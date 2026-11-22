Công an bắt quả tang Nguyễn Văn Minh (ngồi), người đột nhập vườn hái trộm cà phê của người dân - Ảnh: SỸ ĐỨC

Chiều 22-11, Công an xã Ea Ning, Đắk Lắk cho biết lực lượng công an xã này vừa bắt quả tang một người chuyên hái trộm cà phê của người dân trong đêm. Đó là Nguyễn Văn Minh (32 tuổi, trú thôn 4, xã Ea Ning).

Trước đó, thực hiện kế hoạch cao điểm phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, bảo vệ mùa vụ thu hoạch cà phê năm 2026, khoảng 3h ngày 22-11, trong quá trình tuần tra, mật phục tại các vườn rẫy cà phê ở thôn 4, tổ công tác của Công an xã phát hiện Minh có nhiều biểu hiện nghi vấn thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Tại hiện trường công an phát hiện 3 bao cà phê tươi, tổng trọng lượng 171kg, 2 chiếc bạt; 1 đèn pin, 1 xe máy cùng nhiều vật dụng liên quan.

Qua làm việc, Minh khai nhận những bao cà phê trên là do mình vừa hái trộm tại rẫy của người dân trong thôn. Khi đang chuẩn bị đưa về nhà thì bị công an bắt giữ.

Đấu tranh mở rộng, Minh khai nhận trước đó đã thực hiện thêm 3 vụ trộm cắp cà phê của người dân. Được biết người đàn ông này từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện Công an xã Ea Ning đang củng cố hồ sơ, tiếp tục xác minh, làm rõ các vụ việc liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Minh (thứ hai từ phải qua) cùng số tang vật là các bao cà phê hái trộm được - Ảnh: SỸ ĐỨC