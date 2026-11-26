Đàn hổ nuôi nhốt trái phép tại trang trại của gia đình ông Nguyễn Mậu Chiến ở xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: THÀNH NAM

Ngày 25-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Đàm Văn Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, cho biết việc chuyển giao đàn hổ 7 con đang được nuôi nhốt tại trang trại của gia đình ông Nguyễn Mậu Chiến (xã Xuân tín, tỉnh Thanh Hóa) vẫn chưa thực hiện được do vướng mắc trong tiếp nhận.

Chỉ đồng ý chuyển giao cả đàn hổ

Theo ông Hùng, tháng 9-2025 sau khi gia đình ông Chiến đồng ý chuyển giao vô điều kiện đàn hổ trưởng thành (khi đó đang còn 9 con, hiện chỉ còn 7 con) cho Nhà nước, Chi cục Kiểm lâm đã phát đi văn bản gửi các cơ sở bảo tồn.

Đến tháng 5-2026 có hai cơ sở tại Hà Nội đã đồng ý tiếp nhận 4 con hổ (mỗi đơn vị 2 con).

"Sau khi có hai cơ sở tiếp nhận, chúng tôi đã phối hợp lên phương án, tiến hành các trình tự, thủ tục để bàn giao. Tuy nhiên, khi phương án chuyển giao được triển khai, chủ cơ sở không đồng ý bàn giao 4 con hổ mà muốn bàn giao hết", ông Hùng nói.

Lý do gia đình không đồng ý chuyển giao nhỏ lẻ, nhiều lần, mà muốn chuyển giao trong 1 lần cả đàn 7 con cho đơn vị tiếp nhận. Vì mỗi lần xua, dồn hổ vào các chuồng để khống chế, di chuyển hổ theo mong muốn là rất khó khăn, gây nguy hiểm cho người thực hiện.

"Chúng tôi cũng đã động viên gia đình bàn giao 4 con trước, sau đó sẽ tiếp tục tìm kiếm các cơ sở khác, nhưng đến nay họ vẫn không đồng ý", ông Hùng thông tin.

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa cũng cho biết sau khi gia đình không đồng ý bàn giao 4 con hổ, đơn vị cũng đã phát thông báo gửi tới các trung tâm, cơ sở bảo tồn, nhưng hiện chưa có đơn vị nào đứng ra nhận cả 7 con hổ.

"Việc đàn hổ chưa chuyển giao cho các cơ sở nuôi nhốt khiến chúng tôi cũng rất vất vả trong công tác quản lý. Đặc biệt là những lúc có mưa bão, chi cục đều phải cử cán bộ tới trang trại giám sát vì lo ngại trại nuôi nhốt bị ngập nước, có nguy cơ mất an toàn", ông Hùng cho hay.

Đàn hổ lúc đầu có 15 con, nhưng sau gần 20 năm nuôi nhốt, đàn hổ chết dần, chết mòn, đến nay chỉ còn 7 con - Ảnh: THÀNH NAM

Đàn hổ nuôi nhốt trong điều kiện không đảm bảo, đã chết 8 con

Theo hồ sơ, năm 2007, ông Nguyễn Mậu Chiến lên xã biên giới Na Mèo, tỉnh Thanh Hóa đi mua gỗ về làm nhà thì gặp một số người dân bắt được đàn hổ con từ bên Lào về nên mua lại mang về nhà nuôi. Thời điểm đó, đàn hổ có 15 con, lúc mới đưa về khoảng 3 - 4kg/con.

Cuối năm 2008, có 2 con bị bệnh chết, năm 2010 và 2012 thêm 2 con nữa chết nên khi trưởng thành, đàn hổ còn 11.

Ban đầu ông Chiến nuôi đàn hổ này trong khu dân cư. Tuy nhiên đàn hổ ngày một lớn đã gây ô nhiễm môi trường và đe dọa tính mạng người dân nên năm 2010, ông Chiến di chuyển trang trại ra cồn Tàu Voi (xã Xuân Tín).

Năm 2012, trại nuôi hổ được cấp giấy chứng nhận trại nuôi với thời hạn 5 năm và đã hết hạn vào năm 2017. Kể từ đó đến nay, đàn hổ trên không được cấp phép trở lại do điều kiện nuôi nhốt tại trang trại không đảm bảo.

Khu chuồng trại nuôi nhốt hiện đã xuống cấp, môi trường không đảm bảo - Ảnh: THÀNH NAM

Tháng 12-2023 và 9-2024, hai con hổ trưởng thành lần lượt chết tại trang trại này (có trọng lượng gần 400kg/2 con). Nguyên nhân được xác định do bị viêm phổi và chết do nhiễm trùng vết thương từ đánh nhau.

Do không được cấp phép trở lại và chi phí thức ăn tốn kém, đến giữa tháng 9-2025, gia đình ông Nguyễn Mậu Chiến đã đồng ý chuyển giao vô điều kiện đàn hổ (khi đó còn 9 con; đã trưởng thành) cho các đơn vị, trung tâm có đủ điều kiện tiếp nhận theo quy định và không yêu cầu bồi hoàn, hỗ trợ.

Ông Trịnh Đình Bạch (người được ủy quyền trông coi) cho biết việc nuôi nhốt đàn hổ hiện nay gặp nhiều khó khăn, thức ăn rất tốn kém, gia đình phải bỏ ra tiền triệu mỗi ngày để mua thức ăn. Trung bình đàn hổ ăn khoảng 1 tạ thức ăn/ngày. Trong đó, một con hổ đực trưởng thành có thể ăn tới 10kg thịt, con cái khoảng 7kg.

Ngoài ra, chuồng trại nuôi nhốt cũng đã lâu, có chỗ đã xuống cấp, không đảm bảo, kinh phí sửa chữa không có. Vì thế, gia đình đã đồng ý chuyển giao đàn hổ cho Nhà nước.

Tuy nhiên, trong lúc chờ đơn vị có đủ điều kiện, năng lực tiếp nhận, hổ tại trang trại của gia đình ông Nguyễn Mậu Chiến liên tiếp chết. Theo báo cáo từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, ngày 18-1-2026 một con hổ cái có trọng lượng khoảng 140kg đã bị một con hổ đực phá chuồng xông vào cắn chết. Đến ngày 24-11, tiếp tục có một con hổ chết tại trang trại này, không rõ nguyên nhân.

Đàn hổ hiện đã được gia đình đồng ý chuyển giao vô điều kiện, thế nhưng chưa có đơn vị nào đứng ra tiếp nhận cả đàn 7 con - Ảnh: THÀNH NAM

Đến thời điểm này, sau gần 20 năm nuôi nhốt, đàn hổ ban đầu có 15 con, giờ chỉ còn 7 con (2 cái, 5 đực), trọng lượng trung bình khoảng 180kg, con to nhất gần 300kg.

Trong thời gian chờ chuyển giao, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa đề nghị hộ gia đình tiếp tục đảm bảo an toàn cho khu nuôi nhốt, chăm sóc đàn hổ, tuyệt đối không cho tặng, chuyển giao, giết mổ, vận chuyển trái phép hoặc thực hiện hành vi vi phạm khác tại nơi nuôi nhốt.