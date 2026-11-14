Dành nửa tỉ đồng xây nhà, tặng học bổng cho học sinh biên giới Đồng Tháp

Đại diện Ban cán sự Đoàn Đại học Quốc gia TP.HCM và nhà tài trợ trao 4 căn nhà Khăn quàng đỏ ở Đồng Tháp - Ảnh: XUÂN TIÊN

Các đơn vị đồng hành đã trao tặng nhiều phần quà, công trình thắp sáng đường quê, công trình nhà ở, xe lăn và học bổng cho người dân và thanh thiếu nhi vùng biên giới Đồng Tháp.

Chương trình đã trao tăng 20 suất học bổng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá 30 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 4 căn nhà trị giá 280 triệu đồng; 400 suất khám, chữa bệnh; trao tặng 1 công trình Thắp sáng đường quê trị giá 30 triệu đồng; 30 xe lăn dành cho người khuyết tật trị giá 45 triệu đồng; 1.000 khăn quàng đỏ; 50 phần sữa cùng các dụng cụ hỗ trợ phòng, chống đuối nước cho trẻ em,…

Các em thiếu nhi học bơi - Ảnh: XUÂN TIÊN

Tổng giá trị nguồn lực trao tặng tại chương trình khoảng 515 triệu đồng.

Ngay sau chương trình, ban tổ chức khởi công 2 căn nhà tại phường Thường Lạc và xã Trường Xuân cùng sự chứng kiến của người dân và học sinh địa phương. Tổ chức khám bệnh, phát thuốc cho 400 người dân; khánh thành công trình Thắp sáng đường quê bằng năng lượng mặt trời; tập huấn kỹ năng bơi và phòng, chống đuối nước cho thiếu nhi.

Ngôi nhà 'Khăn quàng đỏ' tặng học sinh nghèo TTO - Ba năm qua, các huyện, thị, thành đoàn ở Thanh Hóa đã xây dựng được hơn 80 ngôi nhà 'Khăn quàng đỏ' tặng học sinh nghèo.



