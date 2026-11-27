Đại tướng Phan Văn Giang cùng các vị đại biểu dự, chỉ đạo diễn tập thực binh - Ảnh: ĐÌNH HIỆP

Dự và chỉ đạo diễn tập có Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng.

Cùng dự có các thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị; lãnh đạo TP Hà Nội, TP Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Với đề mục "Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội hiệp đồng với Quân chủng Phòng không - Không quân và các lực lượng tác chiến Vòm phòng không bền vững bảo vệ thủ đô", cuộc diễn tập triển khai các nội dung theo đúng ý định của Ban Chỉ đạo.

Các lực lượng thực hành tổ chức trinh sát, thông báo, báo động phòng không, kết hợp sơ tán Nhân dân; thực hành đánh địch tiến công hỏa lực đường không trên các hướng, tập trung hướng chủ yếu, thứ yếu; đồng thời triển khai khắc phục hậu quả sau từng đợt tiến công.

Quá trình thực hành diễn tập thể hiện sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa lực lượng phòng không, không quân với các lực lượng tham gia, góp phần nâng cao khả năng xử trí tình huống và tổ chức tác chiến bảo vệ mục tiêu, địa bàn.

Điểm nổi bật của diễn tập là việc sử dụng nhiều loại vũ khí, trang bị kỹ thuật do quân đội ta nghiên cứu, chế tạo, sản xuất và cải tiến, gồm tên lửa, pháo, súng, phương tiện bay không người lái, khí tài thông tin, tác chiến điện tử, các loại đạn, vật nổ...

Qua đó góp phần kiểm nghiệm khả năng khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị; nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng trong nhiệm vụ tác chiến vòm phòng không bền vững.

Các trận địa pháo phòng không nhả đạn tấn công máy bay không người lái và UAV xâm nhập vùng trời Hà Nội theo chương trình diễn tập - Ảnh: TTXVN

Phát biểu sau diễn tập, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương các lực lượng đã nỗ lực, hoàn thành tốt các nội dung thực hành, thực binh, bước đầu thể hiện được ý định tác chiến của Bộ Tổng tham mưu, nhất là trong tổ chức hiệp đồng, vận dụng nội dung mới, phương pháp mới, cách đánh mới.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh trước sự phát triển nhanh chóng của phương tiện bay không người lái (UAV), các lực lượng cần nghiên cứu, đánh giá sát đặc điểm, phương thức hoạt động, mức độ nguy hiểm và khả năng gây hại của từng loại phương tiện.

UAV có chủng loại đa dạng, hoạt động trên nhiều địa hình, độ cao; phương thức điều khiển, sử dụng cũng ngày càng linh hoạt, phức tạp.

Vì vậy các đơn vị phải chủ động nắm chắc khu vực triển khai, vị trí điều khiển UAV, tổ chức chỉ huy, điều hành; sử dụng đa dạng vũ khí, trang bị, phương tiện để phát hiện, chế áp, tiêu diệt UAV; phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong phòng, chống UAV.

Kíp chiến đấu Đại đội 73, Trung đoàn 280, Sư đoàn 361, thực hành bắn đạn thật tại diễn tập - Ảnh: Báo Phòng không - không quân

Đồng thời yêu cầu sau diễn tập, các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, rút kinh nghiệm, tham mưu phối hợp với địa phương xây dựng, hoàn thiện hệ thống công trình phòng thủ, trận địa, hầm hào, công sự bảo đảm khoa học, phù hợp điều kiện thực tế; xây dựng phương án sơ tán, bảo vệ Nhân dân sát địa bàn, sát tình huống, hướng dẫn cụ thể cho Nhân dân cách phòng tránh bom, đạn khi có tình huống địch tập kích đường không.

Quá trình xây dựng phương án tác chiến phải bám sát đặc điểm, thủ đoạn, phương thức hoạt động của đối tượng, không chủ quan, máy móc, bảo đảm tính khả thi và khả năng xử trí linh hoạt khi có tình huống.

Trận địa pháo phòng không bảo vệ bầu trời chống xâm nhập của máy bay không người lái và UAV - Ảnh: TTXVN

Lực lượng Tên lửa sẵn sàng tham gia bảo vệ vùng trời thủ đô (ảnh chụp màn hình) - Ảnh: TTXVN

Kịch bản máy bay không người lái và UAV xâm nhập vùng trời Hà Nội - Ảnh: TTXVN

Các trận địa pháo phòng không nhả đạn tấn công máy bay không người lái và UAV xâm nhập vùng trời Hà Nội - Ảnh: TTXVN

Trận địa nơi diễn tập thực binh bắn đạn thật tác chiến Vòm phòng không bền vững bảo vệ Hà Nội - Ảnh: TTXVN

Các tiểu đội pháo phòng không sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vùng trời thủ đô (ảnh chụp màn hình) - Ảnh: TTXVN

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo và tặng quà các đơn vị sau diễn tập - Ảnh: ĐÌNH HIỆP