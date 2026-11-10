Xác định giới tính phần sọ và xương người phát hiện ở Làng đại học TP.HCM

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường - Ảnh: MINH HÒA

Ngày 10-11, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đang phối hợp Công an phường Linh Xuân cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ phát hiện phần sọ và nhiều bộ phận xương người tại khu vực Làng đại học TP.HCM.

Theo kết quả khám nghiệm pháp y bước đầu, các phần sọ và xương được phát hiện là của nam giới, độ tuổi trung niên. Do thi thể đã phân hủy hoàn toàn, chỉ còn lại bộ xương nên việc xác định danh tính nạn nhân gặp khó khăn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhiều bộ phận xương người nằm rải rác dưới tán cây trứng cá, gồm xương tay, chân, xương sườn... cách vị trí phát hiện phần sọ vài mét. Trên một nhánh cây gần đó có cột một sợi dây.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn tìm thấy một áo khoác màu xanh đậm, bên trong là áo thun ngắn tay màu xanh, quần tây dài và một đôi dép da. Tuy nhiên, nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên chưa thể xác định danh tính.

Công an đề nghị người dân có thông tin liên quan đến nạn nhân hoặc có người thân mất tích với những đặc điểm nhận dạng nêu trên liên hệ cơ quan chức năng để cung cấp thông tin, phục vụ công tác xác minh.

Trước đó, chiều 9-11, một người dân trong lúc tập thể dục trên đường Lương Văn Can, đoạn giao với đường Hồ Xuân Hương, khu vực giáp ranh phường Đông Hòa, phía sau một trường đại học, phát hiện một vật nghi là sọ người nằm ven đường nên trình báo công an. Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, phong tỏa khu vực để khám nghiệm hiện trường. Qua kiểm tra xung quanh vị trí phát hiện phần sọ, công an phát hiện thêm nhiều bộ phận xương người nằm rải rác cách đó vài mét. Toàn bộ các phần xương sau đó được thu gom, đưa đi giám định để xác định danh tính nạn nhân và phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong.