Công bố dự án phim Tuyên ngôn Độc lập - Ảnh: ĐẬU DUNG

Chiều 19-11, Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam (trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công bố dự án phim Tuyên ngôn Độc lập do trung tâm sản xuất, NSƯT Phi Tiến Sơn biên kịch và đạo diễn.

Đoàn phim hé lộ dàn diễn viên ban đầu có Việt Bắc, Văn Anh, Steven Nguyễn, Việt Hoa, Trọng Trí…

Tuyên ngôn Độc lập kể những con người và sự kiện làm nên khoảnh khắc lịch sử

Lấy bối cảnh từ những ngày cuối tháng Tám đến Lễ Độc lập ngày 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình, Tuyên ngôn Độc lập tái hiện hành trình giành quyền độc lập, tự quyết của dân tộc Việt Nam trong thời điểm đất nước đứng trước những thử thách cấp bách.

Trung tâm câu chuyện là Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ những ngày Người lâm bệnh nặng tại lán Nà Nưa, Tân Trào nhưng vẫn quyết tâm trở về Hà Nội, cùng Trung ương chuẩn bị cho sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

Từ núi rừng Việt Bắc đến ngôi nhà số 48 Hàng Ngang, từ không khí tổng khởi nghĩa ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn đến Quảng trường Ba Đình, bộ phim theo chân những người góp phần làm nên bước ngoặt lớn lao của dân tộc.

Đạo diễn Phi Tiến Sơn chia sẻ - Ảnh: ĐẬU DUNG

Ê kíp cho biết, Tuyên ngôn Độc lập cũng phản ánh vai trò và sự chung sức của các tầng lớp nhân dân, nhân sĩ, trí thức, trong đó có tuyến nhân vật gia đình doanh nhân yêu nước tại Hà Nội, được xây dựng từ cảm hứng về gia đình ông Trịnh Văn Bô và bà Hoàng Thị Minh Hồ.

Chia sẻ tại buổi công bố, đạo diễn Phi Tiến Sơn bày tỏ điều ông quan tâm không chỉ là tái hiện thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, mà còn kể câu chuyện về những con người, sự kiện và hoàn cảnh đã góp phần làm nên thời khắc lịch sử ấy.

Theo đạo diễn, hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phim được thể hiện không chỉ ở tầm vóc một vị lãnh tụ mà còn qua phong thái giản dị, nhân cách cao đẹp và sự gần gũi với những người xung quanh.

Từ trái qua: diễn viên Văn Anh, Việt Bắc - Ảnh: ĐẬU DUNG

Hai diễn viên Trọng Trí và Steven Nguyễn (phải) - Ảnh: ĐẬU DUNG

Bên cạnh đó là các nhân vật lịch sử và những con người bình dị đã đóng góp cho sự nghiệp giành độc lập của dân tộc.

Theo thông tin ban đầu, phần lớn bối cảnh phim dự kiến được dàn dựng và thực hiện tại Trường quay của Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam ở xã Đông Anh, TP. Hà Nội. Ngoài ra còn quay ở nhiều tỉnh thành khác như Huế, TP.HCM, Tuyên Quang, Cao Bằng, Hòa Bình, Hà Nội…

Trước đó chia sẻ với Tuổi Trẻ, đạo diễn Phi Tiến Sơn nói "dự án mới là một thử thách đặc biệt, vừa tạo ra hưng phấn để làm việc nhưng đồng thời cũng rất vất vả và chịu muôn vàn áp lực. Tôi rất căng thẳng nhưng sẽ cố gắng hết sức mình".

Việt Hoa (bìa trái) sẽ đóng vai gì, vẫn là một ẩn số - Ảnh: ĐẬU DUNG

Phát biểu tại buổi công bố, ông Lê Thanh Lịch - Giám đốc Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Giám đốc sản xuất dự án phim - thông tin, trung tâm coi trọng việc nghiên cứu, đối chiếu tư liệu, tham vấn các nhà khoa học, chuyên gia lịch sử và điện ảnh; đồng thời phối hợp chặt chẽ với biên kịch, đạo diễn và ê-kíp sáng tạo nhằm bảo đảm tính chân thực lịch sử và chất lượng nghệ thuật của tác phẩm. "Điều quan trọng là truyền tải được cảm xúc, tinh thần và ý nghĩa của thời khắc lịch sử ấy đến với người xem; để khán giả hôm nay, đặc biệt là thế hệ trẻ, không chỉ hiểu về ngày 2-9-1945 mà còn cảm nhận sâu sắc giá trị của độc lập, tự do, chủ quyền dân tộc và trách nhiệm gìn giữ thành quả cách mạng", ông nói.