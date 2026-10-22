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Công ty tổ chức thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' không phép bị phạt tiền

tác giả
DANH TRỌNG
DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

Công ty giải trí truyền thông Son bị công an xử phạt vi phạm hành chính 55 triệu đồng vì tổ chức thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' mà không có văn bản chấp thuận.

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Phòng An ninh chính trị nội bộ xử phạt hành chính đơn vị tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026” - Ảnh: Công an cung cấp

Chiều 22-10, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 55 triệu đồng đối với Công ty giải trí truyền thông Son về hành vi tổ chức thi "Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026" mà không có văn bản chấp thuận.

Trước đó, ngày 8-10, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với Công an phường Giảng Võ tiến hành kiểm tra đột xuất cuộc thi "Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026".

Đơn vị tổ chức cuộc thi là Công ty giải trí truyền thông Son không xuất trình được văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Lực lượng chức năng đã yêu cầu ban tổ chức tạm dừng cuộc thi, kiểm tra, làm rõ các vi phạm có liên quan.

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Sân khấu cuộc thi “Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026” - Ảnh: Công an cung cấp

Qua vụ việc trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân, đặc biệt là những người có nhu cầu tham gia các cuộc thi người đẹp, người mẫu, cần tìm hiểu kỹ thông tin về đơn vị tổ chức, tính pháp lý của cuộc thi, văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Cần cảnh giác với các chương trình được quảng bá dưới danh nghĩa truyền hình thực tế, đêm tôn vinh, cuộc thi trực tuyến, đào tạo hoặc giao lưu nhưng có bản chất là tổ chức thi người đẹp, người mẫu.

Đồng thời, người dân cần thận trọng trước các yêu cầu thu phí dưới danh nghĩa đào tạo, truyền thông, tài trợ hoặc cung cấp dịch vụ, không để bị lợi dụng tâm lý muốn đạt thứ hạng cao, quảng bá hình ảnh, danh tiếng để trục lợi.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan công an gần nhất hoặc cơ quan chức năng để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

- Ảnh 3.Vụ trình diễn bikini trước mặt học sinh: Phạt đơn vị tổ chức Hoa hậu Du lịch bản sắc Việt Nam 60 triệu đồng

Đơn vị tổ chức cuộc thi "Hoa hậu Du lịch bản sắc Việt Nam 2026" vừa bị Công an tỉnh Quảng Ngãi xử phạt 60 triệu đồng và đình chỉ hoạt động tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong 6 tháng.

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DANH TRỌNG
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    Chủ đề: cuộc thi hoa hậu Công ty Giải trí truyền thông Son không phép xử phạt hoa hậu

    Dòng sự kiện: Hoa hậu

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