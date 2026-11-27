Hai bị can Tuấn "thần đèn" (trái) và Tuấn HD - Ảnh: Bộ Công an

Theo cáo trạng vụ án Tuấn "thần đèn" và đồng phạm, ngày 10-8 và 10-9-2024, Trịnh Văn Tuấn (43 tuổi, biệt danh Tuấn HD, thành viên góp vốn Công ty ALMA) hai lần giao tiền cho một cán bộ kiểm lâm tại khu vực cổng Viện Nông nghiệp trên đường Nguyễn Duy Hiệu, Thanh Hóa. Mỗi lần Tuấn HD giao 250 triệu đồng.

Cuối năm 2024, Tuấn HD tiếp tục giao thêm 100 triệu đồng tại khu vực này, nâng tổng số tiền mặt đã giao qua ba lần lên 600 triệu đồng.

Người nhận tiền là Hoàng Văn Phú (sinh năm 1987), khi đó là kiểm lâm viên Phòng Phát triển và sử dụng rừng, Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa.

Trong khi Tuấn HD bị truy tố về ba tội danh cùng Tuấn "thần đèn", Phú bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt của Tuấn HD là 660 triệu đồng.

Cán bộ kiểm lâm ra giá 60 triệu đồng để đưa một khu vực mỏ ra khỏi quy hoạch

Theo cáo trạng, cuối tháng 10-2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản gửi UBND các tỉnh lấy ý kiến về dự thảo Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hoàng Văn Phú được lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm giao nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu văn bản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan.

Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến, Phú tham mưu dự thảo văn bản tham gia ý kiến của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Theo cáo trạng, việc tham gia ý kiến đối với Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia đã được thực hiện xong từ tháng 11-2023. Sau đó, UBND tỉnh Thanh Hóa không tham gia thêm ý kiến nào liên quan đến điều chỉnh quy hoạch.

Tuy nhiên, đến giữa năm 2024, Phú chủ động gọi điện, gặp gỡ, trao đổi với Tuấn HD và đưa ra thông tin gian dối rằng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tham mưu UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, điều chỉnh Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia.

Phú nói nếu Tuấn HD có khu vực mỏ nào thì báo trước để kiểm tra, đưa ra khỏi quy hoạch. Đồng thời, cựu cán bộ kiểm lâm yêu cầu Tuấn phải đưa cho Phú 60 triệu đồng mỗi mỏ để đưa ra khỏi quy hoạch, cáo trạng nêu.

Mỏ đất tại xã Tượng Lĩnh, tỉnh Thanh Hóa - nơi Tuấn "thần đèn" và đồng phạm đã thu lời bất chính hàng tỉ đồng - Ảnh: THÀNH NAM

Tin lời cán bộ kiểm lâm, Tuấn HD gửi cho Phú 11 vị trí, tọa độ khu vực mỏ. Trong số này có ba khu vực mỏ mà Tuấn và người quen đã đấu giá trúng quyền khai thác khoáng sản, đang chờ thực hiện thủ tục cấp giấy phép khai thác.

Sau khi nhận được thông tin, Phú nói dối rằng các khu vực mỏ do Tuấn gửi đều nằm trong Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia.

Để Tuấn tin tưởng, Phú còn nhiều lần đưa ra thông tin về việc đã ra Hà Nội gặp các cơ quan chức năng để giúp đưa những khu vực mỏ này ra khỏi quy hoạch.

Ba lần nhận tiền trực tiếp, một lần chuyển khoản

Sau những lần trao đổi với Phú, Tuấn HD hai lần giao tiền tại khu vực cổng Viện Nông nghiệp ở Thanh Hóa vào tháng 8 và tháng 9-2024, với tổng số tiền 500 triệu đồng.

Sau đó, Phú gửi cho Tuấn xem quyết định số 895 ngày 24-8-2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia.

Tuy nhiên, Phú không gửi kèm bản đồ quy hoạch và các tài liệu liên quan. Cán bộ kiểm lâm này tiếp tục yêu cầu Tuấn đưa số tiền còn lại theo thỏa thuận.

Tin tưởng Phú nói thật, trong tháng 11 và tháng 12-2024, Tuấn HD tiếp tục đưa cho cán bộ kiểm lâm thêm 160 triệu đồng.

Trong đó, một lần Tuấn trực tiếp đưa 100 triệu đồng, cũng tại khu vực cổng Viện Nông nghiệp.

Ngày 23-12-2024, Tuấn chuyển khoản thêm 60 triệu đồng từ tài khoản của mình đến tài khoản của Phú.

Như vậy, qua ba lần giao tiền trực tiếp và một lần chuyển khoản, Tuấn HD đã đưa cho Phú tổng cộng 660 triệu đồng, tương ứng với mức giá 60 triệu đồng cho mỗi khu vực trong số 11 khu vực mỏ mà Tuấn nhờ đưa ra khỏi quy hoạch.

Sự thật về 11 khu vực mỏ và lá đơn tố cáo của Tuấn HD

Trong quá trình điều tra những sai phạm xảy ra tại Công ty ALMA, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận được đơn của Tuấn HD tố cáo Hoàng Văn Phú có hành vi chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định cả 11 khu vực mỏ mà Tuấn HD nhờ Phú đưa ra khỏi Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thực tế đều không cần điều chỉnh quy hoạch.

Cơ quan tố tụng xác định Hoàng Văn Phú không có thẩm quyền hay khả năng giúp đỡ để điều chỉnh quy hoạch.

Đối với hành vi đưa tiền của Tuấn HD, cáo trạng xác định có dấu hiệu của tội đưa hối lộ.

Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy Phú đã lợi dụng việc Tuấn HD không nắm rõ nội dung quy hoạch do chưa được tiếp cận bản đồ, chủ động liên hệ đưa ra những thông tin gian dối khiến Tuấn tin tưởng giao tổng cộng 660 triệu đồng. Phú chiếm đoạt số tiền này và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Mặt khác, Tuấn đã có đơn tố cáo hành vi chiếm đoạt tài sản của Phú trước khi bị phát giác.

Do đó, cơ quan điều tra kết luận miễn trách nhiệm hình sự cho Tuấn HD đối với hành vi đưa tiền cho Phú.

Theo cáo trạng, Hoàng Văn Phú đã nộp 660 triệu đồng khắc phục hậu quả, bằng toàn bộ số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt.

Tuấn HD cùng Tuấn "thần đèn" bị truy tố ba tội Theo cáo trạng, cuối năm 2021, Tuấn HD cùng Tuấn "thần đèn" và Trịnh Xuân Thành (biệt danh Thành Tấn) góp 8 tỉ đồng nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Công ty ALMA. Tuấn HD và Tuấn "thần đèn" sau đó trực tiếp chỉ đạo hoạt động khai thác đất tại mỏ Tượng Sơn, Thanh Hóa. Cả hai cùng bị truy tố về ba tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và cưỡng đoạt tài sản. Viện kiểm sát xác định tổng hậu quả của vụ án là hơn 109,8 tỉ đồng. Các bị can và gia đình đã nộp hơn 39,6 tỉ đồng khắc phục hậu quả.

Tuấn 'thần đèn' bị truy tố 3 tội, khai thác trái phép khoáng sản gần 100 tỉ đồng Tuấn 'thần đèn' cùng đồng phạm bị cáo buộc tổ chức khai thác trái phép hơn 1,2 triệu m³ đất trị giá gần 100 tỉ đồng tại hai mỏ ở Thanh Hóa, đồng thời gây sức ép để cưỡng đoạt tài sản của doanh nghiệp có mỏ đất liền kề.



