Công trình chống ngập Đà Nẵng: Lời giải tiến độ từ chủ động sản xuất

Một hạng mục thuộc công trình chống ngập được thi công tại TP Đà Nẵng của Công ty TNHH Cơ khí Môi trường Hồng Hà - Ảnh: THẢO HÀ

Trong thi công hạ tầng kỹ thuật đô thị, tiến độ cung ứng thiết bị đóng vai trò then chốt quyết định tốc độ hoàn thành toàn bộ dự án. Việc chủ động nguồn vật tư và tối ưu hóa quy trình chế tạo giúp các đơn vị thi công đáp ứng trọn vẹn tiến độ tại các khu vực trọng điểm thoát nước trước mùa mưa bão.

Chủ động chế tạo thiết bị chống ngập hiện đại

Vừa qua, dự án kiểm soát ngập úng tại các tuyến đường trọng điểm như Ngọc Hồi, Phùng Hưng (Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã hoàn thành công tác lắp đặt hệ thống van cửa phai điều khiển điện.

THẢO HÀ thực hiện

Đón đầu xu hướng phát triển hạ tầng bền vững, thành phố Đà Nẵng - một trong những đô thị đi đầu cả nước về công tác quy hoạch và phòng chống ngập úng - đã chủ động triển khai hệ thống giải pháp hiện đại nhằm ứng phó với diễn biến cực đoạn của thời tiết và biến đổi khí hậu, giúp bảo vệ an toàn cho người dân khu vực.

Đáng chú ý, toàn bộ khâu chế tác dàn thiết bị này được thực hiện thần tốc tại nhà xưởng của đơn vị sản xuất - Công ty TNHH Cơ khí Môi trường Hồng Hà.

Các thiết bị cơ khí được tập trung chuẩn bị cho công tác thi công lắp đặt - Ảnh: THẢO HÀ

Theo đại diện đơn vị chế tạo, hệ thống van cửa phai tự động đóng vai trò là "tấm khiên" cốt lõi giúp điều tiết dòng chảy và ngăn nước chảy ngược khi xảy ra triều cường hoặc mưa lớn.

Do đặc thù vận hành trực tiếp trong môi trường ngập nước khắc nghiệt và chịu tải áp lực cột nước lớn, thiết bị đòi hỏi độ chính xác cao về kết cấu, độ kín khít và độ bền vật liệu theo đúng hồ sơ thiết kế.

Đặc biệt, toàn bộ công trình được tích hợp bộ truyền động điện thông minh Auma (Đức) cho phép điều khiển từ xa, linh hoạt vận hành tự động theo từng mực nước và tình hình thực tế mùa mưa bão, đảm bảo khả năng đóng mở chính xác trong các tình huống khẩn cấp.

"Đáp ứng mốc tiến độ đề ra không chỉ đòi hỏi tốc độ gia công tại xưởng mà còn là bài toán tổng lực về chuẩn bị vật tư, tổ chức tăng ca tại xưởng sản xuất, huy động đội ngũ thợ hàn 6G tay nghề cao và kiểm định chất lượng gắt gao trước khi xuất xưởng, quyết tâm đưa thiết bị về công trình kịp thời trước thềm mùa mưa bão", đại diện đơn vị sản xuất chia sẻ.

Hệ thống van cửa phai điều khiển điện nhằm kiểm soát ngập úng tại các tuyến đường trọng điểm như Ngọc Hồi, Phùng Hưng (phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đang được đơn vị thi công lắp đặt. - Ảnh: THẢO HÀ

Kết nối sát thực địa, tối ưu vận hành

Ngay sau khi hoàn thiện kiểm định tại nhà xưởng, toàn bộ dàn van cùng hệ thống cầu thang, lan can, sàn thao tác phụ trợ được vận chuyển trực tiếp đến công trình để tiến hành cẩu lắp, căn chỉnh tại hiện trường.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị chế tạo và lực lượng thi công giúp hạn chế tối đa rủi ro sai lệch kỹ thuật, giảm thiểu thời gian chuẩn bị và đẩy nhanh tiến độ cho toàn bộ dự án.

Bên cạnh yếu tố thời gian, chất lượng và độ bền vận hành lâu dài vẫn là tiêu chí hàng đầu của mọi công trình hạ tầng. Trước khi đưa vào vận hành chính thức, hệ thống đã trải qua các bước thử tải, kiểm tra tủ điện điều khiển và chạy nghiệm thu khắt khe cùng Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng.

Hệ thống cầu thang do Công ty TNHH Cơ khí Môi trường Hồng Hà thi công và lắp đặt - Ảnh THẢO HÀ

Dưới góc nhìn chuyên môn, việc đáp ứng các mốc tiến độ theo quy hoạch là minh chứng cho năng lực triển khai dự án bài bản. Để áp dụng rộng rãi quy trình này đòi hỏi doanh nghiệp phải có năng lực quản trị chuỗi cung ứng chuyên nghiệp và dây chuyền sản xuất cơ khí đồng bộ - hiện đại.

Thực tế từ dự án tại Đà Nẵng cho thấy năng lực nội sinh của Hồng Hà nói riêng và các doanh nghiệp cơ khí trong nước nói chung: không chỉ dừng lại ở khâu gia công chế tạo, mà còn ở khả năng đáp ứng linh hoạt, xử lý nhanh bài toán thực địa, góp phần nâng cao hiệu quả triển khai cho các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị hiện đại, mang lại sự an tâm cho cuộc sống nhân dân.