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Giáo dục

'Thần đèn' sẽ di dời nguyên khối cổng Parabol Bách khoa trong 10-15 ngày

tác giả
NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO

Cổng Parabol - biểu tượng hơn 60 năm tuổi của Đại học Bách khoa Hà Nội - sẽ được di dời nguyên khối, lùi vào phía trong khoảng 20m. Công việc dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 11.

'Thần đèn Tư Lũy' được giao di dời cổng Parabol Bách khoa Hà Nội - Ảnh 1.

Khu vực thi công di dời cổng Parabol Đại học Bách khoa Hà Nội chiều 10-11 - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 10-11, đại diện Công ty TNHH một thành viên Tư Lũy (Thần đèn Tư Lũy), đơn vị thi công di dời cổng Parabol, cho biết công ty đã báo cáo Đại học Bách khoa Hà Nội phương án kỹ thuật vào sáng cùng ngày.

Cổng Parabol được dịch chuyển lùi vào trong khoảng 20m

Theo đơn vị thi công, cổng Parabol sẽ được di dời nguyên khối. Riêng quá trình di chuyển cổng đến vị trí mới dự kiến mất khoảng 10-15 ngày. Phương án kỹ thuật hiện chưa thể công bố.

"Việc di dời cổng Parabol không khó. Tuy nhiên, phần vòm cong phía trên cổng có kết cấu đặc biệt nên quá trình thi công cần thực hiện kỹ càng, tỉ mỉ", đại diện đơn vị thi công cho biết.

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Từ đầu tháng 11, khu vực xung quanh cổng được quây tôn kín để phục vụ công tác di dời. Sáng 10-11, công nhân bắt đầu đào lớp bê tông bề mặt, chuẩn bị các bước kỹ thuật. Máy móc, thiết bị cũng được tập kết tại công trường.

Việc di dời cổng được thực hiện đồng bộ với kế hoạch giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Trục không gian Quốc lộ 1A, đoạn qua đường Giải Phóng, thuộc địa bàn phường Bạch Mai, Hà Nội.

Theo giới thiệu, Thần đèn Tư Lũy có hơn 30 năm kinh nghiệm di dời công trình, từng thực hiện hơn 1.000 công trình lớn nhỏ.

Trong số này có việc xử lý tình trạng nghiêng, nguy cơ sập tại chùa Vĩnh Tràng (Tiền Giang); xoay chùa Vạn Linh ở Núi Cấm (An Giang) 90 độ với khối lượng khoảng 1.500 tấn; di dời chùa Liên Hoa, chùa Nam Tông tại TP.HCM...

Biểu tượng hơn 60 năm trong ký ức người Bách khoa

Cổng Parabol được khánh thành năm 1965 cùng khu nhà C, từ lâu đã trở thành dấu ấn kiến trúc và biểu tượng nhận diện của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Theo nhà trường, dù vị trí cổng có thay đổi trong thời gian tới, những giá trị lịch sử, ký ức và tình cảm mà công trình lưu giữ qua nhiều thế hệ người Bách khoa vẫn sẽ được gìn giữ.

Trước thời điểm thi công, nhiều cựu sinh viên đã trở về trường chụp ảnh lưu niệm khi biết tin cổng Parabol sẽ được di dời. Trong đó có ông Nguyễn Quốc Chính, 75 tuổi, cựu sinh viên khóa 14 khoa Hóa.

Hiện cổng Trần Đại Nghĩa là lối đi chính của nhiều sinh viên, nhưng cổng Parabol vẫn là nét đặc trưng, gắn với ký ức của nhiều thế hệ sinh viên Bách khoa.

Một số hình ảnh cổng Parabol Đại học Bách khoa Hà Nội trước thời điểm thi công:

'Thần đèn Tư Lũy' được giao di dời cổng Parabol Bách khoa Hà Nội - Ảnh 2.

Các thiết bị máy móc được tập kết, phục vụ công tác di dời - Ảnh: NGUYÊN BẢO

'Thần đèn Tư Lũy' được giao di dời cổng Parabol Bách khoa Hà Nội - Ảnh 3.

Xung quanh khu vực thi công được quây tôn kín, cao khoảng 2m để đảm bảo an toàn trong quá trình làm việc - Ảnh: NGUYÊN BẢO

'Thần đèn Tư Lũy' được giao di dời cổng Parabol Bách khoa Hà Nội - Ảnh 4.

Tên gọi "Parabol" xuất phát từ hình dáng đường cong đặc trưng của công trình, gợi liên tưởng đến đồ thị hàm số trong toán học và kỹ thuật - Ảnh: NGUYÊN BẢO

'Thần đèn Tư Lũy' được giao di dời cổng Parabol Bách khoa Hà Nội - Ảnh 5.

Nghe tin cổng Parabol nằm trong diện di dời, nhiều cựu sinh viên đã trở về trường chụp ảnh lưu niệm, nhớ về một thời thanh xuân. Trong ảnh, ông Nguyễn Quốc Chính, 75 tuổi (Hà Nội) - cựu sinh viên khóa 14 Khoa hóa, tranh thủ chụp ảnh cùng cổng Parabol - Ảnh: NGUYÊN BẢO

'Thần đèn Tư Lũy' được giao di dời cổng Parabol Bách khoa Hà Nội - Ảnh 6.

Hiện cổng Trần Đại Nghĩa là nơi đi lại chính của nhiều sinh viên, nhưng cổng Parabol vẫn là một nét đặc trưng và là huyền thoại của sinh viên mỗi khi nhắc về trường - Ảnh: NGUYÊN BẢO

'Thần đèn Tư Lũy' đảm nhận di dời cổng Parabol Bách khoa - Ảnh 7.Cổng Parabol Bách khoa có thể nằm trong khu vực giải tỏa khiến nhiều người tiếc nuối

Khi nhắc đến những địa điểm nổi bật của Đại học Bách khoa Hà Nội, nhiều cựu sinh viên, sinh viên Bách khoa sẽ nhớ ngay đến cổng Parabol.

NGUYÊN BẢO
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    Chủ đề: đại học Bách Khoa Hà Nội thần đèn cổng parabol Bách khoa di dời cổng Parabol đường Giải Phóng

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