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Dự kiến hơn 32.000 sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội học tại Hòa Lạc năm tới

tác giả
NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO

Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết dự kiến năm học 2027-2028 đón thêm 15.000 sinh viên lên Hòa Lạc học, nâng tổng số sinh viên học tập tại đây khoảng hơn 32.000.

Dự kiến hơn 30.000 sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội lên Hòa Lạc học năm tới - Ảnh 1.

Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội ở Hòa Lạc - Ảnh: VNU

Ngày 22-10, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) cho biết đã phát động chương trình Hòa Lạc ngày mới, gắn với cao điểm 120 ngày "Hòa Lạc phát triển tăng tốc", hướng tới mục tiêu đón thêm 15.000 sinh viên trong năm học 2027-2028.

Nếu đạt mục tiêu này, tổng số sinh viên học tập tại Hòa Lạc sẽ vượt 32.000, gần gấp đôi hiện nay.

Trong năm học 2026-2027, hơn 17.000 sinh viên thuộc 11 đơn vị đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội đang học tập tại Hòa Lạc, phần lớn là sinh viên năm nhất và năm thứ hai.

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Trong số này, Trường đại học Công nghệ có 4.020 sinh viên năm nhất, nhiều nhất trong các đơn vị đưa sinh viên lên Hòa Lạc học tập. Tiếp theo là Trường đại học Giáo dục với 3.695 sinh viên và Trường đại học Luật với 2.081 sinh viên.

Đại học Quốc gia Hà Nội có 29 đơn vị, trong đó 12 đơn vị đào tạo gồm 9 trường đại học thành viên và 3 trường trực thuộc. Quy mô đào tạo gần 87.000 người học mỗi năm, gồm 5.105 học sinh THCS và THPT, 71.845 sinh viên, 7.511 học viên và nghiên cứu sinh, cùng 2.526 sinh viên quốc tế.

Theo đề án phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2030 trường đặt mục tiêu trở thành đại học tinh hoa định hướng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á.

Về cơ sở vật chất, đề án đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nâng quy mô sinh viên học tập tập trung tại Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội ở Hòa Lạc lên khoảng 60.000 vào năm 2030.

Dự kiến hơn 32.000 sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội lên Hòa Lạc học năm tới - Ảnh 2.Trường đại học Công nghệ sẽ đưa toàn bộ sinh viên lên Hòa Lạc học vào năm 2029

Sáng 3-9, Trường đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức nhập học cho hơn 4.000 tân sinh viên tại cơ sở Hòa Lạc. Lứa sinh viên này sẽ học tập xuyên suốt 4 năm tại đây.

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NGUYÊN BẢO
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    Chủ đề: Di dời đại học ra ngoại thành Đưa sinh viên lên Hòa Lạc Đại Học Quốc gia Hà Nội Hòa Lạc khu đô thị đại học

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