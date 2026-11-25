Con hổ trưởng thành có trọng lượng 140kg chết tại trang trại nuôi hổ ở xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: KIỂM LÂM THANH HÓA CUNG CẤP

Trưa 25-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Đàm Văn Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, xác nhận một con hổ trưởng thành vừa chết tại trang trại của gia đình ông Nguyễn Mậu Chiến (xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa).

Hổ chết chưa rõ nguyên nhân

Theo báo cáo, vào khoảng 2h ngày 24-11, ông Trịnh Đình Bạch (người đang được ủy quyền trông coi, chăm sóc, nuôi hổ tại xã Xuân Tín) phát hiện 1 con hổ tại cơ sở nuôi bị chết, không rõ nguyên nhân.

Con hổ chết là con cái, cao 70cm, dài 150cm, nặng 140kg.

Qua đối chiếu, cá thể này là 1 trong 4 con hổ đã được phê duyệt xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản (theo quyết định số 3811/QĐ-STC ngày 11-4-2026 của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa).

Sau khi nhận được tin báo, Hạt Kiểm lâm Ngọc Lặc (thuộc Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa) đã phối hợp với UBND xã Xuân Tín, Công an xã Xuân Tín, cán bộ thú y xã Xuân Tín có mặt tại trại nuôi hổ để tiến hành kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra trại nuôi có tổng số 8 con hổ, trong đó có 1 con hổ cái đã chết, dài 1,5m, cao 70cm, trọng lượng khoảng 140kg.

Lực lượng kiểm lâm phối hợp lập biên bản, niêm phong con hổ chết tối 24-11 - Ảnh: KIỂM LÂM THANH HÓA CUNG CẤP

Hạt Kiểm lâm Ngọc Lặc và các ngành, đơn vị liên quan đã tiến hành lập biên bản kiểm tra hiện trường và đưa con hổ vào tủ bảo ôn, niêm phong, bảo quản chờ ý kiến xử lý của cấp có thẩm quyền.

Đồng thời lập biên bản bàn giao chủ cơ sở nuôi có trách nhiệm trông coi, bảo quản dưới sự giám sát của chính quyền địa phương và hạt kiểm lâm cho đến khi có quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền.

Đàn hổ đã chết 8 con từ khi nuôi nhốt

Theo hồ sơ, năm 2007, ông Nguyễn Mậu Chiến lên xã biên giới Na Mèo thuộc huyện Quan Sơn cũ (nay là xã Na Mèo, tỉnh Thanh Hóa) đi mua gỗ về làm nhà thì gặp một số người dân bắt được đàn hổ con từ bên Lào về nên mua lại mang về nhà nuôi.

Thời điểm đó, đàn hổ có 15 con, lúc mới đưa về khoảng 3 - 4kg/con.

Cuối năm 2008, có 2 con bị bệnh chết, năm 2010 và 2012 thêm 2 con nữa chết nên khi trưởng thành, đàn hổ còn 11.

Ban đầu, ông Chiến nuôi đàn hổ này trong khu dân cư, tuy nhiên đàn hổ ngày một lớn đã gây ô nhiễm môi trường và đe dọa tính mạng người dân nên năm 2010, ông Chiến đã di chuyển trang trại ra cồn Tàu Voi (xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân cũ), nay là xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa.

Năm 2012, trại nuôi hổ của gia đình ông Chiến được cấp giấy chứng nhận trại nuôi với thời hạn 5 năm và đã hết hạn vào năm 2017. Kể từ đó tới nay, đàn hổ trên không được cấp phép trở lại.

Đàn hổ được nuôi nhốt tại xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: THÀNH NAM

Tháng 12-2023 và ngày 12-9-2024, hai con hổ trưởng thành cũng lần lượt chết tại trang trại này (có trọng lượng gần 400kg/2 con). Nguyên nhân được xác định do bị viêm phổi và chết do nhiễm trùng vết thương từ đánh nhau.

Đến giữa tháng 9-2025, gia đình ông Nguyễn Mậu Chiến đã đồng ý chuyển giao vô điều kiện đàn hổ 9 con đã trưởng thành cho các đơn vị, trung tâm có đủ điều kiện tiếp nhận theo quy định và không yêu cầu bồi hoàn, hỗ trợ.

Tuy nhiên, trong thời gian chờ tiếp nhận, thêm 2 con hổ trưởng thành đã chết tại trang trại này (một con chết trong tháng 5-2026, và một con hổ vừa chết tối 24-11), khiến đàn hổ từ 15 con đến nay chỉ còn 7 con (2 cái, 5 đực).

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