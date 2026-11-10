Chính tình yêu ấy khiến cô thêm trân quý các sản phẩm OCOP của TP.HCM, bởi mỗi sản phẩm không chỉ mang dấu ấn của nguồn nguyên liệu tự nhiên mà còn chứa đựng nét đặc trưng của từng vùng đất, sự khéo léo của người lao động và những giá trị được gìn giữ qua các làng nghề truyền thống.

Đại sứ OCOP TP.HCM: Hà Vân ngọt ngào hát quảng bá mật dừa nước