Đặt bình ắc quy ô tô trên nền bê tông sẽ nhanh hỏng, hết điện?

Việc đặt ắc quy trên nền bê tông sẽ gây hư hại? - Ảnh: Carscoops

Trong giới sử dụng và sửa chữa ô tô, đặc biệt là những người chơi xe cổ, có không ít kinh nghiệm được truyền lại qua nhiều thế hệ. Một trong số đó là không nên đặt ắc quy trực tiếp trên nền bê tông, vì có thể khiến bình bị mất điện hoặc hư hỏng.

Theo trang Carscoops, đây là quan niệm từng có cơ sở trong quá khứ, nhưng không còn phù hợp với các loại ắc quy ô tô hiện nay.

Từng có quan niệm không được đặt bình ắc quy trên nền bê tông

Dù ô tô đã thay đổi đáng kể trong khoảng 70 năm qua, ắc quy 12V trên phần lớn các mẫu xe vẫn giữ cấu tạo cơ bản tương tự trước đây. Chúng chủ yếu sử dụng công nghệ chì - axit, có trọng lượng lớn và được bảo vệ bằng lớp vỏ nhựa cứng.

Tuy nhiên, những loại ắc quy đời đầu có thiết kế hoàn toàn khác.

Ban đầu, ắc quy ô tô chỉ cung cấp điện áp 6V, thường được đặt trong hộp gỗ, bên trong có các bình thủy tinh chứa axit.

Đến những năm 1920, các nhà sản xuất chuyển sang sử dụng vỏ cao su cứng nhằm tăng độ bền và khả năng chống ăn mòn. Dù vậy loại vật liệu này vẫn có thể bị nứt, xuống cấp sau thời gian dài chịu tác động của nhiệt độ và rung động.

Khi vỏ ắc quy bị hư hỏng, việc đặt trực tiếp xuống nền đất hoặc bê tông có thể dẫn đến hiện tượng rò rỉ dòng điện, khiến bình bị mất điện.

Đây được xem là một trong những nguyên nhân hình thành quan niệm không nên đặt ắc quy trên nền bê tông, sau đó được truyền lại qua nhiều thế hệ.

Quan điểm "không đặt bình ắc quy trên nền bê tông" đúng với thiết kế ngày xưa - Ảnh: Carscoops

Với ắc quy hiện đại, vấn đề này hầu như không còn tồn tại. Lớp vỏ nhựa đúc có độ bền và khả năng cách điện tốt hơn nhiều so với vật liệu trước đây, giúp ngăn hiện tượng phóng điện qua bề mặt tiếp xúc.

Vì vậy đặt bình ắc quy trực tiếp trên nền bê tông không khiến bình nhanh hết điện hay hư hỏng.

Tuy nhiên ắc quy vẫn có hiện tượng tự phóng điện theo thời gian, bất kể được đặt trên bề mặt nào. Tốc độ mất điện phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có nhiệt độ môi trường bảo quản.

Thông thường, ắc quy đặt ở nơi mát mẻ sẽ giữ điện lâu hơn so với khi bảo quản trong môi trường nóng.

Bình ắc quy có thể làm hỏng nền bê tông

Theo Carscoops, mặc dù nền bê tông không gây hại cho ắc quy hiện đại, điều ngược lại hoàn toàn có thể xảy ra nếu dung dịch bên trong bình bị rò rỉ.

Một số loại ắc quy hiện nay sử dụng công nghệ AGM (Absorbent Glass Mat), trong đó chất điện phân được hấp thụ trong các tấm sợi thủy tinh nhằm hạn chế nguy cơ tràn đổ.

Nhưng vỏ ắc quy ngày nay đã thay đổi rất nhiều. Thực tế, không phải nền bê tông làm hỏng ắc quy, mà có thể ngược lại - Ảnh: Carscoops

Tuy nhiên nhiều loại ắc quy chì - axit truyền thống vẫn chứa dung dịch điện phân dạng lỏng, có thể rò rỉ khi bình bị nghiêng, đổ hoặc hư hỏng.

Dung dịch này chứa axit sulfuric, trong khi bê tông có các hợp chất canxi mang tính kiềm. Khi tiếp xúc, phản ứng hóa học có thể làm ăn mòn bề mặt sàn.

Nếu không được xử lý kịp thời, axit có thể gây ra các vết ố, vết rỗ, những hố nhỏ hoặc khiến bề mặt bê tông xuất hiện lớp bụi trắng. Khi lớp bề mặt bị phá hủy, sàn cũng dễ hấp thụ độ ẩm và các chất lỏng khác hơn.

Các chuyên gia khuyến cáo cần xử lý ngay khi phát hiện dung dịch ắc quy rò rỉ. Tuy nhiên không nên chỉ dùng nước để xối trực tiếp, vì có thể khiến axit lan rộng.

Với lượng axit nhỏ trên bề mặt, có thể sử dụng hỗn hợp baking soda và nước để trung hòa, sau đó làm sạch theo hướng dẫn an toàn. Người xử lý cần trang bị găng tay, kính bảo hộ và tránh tiếp xúc trực tiếp với dung dịch. Trường hợp rò rỉ nhiều hoặc không xác định được mức độ nguy hiểm, nên nhờ đơn vị chuyên môn xử lý.

Như vậy, người sử dụng không cần lo lắng về việc đặt ắc quy ô tô hiện đại trên nền bê tông. Điều quan trọng hơn là bảo quản bình ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh nhiệt độ cao và kiểm tra tình trạng vỏ bình để hạn chế nguy cơ rò rỉ axit.