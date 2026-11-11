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Đạo diễn Trần Bảo Sơn bị kiện

tác giả
ĐẬU DUNG
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ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG
TUYẾT MAI
TUYẾT MAI

Ngày 10-11, Tòa án nhân dân khu vực 2 TP.HCM cho Tuổi Trẻ biết, tòa đang thụ lý vụ án ‘tranh chấp hợp đồng dịch vụ’ giữa đạo diễn Bá Vũ và Công ty TNHH Giải trí TBS mà diễn viên, đạo diễn Trần Bảo Sơn làm giám đốc. Vụ việc vẫn đang trong quá trình giải quyết.

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Trên con đường mới được giới thiệu do Trần Bảo Sơn lần đầu đảm nhận cùng lúc ba vai trò: nhà sản xuất, đạo diễn và diễn viên chính - Ảnh: ĐPCC

Trước đó, trên trang cá nhân, đạo diễn Bá Vũ cho biết ông đã khởi kiện Công ty TNHH Giải trí TBS (viết tắt là Công ty TBS) ra tòa.

Theo thông tin ông cập nhật ngày 9-11, tòa án đã có giấy triệu tập nguyên đơn (ông Bá Vũ) và bị đơn (Công ty TBS).

Đạo diễn Bá Vũ kiện công ty do Trần Bảo Sơn làm đại diện ra tòa

Theo đạo diễn Bá Vũ, ngày 15-11-2019, ông Trần Bảo Sơn đã ký với ông "Hợp đồng dịch vụ đạo diễn" bộ phim Con đường vô tn.

Phim chính thức bấm máy ở Mỹ tối 31-12 cùng năm. Sau 2 tuần làm việc, đoàn trở về nước chờ qua Tết Nguyên đán 2020 tiếp tục bấm máy thì phải tạm dừng vì COVID-19.

Đến đầu tháng 11-2024, truyền thông báo chí đưa tin rầm rộ Con đường vô tn trở lại nhưng ông Vũ "vô cùng sửng sốt" khi biết đạo diễn bây giờ lại là Trần Bảo Sơn, trong khi hợp đồng đã ký trước đó vẫn còn hiệu lực. Còn ông vẫn đang chờ trở lại ghế đạo diễn phim Con đường vô tn sau từng ấy năm.

Ông nói: "Không có bất cứ một lời giải thích, không lý do, không họp hành, không văn bản, không cuộc gọi, không tin nhắn nào từ Công ty TBS và ông Trần Bảo Sơn... kiểu như tôi và cái hợp đồng mang tính pháp lý ấy không hề tồn tại trên đời vậy".

Ông Bá Vũ cũng thông tin thêm, ông đã ba lần nhờ luật sư gửi công văn đến Công ty TBS đề nghị giải quyết dứt điểm hợp đồng. Trong đó có hai lần bên TBS im lặng, và một lần ông Trần Bảo Sơn đã đồng ý gặp nhưng kết thúc chóng vánh chỉ sau 10 phút mà không giải quyết được gì.

Đó là cuộc gặp đầu tiên sau COVID-19 và cũng là lần cuối cùng của cả hai cho tới nay.

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Phim Con đường vô tận chính thức bấm máy ở Mỹ tối 31-12-2019 - Ảnh: NVCC

Trao đổi thêm với Tui Tr, đạo diễn Bá Vũ cho rằng phía Trần Bảo Sơn "đã phớt lờ tất cả những yêu cầu được tiếp tục thực hiện hợp đồng bằng cách đổi tên phim từ Con đường vô tn thành Trên con đường mi".

Đồng thời vẫn triển khai bấm máy, tiếp tục để ông Trần Bảo Sơn - người đại diện pháp luật của TBS - thay ông làm đạo diễn mà không có bất cứ một lời giải thích hay giải quyết nào.

"Việc này gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tôi", ông chia sẻ.

Ông Bá Vũ cho biết từ đầu đến trước nộp đơn kiện ra tòa, dù ông "là bên chịu thiệt thòi, nhưng luôn mở lòng thiện chí nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng. Việc đưa ra tòa chỉ là giải pháp cuối cùng khi không còn sự lựa chọn nào khác".

