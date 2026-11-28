Bà Nguyễn Quỳnh Như, Chủ tịch AAC Việt Nam phát biểu tại sự kiện - Ảnh: chinhphu.vn

Phần điểm còn lại gồm 30% là điểm bình chọn trực tuyến của công chúng, 20% bình chọn trực tiếp tại triển lãm, 10% là điểm cho hồ sơ nghệ sĩ.

Thông tin được AAC Việt Nam (Ủy ban Nghệ thuật châu Á tại Việt Nam) - đơn vị tổ chức cuộc thi Vietnam Artpiad Competition công bố ngày 28-11 tại Hà Nội. Đây là cuộc thi nghệ thuật quy mô toàn quốc, hướng đến tác giả người Việt Nam trong và ngoài nước từ 19 tuổi trở lên.

Vietnam Artpiad Competition có khung chuyên môn gồm 10 hạng mục với 32 thể loại, bao quát nhiều lĩnh vực như hội họa, nghệ thuật dân gian, nhiếp ảnh, thiết kế, nghệ thuật truyền thông, thủ công mỹ nghệ, truyện tranh, phê bình…

Vietnam Artpiad Competition dự kiến được tổ chức qua các vòng sơ khảo, chung khảo và triển lãm giới thiệu tác phẩm.

Với thông điệp "Di sản của tương lai", cuộc thi hướng đến việc giới thiệu những tác phẩm thể hiện bản sắc và sức sáng tạo của nghệ thuật Việt Nam đương đại, đồng thời mở thêm cơ hội cho nghệ sĩ Việt Nam trưng bày tác phẩm, trao đổi chuyên môn và kết nối với cộng đồng nghệ thuật châu Á.

Cùng với công tác tuyển chọn cho cuộc thi, AAC Việt Nam sẽ đẩy mạnh tổ chức triển lãm, hỗ trợ nghệ sĩ trẻ, giáo dục nghệ thuật, giao lưu quốc tế và tăng cường hợp tác với các địa phương.

Bà Nguyễn Quỳnh Như (nhà thiết kế Quỳnh Paris) - Chủ tịch AAC Việt Nam cho biết, Vietnam Artpiad Competition là bước khởi đầu để phát hiện tác giả và tác phẩm có khả năng đi ra quốc tế. Kết quả cuộc thi sẽ là căn cứ quan trọng để xem xét đề cử tham dự cuộc thi này ở cấp châu Á, mang tên Asia Artpiad do Ủy ban Nghệ thuật châu Á (Asia Artpiad Committee, AAC), có trụ sở tại Hàn Quốc tổ chức. Chủ tịch AAC Việt Nam kỳ vọng quá trình hội nhập nghệ thuật sẽ diễn ra theo hai chiều, vừa mở rộng cơ hội để nghệ sĩ Việt Nam giới thiệu tác phẩm ra thế giới, vừa tạo điều kiện để công chúng trong nước tiếp cận các tác phẩm nghệ thuật quốc tế, trực tiếp gặp gỡ, giao lưu và trao đổi với các nghệ sĩ nước ngoài ngay tại Việt Nam.