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Đà Nẵng phân luồng giao thông khu vực cầu Hòa Xuân từ 31-10, những tuyến nào bị cấm?

tác giả
ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

Từ 9h ngày 31-10, Đà Nẵng phân luồng giao thông phục vụ thi công cụm nút giao thông Lê Thanh Nghị - Cách Mạng Tháng Tám - Thăng Long - đường dẫn lên cầu Hòa Xuân. Nhiều tuyến đường sẽ điều chỉnh hướng lưu thông, hạn chế phương tiện và cấm dừng, đỗ.

Đà Nẵng phân luồng giao thông khu vực cầu Hòa Xuân từ 31-10, xe nào bị cấm? - Ảnh 1.

Khu vực nút giao Lê Thanh Nghị - Cách Mạng Tháng Tám - Thăng Long - đường dẫn lên cầu Hòa Xuân - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng vừa thông báo kế hoạch phân luồng trong phạm vi thi công công trình trên bắt đầu từ 9h ngày 31-10.

Điều chỉnh lộ trình xe đi cảng Tiên Sa

Theo đó, đơn vị tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông từ xa nhằm hướng dẫn cho xe kéo rơ moóc, xe sơ mi rơ moóc từ các hướng phía Nam, phía Bắc và quốc lộ 14B đi cảng Tiên Sa, không đi vào khu vực hạn chế. 

Qua đó, giảm lưu lượng xe trên các tuyến Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Hữu Thọ - Xô Viết Nghệ Tĩnh đi cảng Tiên Sa.

Tại các nút giao, cơ quan chức năng sẽ lắp đặt biển báo hướng dẫn đối với xe kéo rơ moóc, xe sơ mi rơ moóc đi cảng Tiên Sa như sau:

Trên đường Trường Chinh, hướng từ phía Bắc: hướng dẫn đi thẳng tại nút giao Trường Chinh - Lê Đại Hành và nút giao Trường Chinh - cầu vượt Hòa Cầm.

Trên quốc lộ 1, hướng xe lưu thông từ phía Bắc: hướng dẫn rẽ trái tại nút giao quốc lộ 1 - Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Còn hướng từ phía Nam: hướng dẫn rẽ phải tại nút giao quốc lộ 1 - Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Đà Nẵng phân luồng giao thông khu vực cầu Hòa Xuân từ 31-10, xe nào bị cấm? - Ảnh 2.

Nút giao này có lưu lượng xe tải lưu thông nhiều - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đi cảng Tiên Sa: hướng dẫn đi thẳng tại nút giao quốc lộ 1 - Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Từ quốc lộ 14B đi cảng Tiên Sa: hướng dẫn rẽ phải tại nút giao quốc lộ 14B - cầu vượt Hòa Cầm.

Từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đi cảng Tiên Sa: hướng dẫn đi thẳng tại nút giao quốc lộ 14B - Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Từ đường DT605 đi cảng Tiên Sa: hướng dẫn rẽ phải tại nút giao DT605 - quốc lộ 1.

Từ đường Lê Văn Hiến đi quốc lộ 1: hướng dẫn đi thẳng tại nút giao quốc lộ 14B - Lê Văn Hiến.

Đối với xe kéo rơ moóc, xe sơ mi rơ moóc và xe tải phục vụ chợ đầu mối, cấm lưu thông trong khung giờ từ 4h - 23h trên tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Lê Thanh Nghị và hướng di chuyển ngược lại.

Cấm dừng, đỗ xe nhiều tuyến đường

Trong thời gian tổ chức thi công, cơ quan chức năng thực hiện việc cấm dừng, cấm đỗ trên tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ, đoạn từ Cách Mạng Tháng Tám đến Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Cấm dừng, cấm đỗ trên tuyến đường Trần Đăng Ninh.

Đà Nẵng phân luồng giao thông khu vực cầu Hòa Xuân từ 31-10, xe nào bị cấm? - Ảnh 3.

Hướng về đường Lê Thanh Nghị sẽ cấm dừng, đỗ đoạn từ Đoàn Quý Phi đến Hồ Nguyên Trừng - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Cấm dừng, cấm đỗ trên tuyến đường Lê Thanh Nghị, đoạn từ Đoàn Quý Phi đến Hồ Nguyên Trừng (phía chợ đầu mối).

Cấm dừng, cấm đỗ trên tuyến đường Trần Huấn vào khung giờ cao điểm từ 6h - 8h và từ 16h - 19h.

Cơ quan chức năng cũng tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông trong khu vực xây dựng. Theo đó, khu vực phía trong phạm vi các đường bao hạn chế phương tiện và thời gian lưu thông như sau:

Đối với xe tải có tải trọng đến 2,5 tấn: cấm lưu thông vào khung giờ cao điểm.

Đối với xe tải có tải trọng trên 2,5 tấn: cấm lưu thông 24/24 giờ trong khu vực hạn chế.

Đối với ô tô khách từ 16 chỗ trở lên: cấm lưu thông 24/24 giờ trong khu vực hạn chế.

Nút giao thường xuyên ùn tắc

Trước đó, Đà Nẵng đã khởi công dự án cụm nút giao thông Lê Thanh Nghị - Cách Mạng Tháng Tám - Thăng Long - đường dẫn lên cầu Hòa Xuân có mức đầu tư 1.571 tỉ đồng.

Dự án được đầu tư theo hướng giữ lại cầu Hòa Xuân hiện trạng, xây dựng mở rộng thêm một liên cầu mới phía hạ lưu cầu cũ.

Trong đó, cụm nút giao phía phường Hòa Cường, bố trí hầm trên đường Cách Mạng Tháng Tám và đường gom hai bên hầm; bố trí hầm trên đường Thăng Long và đường gom hai bên hầm; mở rộng đường Lê Thanh Nghị (về phía khu đất công viên), mở rộng cầu Đò Xu (về phía hồ Khuê Trung), bố trí đường rẽ phải từ đường Lê Thanh Nghị về đường Cách Mạng Tháng Tám.

Theo ghi nhận, cụm giao thông này nằm trên tuyến đường huyết mạch với lưu lượng xe cộ rất đông đúc và thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc.

Đà Nẵng phân luồng giao thông khu vực cầu Hòa Xuân từ 31-10, xe nào bị cấm? - Ảnh 5.Rào chắn để thi công metro: Sáng 17-9, đường Trường Chinh, Tân Kỳ Tân Quý thông thoáng hơn hôm qua

Ghi nhận trong ngày thứ hai TP.HCM rào đường thi công nhà ga ST9 (Bà Quẹo) thuộc dự án metro số 2, các tuyến đường Trường Chinh, Tân Kỳ Tân Quý, Huỳnh Văn Gấm đều thông thoáng, xe cộ di chuyển thuận lợi.

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    Chủ đề: cảng Tiên Sa cầu Hoà Xuân phân luồng Đà Nẵng cấm xe

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