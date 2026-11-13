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Công an TP.HCM tìm thân nhân người đàn ông có hộp sọ và xương được phát hiện gần Đại học Kinh tế - Luật

tác giả
MINH HÒA
MINH HÒA
MINH HÒA

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang xác minh danh tính, tìm thân nhân người đàn ông khoảng 40-50 tuổi có hộp sọ và nhiều đoạn xương được người dân phát hiện tại bãi đất trống đối diện cổng số 3 Trường đại học Kinh tế - Luật, phường Linh Xuân.

Công an TP.HCM tìm thân nhân người đàn ông có hộp sọ và xương được phát hiện gần Đại học Kinh tế - Luật - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường - Ảnh: MINH HÒA

Ngày 13-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang điều tra vụ chết người chưa rõ nguyên nhân, được phát hiện ngày 9-11 tại khu vực bụi cây thuộc bãi đất trống trên đường Lương Văn Can, khu phố 3, phường Linh Xuân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h45 ngày 9-11, anh L.Ng.H.Q. trên đường đi giăng lưới bắt cá thì phát hiện một hộp sọ người cùng hai đoạn xương nghi là xương cẳng chân người nằm tại bãi đất trống đối diện cổng số 3 Trường đại học Kinh tế - Luật.

Sau khi phát hiện sự việc, anh Q. đến Công an phường Linh Xuân trình báo. Lực lượng chức năng sau đó phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và thu thập các dấu vết liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân được xác định là nam giới, khoảng 40-50 tuổi, cao khoảng 1,6m. Khi được phát hiện, người này mặc áo thun ngắn tay màu xanh, quần đùi vải màu xanh rêu, quần dài màu xám và áo khoác màu xanh dương, phía sau lưng có chữ "Reebok".

Nạn nhân mang dép hiệu Biti's màu nâu, cỡ 40. Đặc điểm đáng chú ý là nạn nhân có răng giả ở hàm dưới, hàm trên được bọc răng sứ.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị người dân nào biết thông tin hoặc là thân nhân của nạn nhân liên hệ cơ quan công an để cung cấp thông tin, phối hợp làm rõ vụ việc.

Thông tin liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, số 9 Xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM hoặc gọi số điện thoại 0375004446, gặp cán bộ thụ lý Nguyễn Thế Tiền.

- Ảnh 2.

Áo khoác, dép và dây dù được tìm thấy tại hiện trường - Ảnh: Công an cung cấp

- Ảnh 3.

Quần dài, quần đùi, áo thun được tìm thấy tại hiện trường - Ảnh: Công an cung cấp

- Ảnh 4.Phát hiện vật nghi là sọ người sau một trường đại học, công an tìm thấy thêm xương và quần áo

Đến 18h30 tối 9-11, lực lượng chức năng phường Linh Xuân (TP.HCM) vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ phát hiện vật nghi là sọ người.

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MINH HÒA
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    Chủ đề: Xác người xương người Sọ người Thi thể hộp sọ người

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