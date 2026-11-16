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Đồng Tháp có tân Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

tác giả
HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

Ông Võ Văn Tâm, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1, được bổ nhiệm giữ chức Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp, thời hạn 5 năm kể từ ngày 16-11-2026.

Đồng Tháp có tân phó Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đức Thái, Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Võ Văn Tâm - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Ngày 16-11, tại tỉnh Đồng Tháp, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Võ Văn Tâm, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1, giữ chức vụ Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân tỉnh Đồng Tháp.

Dự buổi lễ có ông Nguyễn Đức Thái - Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - cùng đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đảng ủy các Cơ quan Đảng tỉnh Đồng Tháp, và lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Đức Thái chúc mừng ông Võ Văn Tâm được tin tưởng giao trọng trách mới. Đồng thời cho biết ông Tâm có hơn 30 năm công tác trong ngành kiểm sát, từng đảm nhiệm nhiều vị trí từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh, có kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, quản lý và điều hành.


Đồng Tháp có tân phó Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh - Ảnh 2.Bộ Xây dựng chờ kết luận việc bổ nhiệm tài xế làm viện phó

TTO - Chánh thanh tra Bộ Xây dựng Nguyễn Ngọc Tuấn cho rằng việc bổ nhiệm một người lái xe thành phó viện trưởng của một viện phải nhìn từ góc độ khác, góc độ có tâm huyết với công việc hay không.


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    Chủ đề: viện phó viện kiểm sát

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