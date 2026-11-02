Đến tuổi nhập ngũ nhưng chưa nhận được giấy gọi, phải làm gì? - Ảnh: MINH HÒA

Trao đổi với Tuổi Trẻ, luật sư Tô Thị Bích Liên (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết pháp luật quy định công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự có trách nhiệm chủ động đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Nam đủ 17 tuổi bắt đầu thuộc diện gọi nhập ngũ

Theo luật sư Liên, Luật Nghĩa vụ quân sự quy định công dân nam đủ 17 tuổi thuộc độ tuổi đăng ký nghĩa vụ quân sự; công dân nữ đủ 18 tuổi thuộc độ tuổi đăng ký trong trường hợp ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân.

Trong khi đó, theo quy định về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, độ tuổi gọi nhập ngũ là từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.

Riêng công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học và đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì độ tuổi gọi nhập ngũ kéo dài đến hết 27 tuổi.

Không nhận được giấy gọi, có cần chờ?

Luật sư Liên cho biết công dân có trách nhiệm đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp tại cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định.

Vì vậy, nếu đã đến độ tuổi gọi nhập ngũ nhưng chưa nhận được giấy gọi, công dân không nên mặc nhiên cho rằng mình không thuộc diện quản lý hoặc không phải thực hiện nghĩa vụ.

Trước hết, công dân nên chủ động liên hệ ban chỉ huy quân sự cấp xã, phường, đặc khu nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú để kiểm tra thông tin và danh sách quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Trường hợp chưa đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, công dân cần thực hiện đăng ký theo quy định. Khi đi đăng ký, có thể mang theo căn cước công dân để làm thủ tục và nhận giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Theo luật sư, việc một người đến tuổi nhưng chưa nhận được giấy gọi có thể xuất phát từ sai sót trong quá trình quản lý danh sách, hoặc do công dân đã thay đổi nơi cư trú nhưng thông tin chưa được cập nhật đầy đủ.

Do đó, việc chưa nhận được giấy gọi không đồng nghĩa công dân được miễn hoặc không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Người trong độ tuổi cần chủ động kiểm tra thông tin với cơ quan quân sự địa phương để bảo đảm quyền và nghĩa vụ của mình.

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