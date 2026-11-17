Ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Sunshine Group phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Khoa Điện tử - Viễn thông - Ảnh: Sunshine Group

Ngày 14-11, tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội), ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Sunshine Group - trở lại trường cũ, chia sẻ về hành trình khởi nghiệp và định hướng phát triển công nghệ của tập đoàn trong những năm tới.



Là cựu sinh viên khóa K40 ngành Công nghệ Điện tử - Viễn thông, ông Tuấn hiện được biết đến là người đứng đầu Sunshine Group, tập đoàn hoạt động trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là bất động sản và công nghệ.

Ít người biết rằng, hành trình kinh doanh của ông không bắt đầu từ bất động sản mà từ một nhóm gồm 10 kỹ sư phần mềm. Từ nền tảng công nghệ, doanh nghiệp từng bước mở rộng hoạt động, phát triển thành tập đoàn đa ngành.

Trở lại giảng đường sau nhiều năm, ông Tuấn bày tỏ sự tri ân đối với các thế hệ thầy cô giáo. Theo ông, những giá trị lớn nhất mà nhà trường mang lại cho sinh viên không chỉ là kiến thức chuyên môn hay tấm bằng tốt nghiệp, mà còn là tư duy, tinh thần học hỏi, khả năng thích ứng và khát vọng vượt qua giới hạn bản thân.

Tài trợ 20 tỉ đồng cho đào tạo, nghiên cứu và học bổng

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Sunshine Group công bố gói tài trợ tổng trị giá 20 tỉ đồng dành cho Trường đại học Công nghệ và Khoa Điện tử - Viễn thông.

Trong đó, 10 tỉ đồng được dành để đầu tư mua sắm trang thiết bị công nghệ phục vụ đào tạo, nghiên cứu. Khoản 10 tỉ đồng còn lại dùng để thành lập quỹ học bổng toàn phần cho sinh viên trong giai đoạn tới.

Theo ông Tuấn, đầu tư vào tri thức và nguồn nhân lực chất lượng cao là nền tảng để Việt Nam phát triển các sản phẩm, giải pháp công nghệ của riêng mình.

Ông cũng khuyến khích sinh viên dám nghĩ lớn, chủ động làm chủ công nghệ và kiên trì theo đuổi những mục tiêu dài hạn.

Trước đó, ngày 10-11, Sunshine Group đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Trường đại học Công nghệ, hướng tới kết nối hoạt động đào tạo, nghiên cứu với nhu cầu phát triển công nghệ và hạ tầng số của doanh nghiệp.

Thỏa thuận hợp tác được ký kết trong bối cảnh Sunshine Group đang chuẩn bị triển khai chiến lược phát triển mới, lấy công nghệ và hạ tầng số làm một trong những trọng tâm đầu tư.

Chuẩn bị dự án AI 7 tỉ USD, tìm kiếm nhân lực công nghệ cao

Chia sẻ tại sự kiện, ông Đỗ Anh Tuấn cho biết dù đã trải qua nhiều lĩnh vực kinh doanh, từ bất động sản đến tài chính, công nghệ vẫn là niềm đam mê và lĩnh vực ông muốn tiếp tục theo đuổi.

"Trong 10 năm tiếp theo, Sunshine Group sẽ tập trung mũi nhọn hướng về công nghệ và xây dựng hạ tầng số", ông Tuấn nhấn mạnh.

Đáng chú ý, Chủ tịch Sunshine Group tiết lộ tập đoàn đang chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án trung tâm dữ liệu AI (AI Data Center) với quy mô vốn khoảng 7 tỉ USD, dự kiến khởi công trong năm 2027.

Để triển khai dự án cũng như chiến lược công nghệ dài hạn, Sunshine Group cần đội ngũ kỹ sư, chuyên gia có năng lực nghiên cứu, phát triển và vận hành các hệ thống công nghệ quy mô lớn.

Đây cũng là một trong những lý do doanh nghiệp đẩy mạnh hợp tác với Trường đại học Công nghệ nhằm kết nối nguồn nhân lực chất lượng cao ngay từ khâu đào tạo.

Theo biên bản ghi nhớ, hai bên sẽ tập trung hợp tác trên ba lĩnh vực chính, gồm đào tạo; thực tập, tuyển dụng và học bổng; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Trong đó, sinh viên có cơ hội tham gia chương trình "học kỳ doanh nghiệp", tiếp cận những bài toán thực tế trong hệ sinh thái Sunshine Group, tích lũy kinh nghiệm và mở rộng cơ hội việc làm ngay từ khi còn học đại học.

GS.TS Chử Đức Trình - Hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ - và ông Đỗ Anh Tuấn ký biên bản ghi nhớ hợp tác - Ảnh: Sunshine Group

Bên cạnh đào tạo và tuyển dụng, Sunshine Group và nhà trường dự kiến phối hợp nghiên cứu, thử nghiệm, chuyển giao các giải pháp công nghệ trong lĩnh vực điều khiển thông minh, hệ thống nhúng, Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI) và hạ tầng dữ liệu.



Trọng tâm hợp tác là nghiên cứu ứng dụng AI và công nghệ bản sao số (digital twin) nhằm tối ưu hoạt động vận hành đô thị thông minh, cũng như phục vụ định hướng phát triển các trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn của tập đoàn.

Thông qua hợp tác, Sunshine Group kỳ vọng chủ động hơn về nguồn nhân lực công nghệ cao, trong khi sinh viên có thêm cơ hội tiếp cận môi trường làm việc thực tế, tham gia các dự án công nghệ ngay trong quá trình học tập.

Ông Đỗ Anh Tuấn chụp ảnh lưu niệm cùng các thế hệ giảng viên và sinh viên Khoa Điện tử - Viễn thông - Ảnh: Sunshine Group

Sunshine Group lãi trước thuế hơn 5.900 tỉ đồng Sau 9 tháng đầu năm nay, Sunshine Group ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 5.900 tỉ đồng, tổng tài sản gần 121.000 tỉ đồng. Đáng chú ý, khoản người mua trả tiền trước tăng hơn 7.500 tỉ đồng so với đầu năm.



