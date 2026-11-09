Đồng Tháp đầu tư hơn 2.775 tỉ đồng làm hai tuyến đường kết nối các khu công nghiệp

Hiện nay tỉnh Đồng Tháp đang đầu tư rất nhiều dự án hạ tầng giao thông tại khu vực Đồng Tháp Mười, trong đó vừa bổ sung 2 tuyến đường mới với tổng mức đầu tư 2.775 tỉ đồng - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Hai dự án giao thông với tổng mức đầu tư hơn 2.775 tỉ đồng vừa được UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt chủ trương đầu tư, trong đó có một tuyến kết nối các trục giao thông tại khu vực Đồng Tháp Mười và một tuyến mở rộng khả năng kết nối các khu công nghiệp trọng điểm phía nam tỉnh.

Đáng chú ý, dự án đường tỉnh 870B, đoạn từ quốc lộ 1 đến ĐT.878, có chiều dài khoảng 3,9km, tổng mức đầu tư hơn 698 tỉ đồng. Tuyến đường bắt đầu từ nút giao quốc lộ 1 - ĐT.870B hiện hữu và kết thúc tại đường ĐT.878, đi qua phường Trung An, xã Châu Thành và xã Long Hưng.

Theo định hướng đầu tư, đây là trục giao thông chiến lược kết nối đồng bộ quốc lộ 1, ĐT.864 và ĐT.878 với các khu công nghiệp trọng điểm như Mỹ Tho, Tân Phước, Tân Hương và Long Giang.

Việc hình thành tuyến đường được kỳ vọng mở rộng khả năng kết nối giữa các khu công nghiệp, khu dân cư hiện hữu và những khu vực có tiềm năng phát triển đô thị. Qua đó, doanh nghiệp có thêm điều kiện thuận lợi trong vận chuyển nguyên liệu, hàng hóa, giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tuyến đường cũng được xác định góp phần mở rộng hành lang liên kết vùng sang Vĩnh Long thông qua cầu Rạch Miễu 2. Khi các trục giao thông được kết nối đồng bộ, việc lưu thông giữa các khu vực sản xuất, công nghiệp và dịch vụ sẽ thuận lợi hơn.

Trong khi đó, dự án đường ĐT.845 kết nối ĐT.861, ĐT.863 có quy mô lớn hơn, tổng chiều dài khoảng 20,4km, tổng mức đầu tư hơn 2.077 tỉ đồng. Tuyến chính dài khoảng 14,27km, tuyến nhánh ĐT.861B (quy hoạch) dài khoảng 6,13km.

Điểm đầu tuyến chính tại nút giao đường Lê Quý Đôn và đường Lê Đức Thọ thuộc xã Tháp Mười, điểm cuối kết nối trực tiếp với ĐT.861B thuộc xã Mỹ Thiện. Tuyến nhánh đi qua khu vực Ngã Sáu Bằng Lăng, kết thúc tại ranh xã Hậu Mỹ.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, việc đầu tư tuyến đường nhằm hoàn thiện trục ĐT.845 từ quốc lộ 30B (quy hoạch) đến các tuyến ĐT.861, ĐT.863 và ĐT.861B. Đặc biệt, công trình được kỳ vọng xóa bỏ điểm nghẽn giao thông tại khu vực Ngã Sáu Mỹ Trung và các vị trí vượt kênh lớn.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tăng khả năng kết nối giữa khu vực Đồng Tháp Mười với các hành lang kinh tế, trung tâm công nghiệp, logistics và vùng kinh tế ven biển phía đông. Đây cũng là điều kiện để thúc đẩy lưu thông hàng hóa nông nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng không gian liên kết giữa các địa phương trong tỉnh.

Cả hai dự án đều có thời gian thực hiện dự kiến 4 năm. Trong tổng vốn đầu tư hơn 2.775 tỉ đồng, ngân sách trung ương hỗ trợ hơn 873 tỉ đồng, phần còn lại do ngân sách tỉnh bố trí.