Cyberpunk: Edgerunners 2, thế giới cyberpunk đen tối hơn phần đầu

Sau thành công của phần đầu tiên, Cyberpunk: Edgerunners trở lại với câu chuyện hoàn toàn mới tại Night City - thành phố nơi công nghệ có thể thay đổi cơ thể nhưng không thể cứu con người khỏi bất công xã hội - Ảnh: Netflix

Thay vì nối dài hành trình của David Martinez và Lucy Kushinada, phần hai của Cyberpunk: Edgerunners tập trung vào những nhân vật khác, mở ra góc nhìn mới về thế giới tội phạm của thành phố Night City.

Tại Anime Expo 2026, đạo diễn Kai Ikarashi và biên kịch kiêm giám sát nội dung Bartosz Sztybor đã chia sẻ với Crunchyroll News về hướng đi của phần phim mới. Trong khi đó, IGN phỏng vấn Sztybor và nhà sản xuất điều hành Saya Elder, hé lộ thêm về cảm hứng nghệ thuật và cách ê kíp phát triển câu chuyện.

Night City trở lại với diện mạo mới

Các nhân vật trung tâm gồm Weak, một edgerunner kỳ cựu mang biệt danh King, vẫn bị ám ảnh bởi quá khứ; D, netrunner theo đuổi mục tiêu trả thù những kẻ sát hại gia tộc; Roman, cậu bé đam mê điện ảnh truyền thống; và Talia, thành viên băng đảng Maelstrom với cơ thể biến đổi mạnh mẽ bằng các bộ phận cơ khí.

Theo Sztybor, ý tưởng xây dựng câu chuyện với nhiều nhân vật có mối liên hệ đan xen bắt nguồn từ tình yêu của ông dành cho điện ảnh thập niên 1990, đặc biệt là Pulp Fiction và Léon: The Professional.

Trailer Cyberpunk Edgerunners 2

Nếu phần đầu mang dáng dấp phim hành động của Michael Bay, Sztybor mô tả mùa mới gần với phong cách Martin Scorsese hơn. Thay đổi này thể hiện qua cách đào sâu tâm lý nhân vật, hệ quả của bạo lực và những lựa chọn đạo đức trong xã hội suy đồi.

Một khác biệt đáng chú ý là bối cảnh ban ngày. Thay vì chỉ gắn thế giới cyberpunk với những con phố tối tăm, ánh đèn neon và con hẻm nguy hiểm, ê kíp sử dụng ánh sáng để tạo cảm giác bất an theo cách khác.

Đạo diễn Kai Ikarashi cho biết ông chú trọng cách sử dụng nguồn sáng. Ánh sáng thường tượng trưng cho hy vọng và sự thật, nhưng cũng có thể đánh lừa con người, che giấu bản chất sự việc.

Qua đó, tác phẩm nhấn mạnh nghịch lý của Night City: bất công và tàn nhẫn không chỉ tồn tại trong bóng tối, mà còn hiện diện công khai giữa một thành phố hiện đại.

Về hình ảnh, Ikarashi muốn khơi gợi tinh thần anime thập niên 1990 với đường viền đen đậm, nét vẽ thô ráp và hiệu ứng ánh sáng gợi liên tưởng đến truyện tranh Mỹ. Tác phẩm của họa sĩ Bill Sienkiewicz, đặc biệt qua những trang truyện Daredevil, là một trong những nguồn cảm hứng của đạo diễn - Ảnh: Netflix

Bạo lực cũng được thể hiện trực diện và đôi khi gây khó chịu. Sztybor cho biết ông chịu ảnh hưởng từ các nhà làm phim kinh dị David Cronenberg, Takashi Miike, Julia Ducournau và làn sóng kinh dị cực đoan Pháp, với những tác phẩm như Martyrs và Haute Tension.

Thay vì chỉ tạo cảm giác phấn khích, bạo lực trong phần hai còn buộc khán giả đối diện với hậu quả thể chất và tinh thần của những hành động tàn nhẫn. Nhà sản xuất Saya Elder cho biết Studio Trigger có không gian sáng tạo đáng kể khi xây dựng phân cảnh, giúp các ý tưởng từ kịch bản được đẩy xa hơn về mặt hình ảnh.

Nhân vật độc đáo nhất thế giới Cyberpunk

Roman là nhân vật đặc biệt nhất của Cyberpunk: Edgerunners với niềm đam mê dành cho máy quay phim 35mm và muốn ghi lại câu chuyện bằng thiết bị truyền thống. Lựa chọn này tương phản với braindance - công nghệ cho phép cư dân Night City trải nghiệm cảm giác và ký ức được lưu trữ dưới dạng kỹ thuật số.

Sự đối lập đặt ra câu hỏi về điều gì xảy ra khi công nghệ dần thay thế những trải nghiệm cảm xúc vốn làm nên bản chất con người.

Sztybor xem Roman như lời tri ân dành cho điện ảnh, đồng thời thể hiện niềm tin rằng phương thức kể chuyện truyền thống vẫn lưu giữ những giá trị khó thay thế - Ảnh: Netflix

Theo ông, câu chuyện của Roman không đơn thuần là sự chống đối công nghệ hay hoài niệm quá khứ, mà còn là hành trình bảo vệ cảm xúc và phép màu điện ảnh trong thế giới bị chi phối bởi hình thức giải trí tức thời.

Elder tiết lộ ban đầu bà từng phản đối ý tưởng xây dựng nhân vật chính là một đứa trẻ, bởi Night City vốn không dành cho những người yếu thế. Tuy nhiên, chính sự mong manh khiến Roman trở nên đặc biệt. Niềm đam mê ghi lại sự thật bằng máy quay liên tục đưa cậu vào những tình huống nguy hiểm.

Cyberpunk: Edgerunners 2 vì thế không chỉ tiếp tục những màn hành động bạo lực đặc trưng, mà còn suy ngẫm về ký ức, sự thật và cái giá con người phải trả trong xã hội nơi mọi thứ đều có thể bị biến đổi bằng công nghệ.