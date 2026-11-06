Cuộc cạnh tranh khốc liệt ở môn cầu lông Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Nguyễn Hải Đăng sẽ gặp nhiều thử thách trong việc bảo vệ tấm huy chương vàng Đại hội Thể thao toàn quốc - Ảnh: Đ.K

Thử thách chờ Nguyễn Hải Đăng

Ở nội dung đơn nam, Nguyễn Hải Đăng (TP.HCM) được xem là ứng viên sáng giá nhất khi từng lên ngôi tại Đại hội năm 2022. Với vị trí thứ 75 thế giới, anh đang là tay vợt cầu lông nam số 1 Việt Nam, bỏ khá xa những đối thủ trong nước như Lê Đức Phát (Quân đội, hạng 207), Phan Phúc Thịnh (TP.HCM, hạng 209) hay Nguyễn Tiến Minh (TP.HCM, hạng 248).

Tuy nhiên, khoảng cách trên bảng xếp hạng thế giới chưa phản ánh đầy đủ tương quan trình độ giữa các tay vợt. Thực tế, cầu lông nam Việt Nam vẫn có sự cạnh tranh quyết liệt, khi những cuộc đối đầu trong nước thường diễn ra khó lường.

Trong đó, Lê Đức Phát được xem là thử thách lớn nhất dành cho Hải Đăng. Hai tay vợt đã cạnh tranh quyết liệt suốt nhiều năm qua. Dù những chấn thương gần đây khiến phong độ sa sút, Đức Phát vẫn cho thấy đẳng cấp bằng một số màn trình diễn ấn tượng tại các giải quốc tế.

Một cái tên khác đáng chú ý là Phan Phúc Thịnh. Ở tuổi 23, tay vợt TP.HCM đang có những bước tiến chậm rãi nhưng chắc chắn. Việc bất ngờ lọt vào vòng 2 Vietnam Open 2026 cho thấy Phúc Thịnh hoàn toàn có khả năng tạo ra khó khăn cho những đối thủ được đánh giá cao hơn.

Lê Đức Phát vẫn là đối thủ khó chịu với Hải Đăng - Ảnh: TTO

Đặc biệt, không thể bỏ qua Nguyễn Tiến Minh, huyền thoại của cầu lông Việt Nam. Ở tuổi 43, thể lực rõ ràng là trở ngại lớn nhất đối với tay vợt từng vươn lên hạng 5 thế giới.

Dẫu vậy, Tiến Minh vẫn chứng minh được bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu đáng nể. Tại Đại hội Thể dục thể thao TP.HCM hồi tháng 4, anh giành huy chương vàng đơn nam sau khi Hải Đăng gặp chấn thương trong trận chung kết. Dù chiến thắng có phần thuận lợi, việc tiến đến trận đấu cuối cùng cũng là thành tích rất đáng ghi nhận với một tay vợt đã bước sang tuổi 43.

Bên cạnh những gương mặt kỳ cựu, nội dung đơn nam còn đáng chờ đợi với sự góp mặt của các tài năng trẻ như Trần Hoàng Kha (TP.HCM, sinh năm 2006), Nguyễn Tất Duy Lợi (Lâm Đồng, sinh năm 2008) và Trần Quốc Khánh (Bắc Ninh, sinh năm 2006).

Dù chưa có nhiều thành tích nổi bật ở đấu trường quốc tế, các tay vợt này được kỳ vọng mang đến sức trẻ, sự táo bạo và những bất ngờ thú vị.

Thùy Linh áp đảo nội dung đơn nữ

Thùy Linh chiếm ưu thế ở nội dung đơn nữ - Ảnh: BWF

Nếu cuộc đua đơn nam được dự báo diễn ra quyết liệt, nội dung đơn nữ lại chứng kiến sự vượt trội rõ rệt của Nguyễn Thùy Linh (Đồng Nai).

Đang đứng hạng 27 thế giới, Thùy Linh không chỉ là tay vợt nữ số 1 Việt Nam mà còn thường xuyên góp mặt ở những giải đấu quốc tế có chất lượng chuyên môn cao. Kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao cùng nền tảng kỹ thuật toàn diện giúp cô được đánh giá vượt trội so với phần còn lại.

Đối thủ đáng chú ý nhất của Thùy Linh nhiều khả năng là Vũ Thị Trang (TP.HCM), tay vợt đang đứng hạng 93 thế giới.

Từng là một trong những gương mặt hàng đầu của cầu lông nữ Việt Nam, Vũ Thị Trang sở hữu kinh nghiệm dày dạn và lối chơi giàu kỹ thuật. Tuy nhiên, ở tuổi 34, cô không còn duy trì được nền tảng thể lực sung mãn như thời đỉnh cao.

Còn ở những cá nhân trẻ, thì 2 tay vợt nổi trội nhất là Nguyễn Thị Thu Huyền (Đồng Nai, sinh năm 2011) và Bùi Bích Phương (Hà Nội, sinh năm 2007). Đặc biệt, việc Thu Huyền mới 15 tuổi đã có cơ hội cạnh tranh tại sân chơi lớn nhất của thể thao trong nước cho thấy tiềm năng phát triển đáng chú ý.

Không dễ cho họ tạo nên bất ngờ trước những đàn chị giàu kinh nghiệm. Nhưng các tay vợt trẻ vẫn có thể mang đến những trận đấu hấp dẫn, đồng thời tạo nền tảng cho cuộc chuyển giao thế hệ của cầu lông Việt Nam trong tương lai.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, được tổ chức theo chu kỳ 4 năm/lần. TP.HCM là địa phương đăng cai chính, sau 20 năm kể từ lần gần nhất đảm nhận vai trò này. Các cuộc tranh tài còn được tổ chức tại Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội. Đại hội có 48 môn thể thao, 973 nội dung tranh huy chương, quy tụ 36 đoàn, gồm 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội. Dự kiến có khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, 2.000 trọng tài tham gia, cùng khoảng 200.000 lượt khách mời, cổ động viên và du khách. Ban tổ chức bố trí 34 địa điểm thi đấu, gồm 31 địa điểm tại TP.HCM và 3 địa điểm phối hợp ở các địa phương khác. Theo kế hoạch, chương trình thi đấu chính diễn ra từ 14-11 đến 12-12-2026, nhưng một số môn thi đấu sớm. Môn muay mở màn từ ngày 20-10, chính thức khai mạc môn ngày 22-10. Lễ khai mạc toàn Đại hội dự kiến diễn ra tối 21-11 tại Công viên bờ sông Sài Gòn (TP.HCM), lễ bế mạc ngày 12-12 tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Đại hội là dịp đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện, phát hiện tài năng và tuyển chọn lực lượng kế cận cho thể thao Việt Nam