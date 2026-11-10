Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TP.HCM tiếp nhận 74 tổ chức đảng với hơn 14.000 đảng viên

Bà Hà Thị Hồng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TP.HCM - triển khai các nghiệp vụ công tác tổ chức Đảng và đảng viên - Ảnh KHÁNH HUY

Tham dự hội nghị có ông Huỳnh Tân Định - Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND TP.HCM; ông Trương Quốc Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TP.HCM, cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Việc chuyển giao được thực hiện trên cơ sở Quyết định số 1432 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM về thành lập Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng TP.HCM và Quyết định số 1449 của Ban Thường vụ Thành ủy về chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên.

Theo đó, Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TP.HCM tiếp nhận 45 tổ chức đảng với 13.369 đảng viên từ Đảng bộ UBND TP.HCM, 29 tổ chức đảng với 703 đảng viên từ đảng bộ 22 phường.

Tại hội nghị, đại diện Đảng ủy UBND TP.HCM công bố quyết định chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên. Tiếp đó, đại diện Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TP.HCM công bố quyết định tiếp nhận.

Hai bên cũng tiến hành ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên và các hồ sơ liên quan, bảo đảm thực hiện đúng quy định, thẩm quyền và nguyên tắc tổ chức của Đảng.

Việc tiếp nhận số lượng lớn tổ chức đảng và đảng viên lần này là bước triển khai chủ trương của Thành ủy TP.HCM về sắp xếp, kiện toàn hệ thống tổ chức đảng. Qua đó, tăng cường sự lãnh đạo đối với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TP.HCM đã hướng dẫn các tổ chức đảng trực thuộc ổn định bộ máy, kiện toàn cấp ủy, xây dựng và hoàn thiện quy chế làm việc, chương trình công tác phù hợp với mô hình tổ chức mới.

Đại diện các đơn vị ký biên bản bàn giao, tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên - Ảnh KHÁNH HUY

Trong đó, nhằm bảo đảm việc quản lý tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện liên tục, chính xác, hiệu quả, Đảng uỷ các trường đại học, cao đẳng TP.HCM xác định nhiệm vụ trọng tâm là công tác quản lý đảng viên, số hóa hồ sơ, cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu đảng viên.

Ngoài ra, công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ giảng viên, viên chức, người lao động và sinh viên cũng được chú trọng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng các tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị cũng trao đổi, thống nhất những nội dung nghiệp vụ liên quan đến việc chuyển sinh hoạt đảng, quản lý hồ sơ đảng viên, sử dụng con dấu, sắp xếp tổ chức đảng và kiện toàn nhân sự cấp ủy sau chuyển giao.



Việc tiếp nhận 74 tổ chức đảng với hơn 14.000 đảng viên đánh dấu bước kiện toàn quan trọng của Đảng bộ trường đại học, cao đẳng TP.HCM, tạo nền tảng để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Từ đó, phát huy vai trò của các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển TP.HCM.