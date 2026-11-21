Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt ký ban hành kết luận thanh tra tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) - Ảnh: TTCP

Thanh tra Chính phủ vừa công bố thông báo kết luận thanh tra công tác quản lý vốn và tài sản nhà nước tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Qua thanh tra, cơ quan này phát hiện nhiều tồn tại, vi phạm trong hoạt động khai thác than, trong đó có việc doanh nghiệp khai thác khi chưa có giấy phép, khai thác vượt công suất và không lắp đặt trạm cân theo quy định.

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ kiến nghị kiểm tra, làm rõ hai trường hợp xây dựng mỏ, khai thác than trước khi được cấp phép. Nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý.

Doanh nghiệp giải trình nếu dừng khai thác than sẽ thiệt hại 653 tỉ đồng

Theo kết luận thanh tra, Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài (nay là Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV) đã tổ chức khai thác than tại mỏ lộ thiên Khe Chàm II trước khi được cấp giấy phép.

Thanh tra Chính phủ cho biết, trước đó Thủ tướng đã có chỉ đạo tạm dừng việc cấp phép thăm dò và khai thác khoáng sản trên phạm vi cả nước tại văn bản ngày 30-8-2011.

Đến ngày 29-3-2013, Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài mới hoàn thành công tác lập dự án đầu tư để trình cấp có thẩm quyền. Ngày 26-6-2014, doanh nghiệp được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép khai thác.

Tuy nhiên, từ năm 2012 đến ngày 30-6-2014, Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài đã khai thác than tại mỏ Khe Chàm II theo kế hoạch TKV giao, khi chưa được cấp giấy phép, kết luận nêu.

Trong báo cáo giải trình bổ sung ngày 18-5-2026, Công ty cổ phần Than Cao Sơn cho rằng việc dừng khai thác sẽ gây thiệt hại cho vốn nhà nước tại doanh nghiệp hơn 653 tỉ đồng.

Khoản tiền này gồm hơn 453 tỉ đồng khấu hao tài sản, thiết bị và hơn 200 tỉ đồng tiền lãi vay ngân hàng.

Doanh nghiệp cũng giải trình nếu dừng khai thác sẽ không có khả năng chi trả hơn 246 tỉ đồng tiền lương cho hơn 1.000 công nhân mỏ trong thời gian từ ngày 1-1-2012 đến ngày 30-6-2014.

Thanh tra Chính phủ ghi nhận doanh nghiệp đã nộp thuế, phí và lợi nhuận vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, việc Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài tiến hành khai thác theo kế hoạch TKV giao trước khi có giấy phép tại mỏ Khe Chàm II là chưa đúng quy định của Luật Khoáng sản năm 2010.

Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) hồi tháng 11-2025 - Ảnh: TTCP

Một trường hợp khác được phát hiện tại mỏ Bình Minh của Công ty Than Hòn Gai - TKV.

Theo kết luận thanh tra, giấy phép khai thác hầm lò số 1514 được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 27-8-2013 là sự tiếp nối giấy phép số 2786, có thời hạn khai thác đến hết tháng 6-2013.

Mặc dù là dự án tiếp nối hoạt động khai thác đã được cấp phép, Công ty Than Hòn Gai đã tiến hành xây dựng mỏ từ ngày 15-2-2010.

Theo báo cáo của doanh nghiệp và biên bản làm việc được cơ quan thanh tra dẫn lại, trong quá trình xây dựng mỏ trước thời điểm được cấp phép, công ty đã tận thu được 49.681 tấn than nguyên khai.

Đối với lượng than này, doanh nghiệp đã nộp thuế, phí và lợi nhuận về TKV.

Thanh tra Chính phủ xác định việc Công ty Than Hòn Gai tiến hành xây dựng mỏ trước khi có giấy phép là chưa đúng quy định của Luật Khoáng sản năm 2010.

Bốn doanh nghiệp khai thác vượt công suất, nhiều mỏ không lắp trạm cân

Ngoài hai trường hợp trên, Thanh tra Chính phủ còn phát hiện nhiều vi phạm trong hoạt động khai thác than giai đoạn 2020-2024.

Qua kiểm tra 13 điểm mỏ của 6 công ty thuộc TKV, cơ quan thanh tra xác định 4/6 doanh nghiệp khai thác vượt công suất theo năm được ghi trong giấy phép, với mức vượt dưới 15%.

Cụ thể, Công ty Than Uông Bí - TKV khai thác tại mỏ Đông Vông vượt 10,71% sản lượng được phép trong năm 2022.

Tại mỏ hầm lò Mạo Khê, Công ty Than Mạo Khê - TKV khai thác vượt công suất trong ba năm liên tiếp, gồm năm 2020 vượt 7,5%, năm 2021 vượt 4,96% và năm 2022 vượt 8,68%.

Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin khai thác tại mỏ lộ thiên khu Vàng Danh vượt 14,99% năm 2021 và 14,8% năm 2022.

Còn Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV khai thác tại mỏ Khe Chàm II vượt công suất trong các năm 2020, 2021 và 2022, lần lượt 6,03%, 2,86% và 7,46%.

Thanh tra Chính phủ xác định các trường hợp khai thác vượt công suất theo năm nêu trên vi phạm quy định của Luật Khoáng sản năm 2010.

Ngoài khai thác vượt công suất, Thanh tra Chính phủ còn phát hiện một số doanh nghiệp không lắp đặt trạm cân theo quy định.

Cụ thể, Công ty Than Mạo Khê không lắp trạm cân tại mỏ lộ thiên Mạo Khê mà xác định khối lượng than bằng phương pháp đo đạc. Tại mỏ hầm lò, đến tháng 4-2022, công ty mới lắp hai trạm cân băng tải và đến tháng 12-2024 mới có trạm cân than vận chuyển bằng ô tô.

Tương tự, Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin không lắp trạm cân tại mỏ bằng Vàng Danh; Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV không lắp trạm cân tại các mỏ Cao Sơn và Khe Chàm II.

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra việc Bộ Tài nguyên và Môi trường trước đây cấp một số giấy phép điều chỉnh, gia hạn khai thác khi doanh nghiệp chưa hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định.

Kiến nghị chuyển cơ quan điều tra nếu phát hiện dấu hiệu hình sự Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, làm rõ sai phạm của Công ty Than Hòn Gai trong việc xây dựng mỏ Bình Minh và Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài trong việc khai thác mỏ Khe Chàm II trước khi được cấp phép. Việc kiểm tra nhằm xác định tính chất, mức độ, hậu quả và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo quy định. Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị UBND thành phố Quảng Ninh rà soát, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Than Cao Sơn và Công ty Than Uông Bí; yêu cầu TKV chấn chỉnh hoạt động khai thác, quản lý sản lượng than và rà soát việc bán sản phẩm ngoài than, đất đá lẫn than.

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