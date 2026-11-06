Điều chỉnh thời gian khai thác sân bay Cà Mau đến ngày 18-12

Sân bay Cà Mau đang trong quá trình hoàn thiện những hạng mục cuối để chuẩn bị được đưa vào khai thác chính thức - Ảnh: THANH HUYỀN

Ngày 6-11, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam có công văn gửi UBND tỉnh Cà Mau thông báo điều chỉnh thời gian đưa Cảng hàng không Cà Mau vào khai thác.

Theo đó, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết do điều kiện thời tiết tháng 10-2026 tại Cà Mau mưa nhiều, việc thiếu hụt, gián đoạn, khan hiếm nguồn cung cấp vật liệu (đá xây dựng, cát, xi măng, nhựa đường) và giá nhiên liệu, vật liêu tăng phi mã, các đơn vị thi công dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau đã không hoàn thành khối lượng công việc theo cam kết nên không hoàn thành được khối lượng công việc theo cam kết.

Do đó, Cảng hàng không Cà Mau chưa thể khai thác ngày 29-11-2026 theo kế hoạch. Tiến độ hoàn thành dự kiến các công tác thi công chính: bê tông xi măng đường cất hạ cánh ngày 10-11-2026, bay hiệu chuẩn hệ thống thiết bị ngày 26-11-2026.

Để có đủ thời gian hoàn thiện các hạng mục công trình, trang thiết bị cũng như tổ chức kiểm tra, chạy thử, nghiệm thu và hoàn tất các thủ tục theo quy định, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam thông báo điều chỉnh thời gian đưa Cảng hàng không Cà Mau vào khai thác trở lại từ 0h ngày 18-12-2026. Việc điều chỉnh nhằm bảo đảm công trình được đưa vào khai thác đúng quy định, an toàn, đồng bộ, ổn định và phát huy hiệu quả đầu tư.

Trong công văn, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của UBND tỉnh Cà Mau về việc điều chỉnh thời gian đưa Cảng hàng không Cà Mau vào khai thác trở lại so với kế hoạch đã thông báo.

Tổng công ty cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Cà Mau và các đơn vị liên quan, tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình và sớm đưa Cảng hàng không Cà Mau vào khai thác an toàn, ổn định theo thời gian thông báo như trên.