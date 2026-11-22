Chiếc xe 7 chỗ đỗ giữa đường ở dốc Thẩm Mã trưa 21-11 - Ảnh cắt từ clip

Chiều 22-11, Thượng tá Nguyễn Văn Hưng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tuyên Quang, cho biết đơn vị này đã lập biên bản xử lý tài xế xe 7 chỗ đỗ giữa đường trong lúc quốc lộ 4 C, đoạn qua dốc Thẩm Mã, xã Phố Bảng, tỉnh Tuyên Quang (Hà Giang cũ) đang ùn ứ nghiêm trọng hôm 21-11. Người này trình bày tại cơ quan công an là đỗ xe để xuống... dẹp đường.

Dốc Thẩm Mã "thất thủ", tài xế đỗ xe giữa đường

Trước đó, một clip trên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" khi quay một chiếc ô tô 7 chỗ đỗ giữa đường. Trong khi đó, "biển người" đang ùn ùn đổ về dốc Thẩm Mã check-in, ngắm cảnh.

Trong clip, người dân hò nhau đi tìm tài xế xe 7 chỗ vì đã đỗ ở đây cả tiếng đồng hồ. Một vài chiếc xe con khác nhờ người "xi - nhan" cố lách qua chiếc xe 7 chỗ. Gương chiếu hậu phía lái phải gập lại, bánh xe bên phụ một nửa ở ngoài mép rãnh thoát nước lái xe mới lách qua được chiếc xe 7 chỗ.

Biển người check-in ở dốc Thẩm Mã - Ảnh: LỆ NGUYỄN

Ông Đỗ Trọng Hiếu, ở phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang, cho biết gia đình ông có việc gấp nên phải lái xe từ Phố Bảng về phường Minh Xuân. Khoảng 13h ngày 21-11, đến dốc Thẩm Mã thì đường kẹt cứng. Trong khi đó, chiếc xe 7 chỗ đỗ chình ình giữa đường, tài xế khóa xe đi đâu không rõ.

Chiếc xe đỗ ngang ngược khiến xe đi cùng chiều phải lách qua, một nửa bánh ra ngoài rãnh thoát nước. Chiều ngược lại cũng phải nhờ người dẹp đường, "xi - nhan" mới qua được.

Nhiều người có mặt lúc đó hò nhau đi tìm tài xế nhưng không thấy. "Cảnh đẹp thì ai cũng muốn dừng lại để ngắm. Nhưng cứ đỗ xe như vậy thì thật khó hiểu" - ông Hiếu trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ.

Tài xế trình bày thấy đường tắc nên đỗ xe giữa đường để... dẹp đường

Thượng tá Nguyễn Văn Hưng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Tuyên Quang - thông tin sáng nay, 22-11, qua nắm bắt thông tin, đơn vị này đã xác minh và mời tài xế chiếc xe 7 chỗ lên cơ quan làm việc.

Dốc Thẩm Mã "thất thủ" - Ảnh: TRẦN THẾ ANH

"Chúng tôi đã lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực trật tự giao thông. Qua các thông tin thu thập được, chúng tôi xác định tài xế vi phạm lỗi đỗ xe không đúng nơi quy định" - Thượng tá Hưng cho biết.

Theo Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tuyên Quang, trình bày tại cơ quan công an, tài xế cho biết khi di chuyển đến khu vực dốc Thẩm Mã, thấy đường tắc, nhiều xe cộ dừng đỗ tràn ra đường, người này đỗ xe, tắt máy xuống... dẹp đường.