Tòa đang thụ lý vụ kiện giữa hai đạo diễn Bá Vũ và Trần Bảo Sơn - Ảnh 2.

Đạo diễn Bá Vũ thời điểm quay Con đường vô tận ở Mỹ - Ảnh: NVCC

Con đường vô tnTrên con đường mi có phi mt?

Liệu những thước phim đã quay tại Mỹ vào cuối năm 2019 do đạo diễn Bá Vũ thực hiện có được đưa vào bản phim mới Trên con đường mi mà ê kíp của Trần Bảo Sơn sắp giới thiệu hay không? Con đường vô tnTrên con đường mi có phải là cùng một dự án (chỉ khác tên)?

Trả lời Tui Tr, ông Bá Vũ cho rằng trong điện ảnh, người ta có thể viết đi viết lại hàng trăm lần kịch bản suốt nhiều năm, hay đổi tên hàng chục lần tùy theo nhu cầu...

Kịch bản Con đường vô tn trước và sau khi ông ký hợp đồng đã có nhiều người chấp bút, viết đi viết lại và chỉnh sửa hàng chục lần (riêng ông Vũ là 9 lần), nhưng phải luôn bám sát vào câu chuyện cốt lõi của bộ phim, đó là nền tảng và khó mà thay đổi được.

"Đâu thể đổi cái tên khác, hay thêm bớt vài chi tiết, nhân vật, bối cảnh... mà có thể nói đây là kịch bản khác, hay là bộ phim khác được", ông bày tỏ.

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Xoay quanh nhân vật Trung do Trần Bảo Sơn thủ vai, phim Trên con đường mới mở ra một thế giới đầy cám dỗ của cờ bạc online, nơi tiền bạc và quyền lực có thể thay đổi số phận con người - Ảnh: ĐPCC

Ông Bá Vũ "xin phép không đi sâu vào bộ phim nào đó sắp chiếu, bởi tôi đã thống nhất với luật sư: Đó sẽ là vụ án khởi kiện thứ hai liên quan đến bộ phim Con đường vô tn và bất cứ những phái sinh nào của nó".

Còn ở vụ án tranh chấp hợp đồng dịch vụ này, ông "chỉ muốn tập trung vào việc đòi lại số tiền chưa được thanh toán lần hai cũng như đòi bồi thường thiệt hại vì bị vi phạm hợp đồng trái pháp luật".

Tuổi Trẻ đã liên hệ với đạo diễn, diễn viên Trần Bảo Sơn để có thêm thông tin nhưng không nhận được phản hồi. Báo sẽ tiếp tục thông tin với độc giả khi có thêm thông tin mới.

Trước đó, thông cáo báo chí do nhà phát hành phim Trên con đường mi gửi tới báo chí có nêu "đánh dấu màn trở lại điện ảnh sau 10 năm vắng bóng, Trên con đường mi là cột mốc đặc biệt của Trần Bảo Sơn khi anh lần đầu đảm nhận cùng lúc ba vai trò: nhà sản xuất, đạo diễn và diễn viên chính".

Thông báo cũng cho biết phim là thành quả của nhiều năm ấp ủ, quy tụ dàn diễn viên nhiều thế hệ gồm NSƯT Hoàng Hải, Huỳnh Kiến An, Doãn Quốc Đam, Quang Sự, Juliet Bảo Ngọc, Lâm Bích Tuyền, Kore Hải Anh, Paris Bảo Nhi, Quỳnh Laze, Nguyễn Sỹ Hậu, Anthony Hoàng cùng nhiều gương mặt khác.

Trên con đường mới dự kiến ra rạp ngày 1-1-2027 (đúng Tết dương lịch).

- Ảnh 4.Đạo diễn tố bị loại sốc khỏi phim của Trần Bảo Sơn, đạo diễn mới là Trần Bảo Sơn

Đạo diễn Bá Vũ xác nhận với Tuổi Trẻ Online lời tố anh đăng lên mạng xã hội về việc bị 'loại sốc' khỏi bộ phim 'Con đường vô tận' mà không được thông báo.

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ĐẬU DUNG - TUYẾT MAI
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    Chủ đề: Con đường vô tận Trên con đường mới Bá Vũ Trần Bảo Sơn

    Dòng sự kiện: Phim Việt

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