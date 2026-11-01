Công an phường Dĩ An làm việc với người đe dọa tài xế xe ôm công nghệ

Người đàn ông chửi bới, đe dọa tài xế xe ôm công nghệ khi giúp người thủng lốp - Ảnh cắt từ clip

Tối 31-10, Công an phường Dĩ An (TP.HCM) phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM mời làm việc với ông N.T.S. (51 tuổi, tạm trú phường Bình Hòa).

Ông N.T.S. là người xuất hiện trong clip đe dọa tài xế xe ôm công nghệ vì tài xế này vá xe miễn phí cho người đi đường.

Theo thông tin được đăng tải trên mạng xã hội, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h15 ngày 30-10 trên đường ĐT743, gần khu công nghiệp Sóng Thần 2, phường Dĩ An.

Thời điểm này, tài xế xe ôm công nghệ dừng xe hỗ trợ một người đi đường bị hỏng xe máy.

Trong lúc sửa xe, một người đàn ông xuất hiện, lớn tiếng chửi bới, đe dọa và yêu cầu tài xế dừng việc sửa xe với lý do ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của tiệm sửa xe gần đó.

Theo phản ánh của tài xế, người đàn ông còn có hành vi xô đẩy, đập phá đồ nghề sửa xe. Đoạn video ghi lại một phần diễn biến vụ việc sau đó được đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Qua nắm thông tin, Công an phường Dĩ An đã phối hợp cùng Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc nhanh chóng vào cuộc xác minh, mời ông N.T.S. về trụ sở làm việc.

Hiện Công an phường Dĩ An đang xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý.

Cơ quan chức năng khuyên cáo vụ việc là lời nhắc nhở về việc ứng xử văn minh, tôn trọng người khác và giải quyết mâu thuẫn trên tinh thần bình tĩnh, đúng quy định pháp luật.

Người dân cần tránh các hành vi chửi bới, đe dọa hoặc sử dụng bạo lực, đồng thời nên cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.