hai học viện đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, khẩn trương hoàn thiện các điều kiện, thủ tục để sớm triển khai.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đề xuất thành lập hai tổ công tác của Bộ Công an và của tỉnh để trực tiếp phối hợp, giải quyết toàn diện các vấn đề liên quan.

Sở Xây dựng Hưng Yên chủ trì, phối hợp với các sở ngành, địa phương rà soát tổng thể hiện trạng đất đai trong phạm vi dự án và xây dựng phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Quá trình thực hiện phải bảo đảm công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Về quy hoạch, ông yêu cầu bảo đảm đồng bộ hạ tầng và kết nối giao thông giữa hai học viện với các trục giao thông đối ngoại. Đồng thời, phải có tầm nhìn dài hạn, đáp ứng yêu cầu xây hiện đại, có tính quốc tế.

Về tiến độ, ông Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu phấn đấu trong tháng 12 cơ bản hoàn thành các nội dung về quy hoạch, đề án và thủ tục chủ trương đầu tư. Qua đó, tạo điều kiện khởi công dự án dự kiến vào dịp 3-2-2027.

Dự kiến khởi công Học viện An ninh và Cảnh sát tại Hưng Yên vào dịp 3-2-2027 - Ảnh 2.Sáp nhập 5 trường Công an nhân dân vào 2 học viện An ninh và Cảnh sát

Ngày 29-10, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký các quyết định về việc sáp nhập, thành lập phân hiệu mới tại TP.HCM của các trường thuộc khối Công an nhân dân.

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HỒNG QUANG
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    Chủ đề: khởi công Học viện An ninh công an nhân dân học viện cảnh sát

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