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Doanh nghiệp vốn hóa tỉ USD, GELEX có vị thế ra sao qua các bảng xếp hạng?

tác giả
M.KHANG
M.KHANG
M.KHANG

Năm 2026, Tập đoàn GELEX góp mặt trong các bảng xếp hạng doanh nghiệp uy tín. Mỗi bảng xếp hạng cung cấp một góc nhìn về quy mô, hiệu quả hoạt động đến vị thế của GELEX trong khu vực Đông Nam Á.

Doanh nghiệp vốn hóa tỉ USD, GELEX có vị thế ra sao qua các bảng xếp hạng? - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Hồng Nhung, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn GELEX, đại diện Tập đoàn nhận chứng nhận tại lễ vinh danh TOP50 năm 2026

Sáng 11-11 tại TP.HCM, GELEX được ghi nhận trong Top 50 công ty niêm yết kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2026 do Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư phối hợp với Công ty Chứng khoán Thiên Việt thực hiện.

Năm nay là kỳ thứ 15 của bảng xếp hạng, với tổng vốn hóa của 50 doanh nghiệp trong danh sách đạt gần 4 triệu tỉ đồng theo số liệu ban tổ chức công bố.

Bảng xếp hạng sử dụng dữ liệu 3 năm liên tiếp (2023-2025) để đánh giá tăng trưởng doanh thu, tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỉ suất sinh lời của cổ phiếu.

Theo số liệu tại kỳ công bố, 3 chỉ tiêu tương ứng của GELEX lần lượt là 7,2%, 8,1% và 282,1%. Tập đoàn đồng thời được ghi nhận ở hạng mục "Doanh nghiệp tỉ USD", với mức vốn hóa 1,29 tỉ USD theo số liệu công bố tại sự kiện.

Trước đó, GELEX có năm thứ hai liên tiếp góp mặt trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam của Forbes Việt Nam. Danh sách năm 2026 được xây dựng trên kết quả hoạt động giai đoạn 2021–2025 của các doanh nghiệp niêm yết trên HoSE và HNX, có xem xét các yếu tố như vị thế trong ngành, chất lượng lợi nhuận, năng lực quản trị và triển vọng phát triển. Trong giai đoạn này, doanh thu thuần hợp nhất của GELEX tăng bình quân 8,4% mỗi năm, còn lợi nhuận trước thuế tăng bình quân 22,5% mỗi năm.

GELEX cũng có tên trong Top 50 doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam năm 2026 do Vietnam Report công bố. Danh sách tập trung vào kết quả lợi nhuận và khả năng duy trì hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp trong giai đoạn đánh giá.

Doanh nghiệp vốn hóa tỉ USD, GELEX có vị thế ra sao qua các bảng xếp hạng? - Ảnh 2.

Đại diện GELEX tại lễ công bố Top 50 doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam năm 2026

Còn tại bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm 2026, GELEX đứng thứ 208, tăng 9 bậc so với năm trước. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Tập đoàn có tên trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á.

Fortune xếp hạng doanh nghiệp theo doanh thu của năm tài chính gần nhất, qua đó cho thấy quy mô hoạt động của GELEX trong tương quan với các doanh nghiệp tại 7 nền kinh tế trong khu vực.

Doanh nghiệp vốn hóa tỉ USD, GELEX có vị thế ra sao qua các bảng xếp hạng? - Ảnh 3.

Ông Bùi Đăng Khoa - Giám đốc Tài chính Tập đoàn GELEX, đại diện doanh nghiệp nhận chứng nhận Fortune Southeast Asia 500 năm 2026

Theo báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của GELEX đạt 39.158 tỉ đồng, tăng 40,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.931 tỉ đồng, tăng 14,2% và vượt 8,8% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.817 tỉ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ.

Doanh nghiệp vốn hóa tỉ USD, GELEX có vị thế ra sao qua các bảng xếp hạng? - Ảnh 4.GELEX vượt 8,8% kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng

GELEX ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 3.931 tỉ đồng, với động lực từ tài sản chất lượng và quản trị chủ động.

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M.KHANG
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    Chủ đề: Vietnam Report GELEX Forbes Việt Nam Tập đoàn Gelex Top 50 doanh nghiệp

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