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Dự án 'Sách hay cho học sinh tiểu học' xác lập kỷ lục Việt Nam

tác giả
HÀ THI
HÀ THI
HÀ THI

Sáng 8-11, dự án 'Sách hay cho học sinh tiểu học' được Hội đồng Xác lập Kỷ lục Việt Nam trao chứng nhận xác lập kỷ lục Việt Nam, sau 10 năm bền bỉ mang sách đến với học sinh ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Dự án sách hay cho học sinh tiểu học xác lập kỷ lục Việt Nam năm 2026 - Ảnh 1.

Cô Hoàng Thị Thu Hiền, trưởng ban dự án, xúc động khi cầm bằng xác lập kỷ lục Việt Nam trên tay - Ảnh: HÀ THI

Sau hơn 10 năm thực hiện, dự án “Sách hay cho học sinh tiểu học” đã trao hơn 630.000 cuốn sách đến 2.919 trường tiểu học, giúp gần 1,5 triệu học sinh có cơ hội tiếp cận sách.

Hơn 630.000 cuốn sách đến với học sinh

Cô Hoàng Thị Thu Hiền, trưởng ban dự án, cho biết bắt đầu từ năm 2016, dự án không chỉ trao tặng sách mà còn tổ chức các buổi giao lưu với học sinh, hội thảo dành cho giáo viên nhằm tìm cách đưa sách đến gần hơn với các em.

Trong hành trình ấy, những chuyến đi đến trường học ở vùng xa, miền núi, nơi điều kiện tiếp cận sách còn hạn chế, đã trở thành một phần quen thuộc của dự án.

Sau hơn 10 năm, dự án đã đến 40/63 tỉnh thành (theo địa giới hành chính trước sáp nhập), triển khai tại 142 huyện, thị xã trên cả nước. 

Có 2.919 trường tiểu học được nhận sách, với tổng cộng 630.670 cuốn sách được trao tặng, giúp khoảng 1.498.400 học sinh có cơ hội tiếp cận sách.

Dự án sách hay cho học sinh tiểu học xác lập kỷ lục Việt Nam năm 2026 - Ảnh 2.

Cô Hoàng Thị Thu Hiền giới thiệu những tỉnh, thành mà dự án đã mang sách đến - Ảnh: HÀ THI

Không chỉ mang sách đến trường, dự án còn tổ chức 142 buổi hội thảo về vai trò của sách và các biện pháp khuyến khích học sinh đọc sách, với sự tham gia của 6.172 giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và nhân viên thư viện. Cùng với đó là 142 buổi giao lưu “Em yêu sách” dành cho học sinh.

Đến nay, dự án đã thực hiện 156 chuyến đi, không chỉ trao tặng sách mà còn kết hợp các hoạt động hỗ trợ dân sinh, y tế.

"Trong quá trình thực hiện, có những chuyến đi gặp trở ngại vì thời tiết, sạt lở, đường sá xa xôi. Nhưng dù đến miền núi, vùng sâu hay những hòn đảo xa, các thành viên vẫn cố gắng đưa sách đến tận tay học sinh", cô Hiền nghẹn ngào. 

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Các thành viên dự án đón nhận bằng xác lập kỷ lục Việt Nam - Ảnh: HÀ THI

Sách đến trường chưa đủ

Với cô Hoàng Thị Thu Hiền, hành trình mang sách đến trường không dừng lại ở việc trao những cuốn sách cho học sinh. 

Trong những chuyến đi đến các trường tiểu học, cô Hiền nhận ra việc đưa sách đến tận tay học sinh chỉ là bước đầu. 

Điều quan trọng hơn là làm sao để các em thực sự muốn đọc, biết cách tìm thấy niềm vui trong từng trang sách và dần hình thành thói quen đọc. Nếu chỉ có sách mà thiếu người hướng dẫn, khuyến khích, những cuốn sách được trao tặng có thể chưa đến được với mục tiêu ban đầu.

"Muốn học sinh yêu sách, trước hết người lớn, đặc biệt là thầy cô giáo, cũng cần có thói quen đọc sách. Khi giáo viên thực sự yêu thích việc đọc, biết lựa chọn và kể lại những điều thú vị từ một cuốn sách, các em sẽ dễ dàng được truyền cảm hứng hơn. Bởi một cuốn sách dù hay đến đâu, nếu chỉ nằm trên kệ thư viện, không được mở ra và đọc, thì cũng khó có thể phát huy giá trị", cô Hiền nói. 

Dự án sách hay cho học sinh tiểu học xác lập kỷ lục Việt Nam năm 2026 - Ảnh 4.
Dự án sách hay cho học sinh tiểu học xác lập kỷ lục Việt Nam năm 2026 - Ảnh 5.

Giáo viên và học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đến ủng hộ dự án và cho biết rất xúc động trước tâm huyết của những người thực hiện dự án - Ảnh: HÀ THI

Điều cô Hiền trăn trở lúc này là tìm được người tiếp nối hành trình. Bởi dự án không chỉ cần kinh phí để mua sách hay những chuyến đi trao tặng, mà còn cần những người dành thời gian, công sức để duy trì các hoạt động, kết nối với trường học và theo sát hành trình của những cuốn sách.

“Mong ước của tôi hiện tại là có một người trẻ có thể tiếp nối hành trình này, bởi vì công việc đòi hỏi rất nhiều thời gian, công sức, đôi khi cũng mệt mỏi, nên tôi mong tìm được một người không quá vướng bận để có thể toàn tâm với dự án, bởi tôi cũng đã có tuổi”, cô Hiền chia sẻ.

Dự án sách hay cho học sinh tiểu học xác lập kỷ lục Việt Nam năm 2026 - Ảnh 6.Đừng để thư viện thành nơi phủi bụi

“Một cuốn sách đúng lúc có thể làm thay đổi cả cuộc đời một đứa trẻ” - niềm tin ấy đã trở thành ngọn lửa dẫn đường cho cô Hoàng Thị Thu Hiền trong gần 10 năm “cõng sách” đến với trẻ em vùng khó khăn.

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HÀ THI
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    Chủ đề: sách hay Trịnh Thị Thu Hiền kỷ lục

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