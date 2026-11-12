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Cổng Parabol Bách khoa nặng 40 tấn sẽ được 'Thần đèn' di dời thế nào?

tác giả
NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO

Cổng Parabol - biểu tượng hơn 60 năm tuổi của Đại học Bách khoa Hà Nội - sẽ được 'Thần đèn' Tư Lũy di dời nguyên khối, dịch chuyển vào phía trong khoảng 20m. Tại vị trí mới, cổng Parabol sẽ được nâng cốt thêm 12 cm.

Thần đèn Tư Lũy di dời cổng Parabol Bách khoa thế nào? - Ảnh 1.

Khu vực thi công di dời cổng Parabol sáng 11-11. Hiện công nhân đang đào đất phần chân móng cổng - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Ngày 12-11, Đại học Bách khoa Hà Nội chính thức thông tin chi tiết phương án di dời nguyên khối cổng Parabol nhằm phục vụ dự án mở rộng đường Giải Phóng (Hà Nội), dự kiến hoàn thành trong 1 tháng.

Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết nhà trường chủ trương bảo tồn nguyên trạng công trình trong quá trình dịch chuyển. Kinh phí thực hiện do Tập đoàn Vingroup tài trợ.

Được xây dựng và khánh thành năm 1965, cổng Parabol có trọng lượng khoảng 40 tấn, là một trong những hình ảnh biểu trưng quen thuộc của Đại học Bách khoa Hà Nội. Để bảo đảm an toàn cho kết cấu, phương án kỹ thuật được lựa chọn là di dời nguyên khối, thay vì tháo dỡ và xây dựng lại.

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Quá trình di dời được triển khai qua các bước: Đào móng, lắp đặt hệ nẹp cứng gia cường có trọng lượng khoảng 30 tấn, cắt móng và sử dụng hệ thống con lăn để dịch chuyển toàn bộ công trình vào phía trong khoảng 20 mét. Tốc độ dịch chuyển được kiểm soát ở mức 2-3 mét/giờ nhằm hạn chế rung chấn, giảm thiểu rủi ro ảnh hưởng đến kết cấu.

Tại vị trí mới, cổng Parabol sẽ được nâng cốt thêm 12 cm, bảo đảm cao hơn 8 cm so với cốt đường Giải Phóng sau khi mở rộng.

Đơn vị trực tiếp thi công là Công ty TNHH MTV Tư Lũy, thường được biết đến với thương hiệu "Thần đèn Tư Lũy", đơn vị có kinh nghiệm trong lĩnh vực di dời các công trình quy mô lớn.

Thần đèn Tư Lũy di dời cổng Parabol Bách khoa thế nào? - Ảnh 2.

GS Lê Anh Tuấn - Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội (đội mũ, bên phải) trực tiếp giám sát thi công - Ảnh: HUST

Theo kế hoạch, công tác di dời dự kiến hoàn thành trong 3 tuần, tổng thời gian tu sửa, hoàn trả nguyên trạng khoảng 1 tháng.

"Việc di dời cổng Parabol không khó. Tuy nhiên, phần vòm cong phía trên cổng có kết cấu đặc biệt nên quá trình thi công cần thực hiện kỹ càng, tỉ mỉ", đại diện Tư Lũy cho biết.

GS Lê Anh Tuấn - Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội khẳng định chủ trương của tập thể lãnh đạo Nhà trường là tính toán kỹ lưỡng nhằm giữ gìn biểu tượng cổng Parabol.

"Hình ảnh cổng Parabol vẫn sẽ luôn gắn bó với Đại học Bách khoa Hà Nội, đại diện cho ngôi trường khoa học công nghệ hàng đầu Việt Nam." - GS Lê Anh Tuấn nhấn mạnh.

Thần đèn Tư Lũy di dời cổng Parabol Bách khoa thế nào? - Ảnh 3.

Hiện trạng khu vực thi công di dời cổng - Ảnh: HUST

Việc di dời nguyên khối thể hiện sự hài hòa giữa nhu cầu phát triển hạ tầng giao thông đô thị và trách nhiệm gìn giữ giá trị lịch sử, văn hóa của một công trình gắn bó với đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên Bách khoa Hà Nội.

Phương án này giúp dự án mở rộng đường Giải Phóng triển khai thuận lợi, đồng thời bảo toàn hình ảnh quen thuộc của Đại học trong đời sống của người dân Thủ đô.

Trong thời gian thi công, nhà trường sẽ phối hợp các đơn vị liên quan để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông khu vực lân cận.

Thần đèn Tư Lũy di dời cổng Parabol Bách khoa thế nào? - Ảnh 2.'Thần đèn' sẽ di dời nguyên khối cổng Parabol Bách khoa trong 10-15 ngày

Cổng Parabol - biểu tượng hơn 60 năm tuổi của Đại học Bách khoa Hà Nội - sẽ được di dời nguyên khối, lùi vào phía trong khoảng 20m. Công việc dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 11.

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NGUYÊN BẢO
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    Chủ đề: đại học Bách Khoa Hà Nội thần đèn parabol di dời cổng Parabol thần đèn Tư Lũy

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