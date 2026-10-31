Đồng phạm của 'trùm siêu xe' Phan Công Khanh từ Thái Lan về đầu thú tại sân bay Tân Sơn Nhất

Công an TP.HCM tiếp nhận Huỳnh Xuân Vấn - Ảnh: Công an TP.HCM

Ngày 31-10, Công an TP.HCM cho biết Huỳnh Xuân Vấn (39 tuổi) - người bị truy nã trong vụ án liên quan Phan Công Khanh (32 tuổi, thường gọi là Khanh Supper) - từ nước ngoài trở về Việt Nam đầu thú.

Đầu thú để được trực tiếp trình bày với cơ quan tố tụng

Theo đó, ngày 28-10, Huỳnh Xuân Vấn từ Thái Lan về Việt Nam bằng đường hàng không và ra đầu thú tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Các cơ quan chức năng đã tạo điều kiện để Vấn trở về nước đầu thú, phục vụ quá trình điều tra, giải quyết vụ án.

Theo trình bày của Vấn, trong thời gian lẩn trốn tại nước ngoài, theo dõi thông tin báo chí, Vấn biết mình bị đưa ra xét xử vắng mặt trong vụ án liên quan Phan Công Khanh.

Vấn cho rằng một số nội dung khai báo của những người cùng bị truy tố chưa phản ánh đúng các tình tiết liên quan đến mình.

Lo sợ có thể phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc, đồng thời mong muốn trực tiếp trình bày, làm rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân trong vụ án, Vấn đã chủ động đề nghị được trở về Việt Nam đầu thú.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục đánh giá lời khai, xác định hành vi, vai trò và trách nhiệm của từng người phải bảo đảm khách quan, toàn diện, đúng quy định pháp luật.

Huỳnh Xuân Vấn và mối quan hệ với Phan Công Khanh

Trước đó, ngày 17-9, Tòa án nhân dân TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử đối với Phan Công Khanh, Huỳnh Xuân Vấn (39 tuổi, xét xử vắng mặt) và Mohamach Da Pha (30 tuổi, ngụ An Giang) cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên sau một buổi làm việc, hội đồng xét xử nhận thấy còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, năm 2019, Phan Công Khanh và Huỳnh Xuân Vấn cùng thành lập Công ty TNHH TM-DV K-Supper, đăng ký trụ sở tại số 6 Trần Hưng Đạo (quận 1 cũ, TP.HCM), chuyên kinh doanh các loại xe ô tô cao cấp.

Khanh giữ chức giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, Vấn là phó giám đốc phụ trách đối ngoại, còn Pha làm cộng tác viên.

Quá trình hoạt động kinh doanh thua lỗ, Khanh bàn bạc với các đồng phạm sử dụng pháp nhân công ty để thực hiện hàng loạt hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, tháng 5-2023, thông qua mối quan hệ xã hội, Khanh biết chị L.N.T.H sở hữu xe McLaren 650S Spider trị giá 7,1 tỉ đồng nên đặt vấn đề giúp chị H. bán xe và được đồng ý.

Sau khi nhận xe và giấy tờ gốc, Khanh cùng Vấn và Pha đem xe đi cầm cố cho Đặng Minh Huy lấy 3 tỉ đồng. Khanh dùng số tiền này để chuộc một chiếc Mercedes G63 khác.

Đến hạn, thấy không trả xe lẫn tiền, chị H. đi tìm thì được biết Khanh đang nợ nhiều người, xe đã bị đem đi cầm cố nên làm đơn tố cáo.

Cũng trong thời gian này, Khanh và Vấn nói dối rằng Công ty TNHH TM-DV K-Supper đã mua 1 ô tô hiệu Brabus G800 khiến ông T.H.P. tin tưởng nên đồng ý mua lại với giá 24,5 tỉ đồng.



Sau khi ông P. chuyển khoản toàn bộ, Khanh tìm cách trốn tránh và sử dụng tiền vào mục đích cá nhân. Đến khi Khanh bị bắt (tháng 7-2023), ông P. mới biết bị lừa.

Còn Mohamach Da Pha thì bị cáo buộc chiếm đoạt xe BMW 7-Series trị giá 8,7 tỉ đồng của anh L.T.S.. Chiếc xe này Pha mượn "sử dụng tạm" rồi đem đi cầm lấy 1 tỉ đồng, giao lại cho Vấn tiêu xài cá nhân. Sau đó Vấn bỏ trốn.

Cáo trạng xác định 3 bị can đã chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng thông qua hình thức giả danh doanh nhân kinh doanh siêu xe để vay mượn, cầm cố và bán trái phép tài sản của người khác.

Công an TP.HCM khuyến cáo việc bỏ trốn, kể cả ra nước ngoài, không loại trừ trách nhiệm hình sự. Đồng thời kêu gọi những người đang bị truy nã sớm ra đầu thú, thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác làm rõ vụ án và tự nguyện khắc phục hậu quả để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, khi quyết định hình phạt, tòa án có thể xem xét đầu thú là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; việc áp dụng được đánh giá trên cơ sở từng trường hợp cụ thể. Gia đình, người thân và những người biết thông tin về người đang bị truy nã cần tích cực vận động họ ra đầu thú; liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn. Người đang ở nước ngoài có thể liên hệ cơ quan đại diện Việt Nam tại nước sở tại hoặc cơ quan công an đang thụ lý vụ án để được hướng dẫn việc trở về nước đầu thú theo quy định.