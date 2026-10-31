Sunshine Group lãi trước thuế hơn 5.900 tỉ đồng

BCTC hợp nhất Quý 3/2026 của Sunshine Group - Ảnh: Sunshine Group

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng 2026 vượt 5.900 tỉ đồng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (Sunshine Group, mã chứng khoán: KSF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3-2026.

Theo báo cáo, lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng đạt hơn 5.900 tỉ đồng. Tính đến ngày 30-9, tổng tài sản hợp nhất tiến của tập đoàn đạt gần 121.000 tỉ đồng.

Vốn chủ sở hữu đạt hơn 23.200 tỉ đồng, tăng khoảng 17% so với đầu năm chủ yếu nhờ phần lợi nhuận giữ lại.

Đáng chú ý, tại ngày 30-9-2026, khoản mục người mua trả tiền trước của Sunshine Group đạt hơn 32.000 tỉ đồng, tăng hơn 7.500 tỉ đồng so với đầu năm. Số tiền này chủ yếu đến từ các khoản thanh toán trước tại các dự án trọng điểm.

Trong đó, Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences ghi nhận gần 13.000 tỉ đồng; Noble Crystal Long Bien hơn 6.700 tỉ đồng; nhóm dự án Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences và Noble Palace Tay Ho hơn 6.100 tỉ đồng; Sunshine Sky City gần 5.900 tỉ đồng…

Các khoản thanh toán trước từ khách hàng được kỳ vọng sẽ hỗ trợ dòng tiền và hoạt động kinh doanh của Sunshine Group trong các kỳ tiếp theo. Hiện nhiều dự án của doanh nghiệp đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, bàn giao và đủ điều kiện ghi nhận kết quả kinh doanh.

Sunshine Group đẩy nhanh bàn giao dự án và giải phóng mặt bằng khu đô thị mới

Tại Hà Nội, Sunshine Group cho biết đang tập trung hoàn thiện và tăng tốc bàn giao các dự án thấp tầng như Noble Palace Tay Ho, Noble Palace Long Bien và Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences. Doanh nghiệp đang triển khai bàn giao sổ đỏ cho khách hàng.

Tại TP.HCM, các tòa tháp S2, S3 và S4 thuộc dự án Sunshine Sky City cũng đang hoàn thiện những khâu cuối cùng, chuẩn bị bàn giao.

Noble Palace Tay Ho - một dự án thấp tầng của Sunshine Group tại khu đô thị Ciputra, Hà Nội đang chuẩn bị bàn giao kèm sổ đỏ cho khách hàng - Ảnh: Sunshine Group

Song song với việc hoàn thiện các dự án hiện hữu, Sunshine Group đang đẩy mạnh triển khai các dự án mới, nhằm chuẩn bị nguồn cung cho giai đoạn tiếp theo.



Một trong những dự án trọng tâm là Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City (tên thương mại Handico Sunshine New Hanoi), với liên danh nhà đầu tư là Handico – Sunshine Group - Big Gain - Thái Nam Land.

Dự án vừa được UBND TP Hà Nội phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và chấp thuận chủ trương đầu tư theo các Quyết định số 5988/QĐ-UBND và 6009/QĐ-UBND ngày 30/10/2026, hiện đang đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và thu hồi đất tại xã Thiên Lộc và xã Phúc Thịnh với sự đồng thuận cao từ người dân.

Hiện dự án đang đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và thu hồi đất tại xã Thiên Lộc và xã Phúc Thịnh. Theo doanh nghiệp, quá trình triển khai đang nhận được sự đồng thuận của người dân.

Dự án khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City (Handico Sunshine New Hanoi) do liên danh nhà đầu tư Handico – Sunshine Group – Big Gain - Thái Nam Land đang đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng - Ảnh: Sunshine Group

Bên cạnh kết quả kinh doanh và tiến độ triển khai dự án, Sunshine Group còn ghi nhận đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước.



Theo thông tin từ doanh nghiệp, Sunshine Group đứng thứ 2 trong Top 100 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2026. Kết quả này đã đưa tập đoàn vào nhóm doanh nghiệp tư nhân có mức đóng góp lớn cho ngân sách tại Việt Nam.