Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Công an phường Dĩ An làm việc với người đe dọa tài xế xe ôm công nghệ

tác giả
MINH HÒA
MINH HÒA
MINH HÒA

Ngày 1-11, Công an phường Dĩ An (TP.HCM) cho biết đã phối hợp cùng Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc mời làm việc với ông N.T.S., người xuất hiện trong clip đe dọa tài xế xe ôm công nghệ.

Công an làm việc với người đe dọa tài xế Grab hỗ trợ vá xe miễn phí cho người đi đường - Ảnh 1.

Người đàn ông chửi bới, đe dọa tài xế xe ôm công nghệ khi giúp người thủng lốp - Ảnh cắt từ clip

Tối 31-10, Công an phường Dĩ An (TP.HCM) phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM mời làm việc với ông N.T.S. (51 tuổi, tạm trú phường Bình Hòa).

Ông N.T.S. là người xuất hiện trong clip đe dọa tài xế xe ôm công nghệ vì tài xế này vá xe miễn phí cho người đi đường.

Theo thông tin được đăng tải trên mạng xã hội, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h15 ngày 30-10 trên đường ĐT743, gần khu công nghiệp Sóng Thần 2, phường Dĩ An. 

Thời điểm này, tài xế xe ôm công nghệ dừng xe hỗ trợ một người đi đường bị hỏng xe máy.

Trong lúc sửa xe, một người đàn ông xuất hiện, lớn tiếng chửi bới, đe dọa và yêu cầu tài xế dừng việc sửa xe với lý do ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của tiệm sửa xe gần đó.

Theo phản ánh của tài xế, người đàn ông còn có hành vi xô đẩy, đập phá đồ nghề sửa xe. Đoạn video ghi lại một phần diễn biến vụ việc sau đó được đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Qua nắm thông tin, Công an phường Dĩ An đã phối hợp cùng Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc nhanh chóng vào cuộc xác minh, mời ông N.T.S. về trụ sở làm việc.

Hiện Công an phường Dĩ An đang xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý.

Cơ quan chức năng khuyên cáo vụ việc là lời nhắc nhở về việc ứng xử văn minh, tôn trọng người khác và giải quyết mâu thuẫn trên tinh thần bình tĩnh, đúng quy định pháp luật. 

Người dân cần tránh các hành vi chửi bới, đe dọa hoặc sử dụng bạo lực, đồng thời nên cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Công an phường Dĩ An làm việc với người đe dọa tài xế xe ôm công nghệ vá xe miễn phí cho người đi đường - Ảnh 2.SOS Bảo Lộc vá xe miễn phí xuyên đêm cho khách du xuân

Khi phố núi Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) lên đèn, dòng người du xuân vẫn băng qua đèo, qua những con đường vắng. Và chỉ một vết thủng săm, một bình nhớt cạn cũng có thể khiến hành trình chững lại.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Đội tuần tra hỗ trợ giao thông Hướng Nam hỗ trợ người bị nạn vá xe vá xe miễn phí

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất